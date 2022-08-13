2 способа узнать кто навел на вас порчу

Важно не только уметь избавиться от порчи, но и определить недоброжелателя, который проклял ваш дом. Чтобы точно узнать, кто навел порчу на семью, можно провести один из ритуалов.

Гвоздь

Следует посетить кладбище и найти там гвоздь. Но поскольку это очень проблематично, можно оставить гвоздь на кладбище самому. Для этого любой гвоздь следует отнести на кладбище и оставить в укромном месте на неделю. Через неделю гвоздь следует забрать домой, но при этом ни в коем случае не брать голыми руками. Гвоздь вбивают в порог дома и ждут несколько дней.

Человек, который навел порчу, сам придет в ваш дом. Ему будет очень некомфортно в доме, он будет стараться побыстрее уйти, но через несколько дней снова вернется.

Воск

Для ритуала можно использовать восковую свечу. Также потребуется миска с водой. Воск следует растопить на водяной бане и вылить в миску с водой, произнося слова: «Как выливается воск, так выливается имя врага».

Далее следует подождать, пока воск затвердеет. По форме воска можно увидеть, кто навел негатив в дом. Воск может образовать букву имени или обозначить четкий силуэт.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2543852043516774863/

А вы знали об этом?

Война России с Османской империей продолжалась с 1806 по 1812 год. Франция участия в этом конфликте не принимала, но тайно поддерживала турок. Война на юге России крайне выгодна Наполеону, та как ослабляет военный потенциал противника. Поэтому Бонапарт решил, что 1812 года самый удачный момент, чтобы напасть на Российскую империю.Впрочем, неожиданной эта война не стала. Её возможность обсуждали в дипломатических кругах еще с 1810 года. Осенью 1811 русский посол, князь Куракин докладывал Александру I о том, что война с французами неизбежна.

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