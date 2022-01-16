Рюрик: Кем на самом деле был первый правитель Руси?

Попытки разобраться, кем по национальности был Рюрик, существовал ли этот персонаж вообще и где именно в «Повести временных лет» ещё наврано, — архипопулярная тема для споров ещё со времён Ломоносова. Но истина в этих спорах пока не рождается. И едва ли когда-либо родится.

Проблема заключается в чрезвычайно слабой аргументации сторон. Доводы норманистов основаны на летописных свидетельствах. Причём, если собрать все свидетельства, прямо или косвенно говорящие в пользу того, что Рюрик был реальными историческим лицом вообще, и скандинавом в частности, не наберётся и страницы текста. Есть ещё свидетельства археологические, которые, если трактовать их в русле этой страницы текста, её истинность неопровержимо доказывают. А если трактовать как-то иначе, то — нет.

У антинорманистов, — если не иметь в виду умственно альтернативных их представителей, — впрочем, всё ещё хуже. Доводы основаны не на источниках, а только на недоверии к источникам. И то, что для недоверия имеются резоны, не искупает полного отсутствия аргументов позитивных. С одной стороны, о скандинавском происхождении Рюрика и его команды в «Повести временных лет» говорится прямо. Русь упоминается в числе прочих «варягов» — и всё это народы северо-германские.

Но автор мог заблуждаться или лгать. Нет оснований доверять ему, как и его способности квалифицированно разбираться в сортах варягов… С другой стороны, отсутствие источника, где излагалась бы какая-то иная версия, сводит ценность данных доводов к нулю.

Правда в том, что все русские князья до Святослава вполне могут быть мифологическими персонажами. И даже наверняка, хотя бы отчасти, ими являются. Сведения о них скудны, часто противоречивы… Однако, несмотря на то, что причин верить летописцу совсем нет, причин не верить ему ещё меньше. Изложенная в «Повести временных лет» история появления государства российского очень правдоподобна. Поскольку стандартна. Там утверждается, что Русь появилась обычным путем, как и прочие европейские государства соответствующей эпохи. Например, Франция — это страна, захваченная франками. Русь — русами. Англия — англами. Так уж принято было.

Обычно считается, что франки были германцами. Как и русы. Но с таким же успехом франки могли оказаться пиктами или курдами. В любом же случае, они, как и русы, были ассимилированы. То же случилось и в Англии, пусть не с первой попытки. Бриттов покорили римляне, а потом англы, в честь которых она и стала называться. Англы, правда, не ассимилировались, и вообще большей частью являлись саксами, которых почти покорили даны, — ну когда тут ассимилироваться, кому и, главное, кем? Но потом традиционные тенденции и здесь возобладали. Вместо данов или мурманов саксов покорили нормандцы — потомки тех же данов, но романизированные. Вот они уже благополучно ассимилировались.

Если взять Германию, то это королевство возникло в результате завоеваний тех же франков, что создали и Францию. Причём, мысль, что их захватывают не пришельцы, а почти соплеменники, предков современных немцев почему-то особенно бесила. Они сопротивлялись франкам куда активнее галло-римлян.

Можно вспомнить историю раннесредневековых Болгарии, Испании и Италии… Даже Японии. Конечно же есть исключения, но правила очевидны. И они таковы: в феодальной стране аристократия, как правило, происходит от захватчиков; обычно, они принадлежат к иному, чем местное население, этносу; обычно же, через пару поколений местным населением захватчики ассимилируются.

Таким образом, «Повесть» описывает совершенно естественные и даже неизбежные события, которые с незначительными местными вариациями происходили везде. Даже то, что варяги были призваны, а не пришли сами… Скорее всего, неправда это. Сами явились. Но англы и саксы, например, в Британию были именно призваны. Франки в Галлию, в принципе, тоже. Не чтобы править — это уж они на месте сообразили. Но призваны. Следовательно, и в призвании варваров для ведения междоусобиц или защиты от варваров же, но других, нет ничего особенного. Так могло быть.

Могло ли быть, что пришельцы, обложившие данью сначала ильменских словен, потом, полян, древлян, вятичей и далее по списку, а затем ассимилированные коренным населением, являлись именно скандинавами? Это вполне вероятно. Как минимум, скандинавское происхождение аристократии на Руси более вероятно, чем на Сицилии. А на Сицилии оно оказалось именно таково.

А, с другой стороны, мог ли Рюрик быть грузином, бербером, валлийским кельтом, финном или славянином-оборитом с южного берега Балтики? Тоже мог. Легко. Разбойник же. Такого могло занести откуда и куда угодно, он бы и сам не вспомнил. Но все эти версии кажутся избыточными. Раз уж написано, что варяг — скорее всего, именно так и было.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

10 новых и важных вопросов о COVID–(19https://otari.mirtesen.ru/blog/43180277745/)

Исторические личности, страдавшие ужасными болезнями (https://otari.mirtesen.ru/blog/43342635096/)

Загадки и символы великой картины Питера Брейгеля «Голгофа» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43815455127/)