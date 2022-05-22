Архангел Гавриил — вестник Божьих тайн людям

В православной вере особо почитаются три архангела — Михаил, Гавриил и Рафаил. Архангел Гавриил — это он принес благую весть Деве Марии о непорочном зачатии и рождении Спасителя всего человечества. И если архангел Михаил отличается воинственностью и активным противодействием силам зла, то Гавриилу определено быть вестником тайн Божьих.

В чем помогает архангел современным людям, в чем заключается его миссия?

Моя двоюродная сестра долго не могла иметь детей, хотя прошла все назначенные врачами процедуры. Она уже отчаялась родить ребенка даже при помощи ЭКО, но помог архангел Гавриил.

Этот чудесный вестник Божий принес ей радость материнства — помог выносить здорового малыша. Теперь она счастливая мама. Сестра ездила в его храм на Чистых прудах, заказывала молебны. В статье я расскажу вам об этом чудесном ангеле, его миссии на земле и молитвах, которые нужно читать постоянно для благополучия в жизни.

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ

Имя архангела переводится как «сила Божья». До появления этого Божьего посланника в Новом завете можно встретить многократные упоминания о нем в Ветхом завете:

растолковывает пророку Даниилу откровения и видения;

открывает пророку Даниилу секреты близкого и далекого будущего;

помогает написать Моисею Книгу Бытия.

Если бы не знания, которыми поделился архангел Гавриил с Моисеем, не было бы у нас Книги Бытия, в которой описаны все деяния Божьи от начала сотворения мира.

В Новом Завете он появляется перед неплодной Анной, скорбящей о своей бездетности. В те времена отсутствие детей у пары приравнивалось к проклятью и немилости Божьей.

Однажды в молитве к ней пришел архангел Гавриил и принес радостную весть, что вскоре Анна родит дочь и назовет ее Марией. Это будет не просто девочка, но через нее благословятся все племена земные.

День почитания архангела Гавриила — 8 апреля и 26 июля. В ноябре 21 числа отмечают Собор архангела Михаила, в который входит и Гавриил.

С такой же вестью Гавриил явился и отцу Девы Марии, который молился в тот момента пустыне. С момента зачатия архангел Гавриил оберегал и покровительствовал Богоотроковице Марии, сохраняя ее для будущей миссии.

Также Гавриил обрадовал родителей Иоанна Крестителя, которые дожили до преклонных лет и не имели детей. Архангел обрадовал праведного Захарию благой вестью:

Но так как праведный муж усомнился в истинности своего видения, то архангел лишил его дара речи до момента рождения Иоанна.

Но самым важным известием Гавриила было сообщение о рождении Спасителя мира. В тот момент Мария была обручена с праведным Иосифом, и весть о беременности сильно смутила невинную душу. Но Гавриил посетил и Иосифа в сновидении, успокоив его сердце и открыв тайну о рождении Богомладенца от духа Святого.

Также архангел открыл Иосифу имя Богомладенца — Иисус.

Следующее явление Гавриила было пастухам: он сообщил им о рождении Богомладенца. Далее архангел предупредил святое семейство о кровавом замысле Ирода убить всех новорожденных.

Именно Гавриил пришел утешить скорбящего Иисуса в Гефсиманском саду перед распятием, когда он молился Отцу о своей судьбе. Он же явился женам-мироносицам с вестью о воскресении Христа. Перед успением Богородицы Гавриил пришел к ней с утешением и благословением Божьим.

Итак, мы видим, что этот архангел сопровождал Деву Марию и Христа с момента их зачатия до последних минут земной жизни.

КАК ВЫГЛЯДИТ, В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

Святого изображают молодым человеком приятной наружности, с большими крыльями за спиной. Иногда он держит в руке райскую ветвь — белую лилию. По церковному преданию именно ее он принес Деве Марии в день своего явления. В том месте, где Гавриил явился Богоматери, теперь построена церковь в его честь. Он находится в городе Назарет (Израиль).

Ежегодно в Назарете в память о радостной вести проходит многолюдный крестный ход. Паломники со всех уголков мира спешат присоединиться к крестному ходу, чтобы стать сопричастными этому знаменательному событию в жизни человечества — Благовещению о спасении души. В этот день в Назарете никто не работает.

Если архангел Михаил изображается в доспехах и с оружием, то архангела Гавриила изображают в дьяконских одеждах — чтобы подчеркнуть его миссию служения Богу. Раньше его тоже изображали в доспехах, но со временем стиль написания икон изменился.

В руках у архангела Гавриила может быть:

белая лилия — райская ветвь;

зеркало из яшмы, в котором отражаются тайны Божьи;

жезл — символ власти;

лента на лбу — символ послушания воли Божьей;

фонарик с горящей внутри свечой, которая символизирует непрерывную молитву Господу.

Иногда Гавриила изображают с зеркалом и фонариком одновременно. Такая икона призывает людей видеть свою душу, как в зеркале, и непрестанно следовать заповедям молитвы.

В Санкт-Петербургском музее хранится самая старинная икона под названием «Ангел златые власы», на которой изображен златокудрый Гавриил. Икона отличается тем, что по каждому волоску архангела проведена золотая ниточка. От лика исходит золотое сияние, которое символизирует бесконечную благодать Бога.

В чем помогает архангел Гавриил? Помощь его заключается в молитвенном ходатайстве перед Престолом Божьим. Традиционно к нему взывают в связи с зачатием детей.

Также Гавриил помогает:

избавиться от бесовского наваждения, грешных мыслей и желаний;

снять колдовскую порчу и заклятье;

защититься от колдовских наветов, клеветы, оговоров;

от психических недугов.

Девушки обращаются к нему с просьбой устроить счастливый и благословенный брак. Замужние женщины просят архангела Гавриила сохранить плод во время беременности и о легких родах. Просят архангела о помощи в воспитании детей и приемные родители.

Архангел Гавриил хранителем какого учреждения является? Традиционно его почитают попечителем писателей, музыкантов, учителей и представителей других творческих профессий.

ПОСЛАНИЯ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Архангелы, ангелы и небесные силы признают не только в авраамических религиях, но и в оккультных учениях. Гавриил занимает одно из важных мест в учениях мистиков и магов. В интернете есть информация, которую якобы передал людям сам святой Гавриил через «посредников», в ней даны указания людям о правильных мыслях и поступках.

Эта информация не относится к православной традиции. Верить или не верить таким посланиям, решает каждый сам. Православная церковь отрицательно воспринимает подобную информацию, категорически запрещает христианам верить подобным источникам.

ГАВРИИЛ В ДРУГИХ РЕЛИГИЯХ

Три авраамические религии (иудаизм, христианство и ислам) почитают единого Создателя мира, но отличаются друг от друга уникальными традициями. Семь (иногда больше) архангелов упоминаются во всех указанных религиях как вестники воли Божьей.

В иудаизме Гавриила называют Габриэль. По религиозному представлению иудеев он стоит около Престола Творца вместе с другими тремя архангелами: они охраняют 4 стороны света. Еврейские священники считают, что именно Габриэль является защитником и спасителем еврейского народа от гонителей, ведь именно он молится у Престола Творца о судьбе народа и всего мира.

Также иудеи верят, что Габриэль приходит к умирающему праведнику и осторожно отсоединяет душу от тела. Для этого он использует идеально острый нож, который не причиняет страданий. К грешникам же приходит архангел Самаэль с тупым грубым ножом. От этого их смерть становится болезненной и мучительной.

В исламе Гавриила именуют Джибриль. По мнению мусульманских священников Джибриль является посредником между Аллахом и его пророками. Именно он помог пророку Мухаммеду написать Коран, открывая тайны мира в течение 23 лет. По мнению мусульман Джибриль принес Всевышнему глину, из которой был сотворен Адам. Также архангел:

оберегал Адама после изгнания из рая;

покровительствовал Ною и Исмаилу;

помог Иосифу овладеть иностранными языками;

оберегал царя Давида от гибели;

Однако в иудейской и мусульманской религиозной традиции не принято изображать ангелов и архангелов, как в Православии. Но по некоторым данным он выглядит как человек огромных размеров: его голова касается облаков.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479814081299614040/

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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