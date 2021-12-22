«Концлагеря» Марии Магдалины: как в Европе «перевоспитывали» падших женщин

«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — утверждает древняя мудрость. Именно так можно охарактеризовать создание приютов Марии Магдалины в Европе, начиная с конца XVIII века. В них должны были перевоспитываться бывшие проститутки, а по факту приюты становились настоящим адом для попавших туда женщин.

С панели в казарму

Первые приюты Марии Магдалины появились в Великобритании. В них женщина, которая хотела отказаться от ремесла проститутки получала работу прачки или швеи, а также кров со скудным пансионом. Казалось бы, человек спасен из беды, но на практике все выходило наоборот. Когда приюты Марии Магдалины появились в Ирландии, опеку над ними взяла католическая церковь. Существенно был расширен перечень женщин, которые могли претендовать на жизнь в приюте. Теперь кроме бывших проституток ими могли быть: матери-одиночки, девушки и женщины, подвергнувшиеся насилию и даже те женщины, которые страдали от излишней красоты и внимания мужчин.

При этом правила в приюте были крайне жесткими. Работали в них бесплатно «за еду и кров». Оказавшись в приюте, женщина лишалась всех гражданских прав. Вместо своего старого имени она получала новое нередко мужское имя или просто номер. Так из благого дела приюты превратились в прообраз концлагерей под крышей католической церкви.

Святые пытки

Самое неприятное, что забрать женщину из такого приюта мог лишь ее родственник, проучившийся за нее. Но о том, кто содержится в том или ином приюте, посторонним не сообщалось. Кто же хочет потерять бесплатную и бесправную работницу? Чаще всего, не выдержав жуткого обращения и издевательств, женщины просто сбегали из приютов Марии Магдалины.

За малейшую провинность монахини, работавшие в приюте, могли избить розгами или палками любую живущую в нем женщину. В некоторых из приютов был введен строгий обет молчания. Его обитательницы могли общаться только с монахинями из руководства приюта. Между собой или с посторонними людьми общаться им запрещалось.

В случае неповиновения нарушившую правило женщину ждало суровое наказание. При этом до изобретения стиральных машин данные приюты приносили своим хозяевам приличную прибыль. Иногда обитательницы приюты трудились по 19 часов в день. При этом власти гуманной Европы сквозь пальцы смотрели на царящее в приютах Марии Магдалины беззаконие. В XX веке приюты переименовали в прачечные святой Марии, но их суть от этого не изменилась. Лишь к концу XX века власти европейских стран начали закрывать данные заведения. Причем последний приют был закрыт в Ирландии лишь в 1996 году.

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