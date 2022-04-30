Каким было последнее желание белого генерала Миллера, о котором он просил Ежова перед расстрелом в СССР

Когда я писал статью про Ежова, вспомнил один необычный случай, который произошел ещё в довоенные времена. Белый генерал Миллер, ярый противник большевизма, хотел связаться с известным тогда "палачом" Ежовым (который, кстати позже был справедливо осужден за свои злодеяния). Об этом случае я и хочу рассказать в сегодняшней статье.

22 сентября 1937 года глава антисоветского Русского Общевоинского Союза генерал Евгений Карлович Миллер был похищен в Париже агентами НКВД и вывезен в СССР. До 11 мая 1939 года он содержался в тюрьме на Лубянке, в камере №10, под именем «Иванов Пётр Васильевич». А потом был расстрелян – там же, в подвале, по приговору Военной коллегией Верховного Суда СССР.

Что известно об этом последнем периоде жизни царского и белого генерала?

Похищение Миллера стало результатом предательства. Его ближайший помощник по РОВС, глава белоэмигрантского сообщества офицеров-корниловцев генерал Скоблин в начале 30-х годов был завербован советскими спецслужбами. По всей видимости, они добрались до него через жену – певицу Надежду Плевицкую, которая начала сотрудничать с ИНО НКВД в 1930 году.

Миллер. Фото в свободном доступе.

Сдержал слово, но какой ценой!

Некоторые соратники смутно подозревали генерала Скоблина в измене: уж очень на широкую ногу жили они с Плевицкой в Париже, явно не по средствам. Но репутация у Скоблина была безупречной: корниловец, безусловно храбрый и мужественный офицер, который прошёл всю гражданскую и пользовался большим уважением в белоэмигрантской среде.

Подозревал Скоблина и Миллер. Когда тот пригласил его на встречу с некими «немецкими дипломатами» и попросил никому о ней не говорить, Евгений Карлович насторожился.

Ясно, что предатель просил Миллера дать слово о сохранении «свидания» в секрете. Генерал Миллер своё слово сдержал. Но, подумав, оставил секретарю записку «на случай своего невозвращения»:

«У меня сегодня в 12:30 рандеву с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмэн и Раффэ. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе при лимитрофных государствах, Штроманом и с Вернером, прикомандированным к здешнему германскому посольству. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку».

Эта записка в тот же день и открыла соратникам по РОВС предателя. Но самого Миллера она спасти не смогла. Не додумал Евгений Карлович!

Миллер (справа) в 1919 году, в гражданскую. Фото в свободном доступе.

В Париже его усыпили хлороформом и «упаковали» в большой деревянный ящик, который срочно отправили в Гавр и погрузили на советский пароход «Мария Ульянова». Он тут же вышел в море.

Парижская полиция уже искала Миллера, поэтому сообщение из Гавра истолковала правильно

Премьер-министр Франции Эдуар Даладье вызвал к себе посла СССР Владимира Потёмкина и потребовал вернуть «Марию Ульянову» в порт, угрожая выслать эсминец на перехват. Советский посол отказался и ответил, не моргнув глазом: Миллера на судне не найдут в любом случае. Даладье понял, что живьём свою добычу чекисты не отдадут, и отступился.

Просил, не понимая до конца, к кому в руки он попал

Генерал Миллер очнулся от хлороформа только через 44 часа – на полпути между Францией и Ленинградом. Через неделю 29 сентября 1937 г. состоялся первый допрос Миллера на Лубянке.

4 ноября генерал подал официальное заявление с просьбой известить супругу о том, что он жив. Но на это заявление никто не обратил внимания.

Генерал Миллер в Париже, 30-е годы. Фото в свободном доступе.

27 декабря 1937 года допрос генерала Миллера провёл лично нарком внутренних дел Н.И. Ежов. Миллер написал ему 18-страничную записку о повстанческом движении в СССР, из которой было ясно, что РОВС не имел никакого отношения к антисоветским волнениям внутри страны.

Чекистам это было не интересно, поэтому следователь Н.П. Власов просто вернул эту записку генералу.

30 марта 1938 г. Миллер просил Ежова разрешить ему побывать в церкви, чтобы «отговеть на ближайшей неделе» и «в течение одной недели во время Великого поста». Ссылался на декларации советского правительства о свободе вероисповеданий в СССР. Уверял, что он никем не может быть узнан в Москве:

«Я могу перевязать лицо повязкой, да и вообще мой современный облик штатского старика мало напоминает моложавого 47-летнего генерала, каким я уехал из Москвы в 1914 году».

Письмо Миллера владыке Сергию с покорнейшей просьбой о передаче в тюрьму Евангелия на русском языке и «Истории Церкви» со словами «болезненно ощущаю невозможность посещения церкви» также не было передано адресату.

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