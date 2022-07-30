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Мировые тайны, так и не разгаданные учеными

В XXI веке наука сделала огромный рывок вперёд.Стали реальностью самые невероятные гаджеты, беспилотные автомобили, домашние роботы и даже полёты на Марс. Но при этом ответы на многие, казалось бы, элементарные вопросы, которые стоят перед человечеством не первое десятилетие, пока так не найдены.

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными

Я собрал в этом обзоре неразгаданные пока тайны Вселенной.

1. Из чего сделана Вселенная?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Атомы, из которых создано буквально все вокруг, составляют лишь 5% от общего объема материи во Вселенной. Остальные 95% принято называть темной материей и темной энергией. Однако, на само деле ученые не имеют ни малейшего представления, что это такое.

2. Почему люди спят?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Несмотря на то, что люди тратят треть своей жизни на сон, ученые без понятия, почему так происходит. Одним из возможных объяснений может быть то, что сон помогает запоминанию и обучению.

3. Куда девается весь углерод?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Со времен промышленной революции большая часть углерода, которая ранее была скрыта под поверхностью Земли, попала в атмосферу. Вопрос состоит в том… куда же он девается из атмосферы в таких количествах.

4. Как получать больше энергии от Солнца?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Поскольку ископаемые виды топлива являются конечным источником энергии, людям в конечном итоге понадобится откуда-то брать энергию, а Солнце кажется наиболее вероятным кандидатом на это.

Единственный вопрос заключается в том, каким образом это сделать.

5. Как победить бактерии?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Благодаря злоупотреблению антибиотиками постепенно большинство форм бактерий и вирусов становятся устойчивыми к ним. Ученые лихорадочно ищут решение этой проблемы и наиболее вероятными претендентами являются секвенирование ДНК и поиски новых штаммов.

6. Могут ли компьютеры стать еще быстрее?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Современный iPhone или Samsung более мощные, чем компьютер, который использовало NASA для полета на Луну. Будет ли продолжаться подобное развитие в компьютерных технологиях. В значительной степени это зависит от таких вещей, как квантовые вычисления.

7. Удастся ли когда-то вылечить рак?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



К сожалению, кажется, что рак буквально «встроен» в гены человека, и чем дольше человек живет, тем выше шансы появления той или иной формы рака. Однако, с другой стороны, до 50% случаев этого заболевания можно предотвратить. Стоит просто не курить, не пить и умеренно есть, в также поддерживать физическую активность и избегать чрезмерного воздействия солнечной радиации.

8. Когда можно будет поговорить с роботом?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Речь идет о том, когда роботы действительно начнут разговаривать, как люди. Хотя разработки искусственного интеллекта продолжаются, неизвестно, когда появится что-то похожее на пресловутый SkyNet.

9. Что находится на дне океана?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Это звучит немного глупо. Но если серьезно, то 95% океана остается неисследованными. На самом деле, легче доставить человека на Луну, чем на дно океана.

10. Что находится внутри черной дыры?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Теория относительности и квантовая механика много в чем противоречат. Ученые до сих пор не смогли прийти к единому мнению, как объединить эти две концепции и прийти к окончательному пониманию того, как на самом деле работает самая странная часть нашей Вселенной.

11. Как долго люди могут жить?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Только в последнее время медицина начала воспринимать старение как болезнь, а не как жизненный факт. Вопрос, однако, сегодня состоит не в том, как жить дольше, а скорее в том, как дольше жить хорошо и полностью здоровым.

12. Как решить проблему перенаселения?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



К 2050 году население Земли по оценкам составит около 10 миллиардов. Существующая инфраструктура просто никак не сможет поддержать такое количество людей.

13. Почему люди зевают?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Как известно, люди (наряду с большинством позвоночных животных) зевают. Ученые до сих пор не знают, почему так происходит.

14. Почему работает эффект плацебо?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Во-первых, процесс, с помощью которого работает плацебо, очень спорный. Также фактическое использование плацебо также является источником разногласий врачей.

15. Что вызывает гравитацию?

Мировые тайны, так и не разгаданные учеными



Это ставит в тупик ученых, возможно, больше, чем любая другая тайна из этого перечня. Опять же, классическая физика и квантовая механика имеют разные объяснения этого явления.

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