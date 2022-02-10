Чего боится Запад на самом деле

У этого экзистенциального страха, на самом деле, есть сразу несколько граней, видных невооружённым взглядом.

Для начала: если говорить о об отдельном конкретном человеке, для которого война – это, прежде всего, риск погибнуть, то страх обусловлен природным инстинктом самосохранения, а потому есть полезная функция, призванная сохранить жизнь. Поэтому, собственно, главная задача каждого гражданина и человечества в целом – прилагать максимальные усилия для предотвращения войны, особенно в ситуации её неизбежности.

Другое дело – система, у которой обычно другие цели и задачи, часто совсем не совпадающие с целями и задачами конкретных людей, потому как живёт своей собственной жизнью и по своим законам. Такая система называется «объективной реальностью» (ОР), для которой человек – это всего лишь объект воздействия и инструмент для достижения поставленных целей.

Собственно, таких ОР великое множество, начиная от мелких частных хозяйств из нескольких работников, заканчивая глобальными мировыми союзами. Впрочем, с мелкими проще – они недолгоживущи, в среднем – максимум одно поколение, потому и говорить о них не будем. К глобальным же как раз и относится, в частности, упомянутый Запад (США, ЕС, НАТО и прочие структуры), относительно давно (уже не одно поколение) живущий в отрыве от реальности, в которой его расцвет необратимо прошёл и наступил период неизбежного упадка.

И всё бы ничего, можно было бы в очередной раз подлатать, почистить перья и пить живительную человеческую кровь дальше, но тут случилась печалька – откуда ни возьмись, появились альтернативные игроки, да не просто появились, а значительно выросли и потребовали своего места под Солнцем.

Фигурально выражаясь, внезапно выяснилось: Солнце-то одно, а игроков много, на всех не хватает. Это, естественно, метафора, так что, Солнце можно много раз заменять всем, чем угодно, начиная от обычной H₂O и заканчивая просто H₂, который (водород), между прочим, самый распространённый элемент во вселенной (почти 89%). Всего остального, что между H₂O и H₂, значительно меньше, причём на много порядков (за исключением гелия – 11%), так что, неудивительно, что Западу никак не в тему лишние рты, особенно рты голодные.

И тут, поскольку новые игроки бодро взялись за дело, Запад почувствовал приближение уже совсем скорого конца, который, вообще-то, в любом случае неизбежен, но хотелось бы не так быстро. Вот, собственно, главная проблема Запада, естественным образом нежелающего тихо, долго и нудно помирать, а возжелавшего помирать быстро и громко. Что, конечно же, идёт вразрез с нормальным инстинктом самосохранения, всегда подсказывающем пути к достижению разумных договорённостей.

А теперь попробуем заглянуть в туманный мозг загнивающего Запада и постараемся разглядеть там те картинки, которые рисует его, обострённое экзистенциальным страхом, воображение. В качестве противовеса предложим, естественно, Россию, как наиболее упоминаемое явление в современном мире. По крайней мере, на текущий момент это так и никак иначе.

Так вот, в связи с происходящим вокруг российского «ультиматума», продиктованного фактом многолетнего неуклонного расширения НАТО с приближением к границам России, западная картинка, должен заметить, выглядит совсем иначе и на то есть серьёзные основания. То есть, справедливости ради, подчеркну: поскольку Запад – это действительно глобальная система, что означает влияние на весь мир, то и система эта не должна признавать ближних или дальних границ, потому как все границы условны и все свои.

И вот теперь, поскольку мы решили взглянуть на ситуацию глазами Запада, что мы видим? А видим мы вот что:



То есть, пока Запад, в лице НАТО, упивался ничтожным продвижением на жалком европейском пятачке, рассмотреть который можно лишь при соответствующем масштабе, Россия забросила свои щупальца на целые континенты и не собирается на этом останавливаться.

Согласитесь, если отбросить сантименты и те самые соображения относительно ближних и дальних границ, то картина просто какой-то ужасный ужас! Естественно, ничего иного, как «шеф, всё пропало», в такой момент в мозг, отягощённый близким концом, не приходит и прийти не может.

Двигаемся далее.

Несмотря на периодически потрясающее историческое невежество в исполнении некоторых высокопоставленных западных персон, в целом историю-то они знают. А эта история для них, в общем-то, ничего хорошего не предвещает. Более того, несмотря на нападки на Путина, на самом деле именно с ним сейчас появился исторический шанс договориться, причём письменно, потому как та же история, что бы не случалось, свидетельствует о том, что Россия даже устные, а не то что письменные, договорённости всегда старается соблюдать до конца и отходит от них самой последней. Это не плохо, не хорошо, это просто данность, с которой можно спорить, но это бессмысленно.

То есть, ещё раз: сейчас самое время, пока Путин у власти, договориться о мирном сосуществовании, даже если для этого придётся пойти на уступки. А вот что будет дальше, после того, как Путин уйдёт, для Запада – совсем непредсказуемо, ибо, как он должен чувствовать своим нутром, речь идёт не о России и даже не о Китае, мыслящем не сиюминутной стабильностью, а вековыми стратегиями.

Так что, транзита власти в Кремле следует бояться вовсе не нам, потому как с этим будет всё в порядке, сама Россия не даст себя обмануть. Бояться транзита, особенно неожиданного, следует как раз Западу. И вот почему.

В общем, посмотрим ещё раз на ситуацию глазами Запада, даже если эти глаза видят совсем другую картинку.

Если не попытаться серьёзно договориться, Россия станет уже постоянной и неизменной угрозой для Запада, причём угрозой именно что смертельной как ядерная держава, как самая большая по территории страна, как народ, который умеет, как никто другой, мобилизоваться в нужном месте и в нужное время.

Сегодняшняя Россия, на самом деле, кроме оборонительных, не имеет реальных планов нападения на Запад даже с учётом постоянных провокаций и непрекращающегося давления в сочетании с военным устрашением. Но кто может гарантировать, что завтра эти планы вынужденно не появятся? В России – персонифицированная власть и таковой была всегда, а значит человеческий фактор никто не отменял. И у того, кто придёт на смену Путину, с его железными нервами, терпение может иссякнуть довольно быстро. А прийти на смену может кто угодно, да хоть условные Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван Грозный, Пётр I, Иосиф Сталин, да мало ли было у нас Суворовых, всегда готовых преодолеть любые преграды, хоть пешком, хоть вплавь.

В России постоянно рождаются люди такого типа, готовые проявиться при соответствующих условиях, а в мирное время покоряющих космос, а теперь вот и гиперзвук.

Какая гарантия есть у Запада, что уже сейчас русские силовики только и ждут приказа, чтобы быстро ликвидировать всех этих лимитрофов, типа «прибалтийских тигров», тем более, там уже и населения-то не осталось. Про Украину и говорить нечего – мгновенный возврат домой и дело с концом.

Нет такой гарантии. Также как нет гарантии, что это не коллективный силовой блок надавил на президента и тот выставил Западу ультиматум: пошли вон за наши цивилизационные границы, иначе мы за себя не отвечаем.

И вообще, Россия – это не Путин, Россия – это многонациональный русский народ, имеющий свои собственные мировые амбиции и историю, которую он всегда помнит. Путин появился только потому, что в России сформировался мощный запрос на сильную личность.

Вот чего надо бояться Западу. И парадокс в том, что он, на самом деле, именно этого и боится, только не хочет и не может в этом признаться, тупо мечтая о смене власти в Кремле вместо того, чтобы воспользоваться моментом и пожать протянутую руку.

Такова, на мой взгляд, западная система, пожирающая самоё себя и в этой агонии готовая развязать мировую бойню, источником которой всегда являлся именно Запад.

Что ж, значит будет, как всегда. Примерно раз в 100 лет.

Александр Дубровский

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно, Запад – это высокие технологии и уровень жизни ,высокие доходы и социальные льготы, но это одновременно и общность индивидуумов, считавших себя избранными людьми Бога, стремящихся к мировому доминированию и гегемонии, всемирному распространению либерально-демократического опыта и стремлением которых в этом мире является насильственное построение нового общества,служащего моделью для всего человечества!

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу.

Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты.

Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву !

Важно также отметить, что матушка-Россия не потому считалась Западом изгоем, что она якобы стремилась завоевать западные страны, а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые друзья» всегда стремились её покорить и разграбить, но, увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё. Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами,а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства Матушки-России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжаетсяи сейчас. Разве вышесказанное не подтверждается широко известным циничным заявлением бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия несправедливо одна владеет богатейшими природными ресурсами Сибири?

Как ни странно, но даже спустя 70 лет, когда Россия отказалась от коммунистической идеологии и вернулась к эволюционному пути развития, стремясь стать демократическим государством с значительно высоким уровнем развития, подобная процветающая Россия Западу также не нужна, поэтому он всячески препятствует её развитию, вводя экономические санкции, настраивая постсоветские страны против России, устраивая в них цветные революции, продвигая НАТО на Восток и т. д..

Скажу больше, в настоящее время Запад стремится к мировой гегемонии, устанавливая контроль над многими странами, а Россия – единственная страна, которая противостоит и препятствует этому. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда Запад, победив в «холодной войне» 1946 – 1989г., теперь настойчиво стремится к мировой гегемонии, подвергая мир угрозе Третьей мировой войны! К сожалению, эта угроза реальна, поскольку вопрос стоит ребром : либо рушится мировая гегемония Запада – либо Россия перестанет существовать как государство!

Одной из ведущих стран Запада являются Соединенные Штаты Америки - самое агрессивное и милитаризованное государство в мире. За 242 года существования страны только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .

Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы.

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.

В результате этого многие граждане Грузии уже не хотят вступать в НАТО и требуют от правительства нормализации отношений с Россией. Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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