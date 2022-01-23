Смерть Ивана Ивановича: убивал ли Грозный своего сына на самом деле

Царь Иоанн IV, получивший в народе прозвище «Грозный», 19 ноября в 1582 году убил своего сына. По крайней мере, так написано в школьных учебниках. Этот факт, казалось бы, не нуждается в подтверждениях. Но многие историки сомневаются в достоверности этой версии. Почему?

Причины конфликта

По всем известной версии, смерть Ивана Ивановича стала результатом конфликта с отцом, и наступила после удара острым краем царского жезла по голове. Причины конфликта были озвучены папским легатом Антонио Поссевино, который якобы присутствовал при убийстве. Удивительно, что разные источники по-разному трактуют слова легата.

По первой версии, царевич вступился за свою беременную жену, которую Иван Грозный ударил по лицу за якобы неподобающий вид, в котором она встретила царя. Войдя в палаты, он увидел невестку лежащей в одном исподнем. Такая дерзость показалась Грозному оскорбительной. Наследник вступился за женщину, обвинив Грозного в том, что он предвзято относился ко всем его женам, и погиб от руки собственного отца. Именно эта версия стала хрестоматийной.

В других источниках просачивается информация о том, что отец заподозрил сына в сговоре с боярами и подготовке бунта против царя. Якобы на этой почве завязалась потасовка, и самодержец проломил череп собственному сыну.

Удивительно не то, что слова представителя папы римского так разнятся, а то, что в них поверили многие историки. Никаких свидетельств в подтверждение этих версий нет. Удивительно, что Карамзин, будучи именитым историком, поверил противоречивым словам представителя католической веры в России. Как известно, противостояние церквей зашло тогда настолько далеко, что Генрих Штаден предложил упразднить церкви и монастыри на Руси, «завоевать Московию», а ее жителей обратить в рабство.

Версия отравления

Когда через почти 400 лет, в 1963 году, было произведено вскрытие гробниц в Архангельском соборе Московского Кремля, невозможно было установить факт пролома черепа Иоанна Иоанновича. Зато в результате проведенной экспертизы было выявлено, что останки царевича буквально напичканы ртутью. Ее уровень превышал допустимый в 32 раза. В несколько раз был превышен уровень содержания мышьяка и свинца. Эти факты позволяют сделать вывод — царевич был отравлен.

Некоторые историки придерживаются версии о том, что Иван Грозный не убивал царевича. Содержание в тканях высокого уровня вредных веществ связывают с тем, что они входили в состав многих лекарств. Поскольку наследник не отличался здоровьем, его могли просто залечить насмерть.

Исторические факты

Неоспоримыми остаются лишь достоверные факты. После кончины сына Иоанн IV впал в уныние. После этого он прожил чуть меньше года. Это время стало началом смутных времен для государства и дало повод для польско-литовской интервенции.

Перед собственной смертью Иван Грозный инициировал введение в богослужебный обиход «Синодика опальных» для вечного поминовения жертв Опричнины. Многие расценивают это как попытку царя пойти на «сговор» с Богом. Ради спасения души собственного сына он решил облегчить посмертные муки казненных им опальных бунтарей.

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