Мировые тайны, так и не разгаданные учеными

В XXI веке наука сделала огромный рывок вперёд.Стали реальностью самые невероятные гаджеты, беспилотные автомобили, домашние роботы и даже полёты на Марс. Но при этом ответы на многие, казалось бы, элементарные вопросы, которые стоят перед человечеством не первое десятилетие, пока так не найдены.

Я собрал в этом обзоре неразгаданные пока тайны Вселенной.

1. Из чего сделана Вселенная?





Атомы, из которых создано буквально все вокруг, составляют лишь 5% от общего объема материи во Вселенной. Остальные 95% принято называть темной материей и темной энергией. Однако, на само деле ученые не имеют ни малейшего представления, что это такое.

2. Почему люди спят?





Несмотря на то, что люди тратят треть своей жизни на сон, ученые без понятия, почему так происходит. Одним из возможных объяснений может быть то, что сон помогает запоминанию и обучению.

3. Куда девается весь углерод?





Со времен промышленной революции большая часть углерода, которая ранее была скрыта под поверхностью Земли, попала в атмосферу. Вопрос состоит в том… куда же он девается из атмосферы в таких количествах.

4. Как получать больше энергии от Солнца?





Поскольку ископаемые виды топлива являются конечным источником энергии, людям в конечном итоге понадобится откуда-то брать энергию, а Солнце кажется наиболее вероятным кандидатом на это.

5. Как победить бактерии?

Единственный вопрос заключается в том, каким образом это сделать.





Благодаря злоупотреблению антибиотиками постепенно большинство форм бактерий и вирусов становятся устойчивыми к ним. Ученые лихорадочно ищут решение этой проблемы и наиболее вероятными претендентами являются секвенирование ДНК и поиски новых штаммов.

6. Могут ли компьютеры стать еще быстрее?





Современный iPhone или Samsung более мощные, чем компьютер, который использовало NASA для полета на Луну. Будет ли продолжаться подобное развитие в компьютерных технологиях. В значительной степени это зависит от таких вещей, как квантовые вычисления.

7. Удастся ли когда-то вылечить рак?





К сожалению, кажется, что рак буквально «встроен» в гены человека, и чем дольше человек живет, тем выше шансы появления той или иной формы рака. Однако, с другой стороны, до 50% случаев этого заболевания можно предотвратить. Стоит просто не курить, не пить и умеренно есть, в также поддерживать физическую активность и избегать чрезмерного воздействия солнечной радиации.

8. Когда можно будет поговорить с роботом?





Речь идет о том, когда роботы действительно начнут разговаривать, как люди. Хотя разработки искусственного интеллекта продолжаются, неизвестно, когда появится что-то похожее на пресловутый SkyNet.

9. Что находится на дне океана?





Это звучит немного глупо. Но если серьезно, то 95% океана остается неисследованными. На самом деле, легче доставить человека на Луну, чем на дно океана.

10. Что находится внутри черной дыры?





Теория относительности и квантовая механика много в чем противоречат. Ученые до сих пор не смогли прийти к единому мнению, как объединить эти две концепции и прийти к окончательному пониманию того, как на самом деле работает самая странная часть нашей Вселенной.

11. Как долго люди могут жить?





Только в последнее время медицина начала воспринимать старение как болезнь, а не как жизненный факт. Вопрос, однако, сегодня состоит не в том, как жить дольше, а скорее в том, как дольше жить хорошо и полностью здоровым.

12. Как решить проблему перенаселения?





К 2050 году население Земли по оценкам составит около 10 миллиардов. Существующая инфраструктура просто никак не сможет поддержать такое количество людей.

13. Почему люди зевают?





Как известно, люди (наряду с большинством позвоночных животных) зевают. Ученые до сих пор не знают, почему так происходит.

14. Почему работает эффект плацебо?





Во-первых, процесс, с помощью которого работает плацебо, очень спорный. Также фактическое использование плацебо также является источником разногласий врачей.

15. Что вызывает гравитацию?





Это ставит в тупик ученых, возможно, больше, чем любая другая тайна из этого перечня. Опять же, классическая физика и квантовая механика имеют разные объяснения этого явления.

Источник

А вы знали об этом?

Миллиардер Сесил Чао из Гонконга пообещал заплатить 60 миллионов долларов тому мужчине, который влюбит в себя его дочь Джиджи и женит ее на себе. Несмотря на такое щедрое приданое, желающих стать зятем миллиардера так и не нашлось.Тогда Сесил Чао утроил премию и пообещал выплатить жениху дочери 180 000 000 долларов. Впрочем, и это предложение осталось невостребованным. Джиджи решительно отвергла всех ухажеров. Все дело в том, что ей нравятся женщины, а не мужчины. Более того, дочь уже встретила свою вторую половинку. Ею стала подруга Джиджи, Шон Ив. "Как твоя дочь, я бы очень хотела сделать тебя счастливым! К сожалению, твои представления обо мне не совпадают с действительностью", — объяснила женщина свою позицию папе.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему Пушкин был на самом деле скорее сыном, чем отцом русской поэзии? https://otari.mirtesen.ru/blog/43174114402/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!