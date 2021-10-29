Невероятные картины от художника Кохея Омори

Ни для кого не секрет, что талантливые художники с помощью лишь карандаша и бумаги могут создать нечто необыкновенное, но потрясающие и невероятно реалистичные рисунки 22-летнего японского художника Кохея Омори (Kohei Ohmori) вас просто изумят!

Невероятно одарённый художник из Окаямы проводит более 200 часов за каждой своей работой, уделяя предельное внимание каждой отдельной детали. Благодаря тщательному затенению, ультратонким штрихам и уверенным движениям рисунки Омори выглядят так, будто вот-вот оживут и выпрыгнут с листа.

Они настолько безупречны, что аудитория художника в «Твиттере» называет его «безумным гением» и «сумасшедшим» за то, как он всецело отдаётся процессу создания своих карандашных рисунков.

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