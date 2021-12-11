Икона Божией Матери Черниговская: описание, значение, история написания, в чем помогает

Черниговская икона Божией Матери известна благодаря своей силе и чудесам исцеления. В особенности святой лик помогает, если у человека присутствуют расстройства психики. Еще Амвросий Оптинский указывал на такие свойства лика Черниговской иконы. Описанию этой святыни будет посвящена статья.

Об истории создания

Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году. Автор работы – монах, проживающий в Болдинском монастыре. О создании полотна говориться в труде, который написал святитель Дмитрий. Также она упоминается в книгах святителя Иоанна. Описывается событие, когда на иконе появились слезы. Причем такая ситуация продолжалась 8 суток.

Это происшествие вызвало необходимость установления дня, в который почиталась икона. Незадолго после этого на землю, где хранился святой лик, напали татарские орды. Они разграбили город. Но Черниговская икона Божией Матери не пострадала, она даже осталась в своем драгоценном окладе.

Чудодейственная сила плотна

Братья – монахи, которые прятали икону от орды, также смогли спастись. С того времени сохранились воспоминания о двадцати четырех чудесах, которые произошли с Черниговской иконой Божией Матери. Их собирал и записывал святитель Дмитрий. Инциденты связаны с фактами исцеления горожан и приезжих паломников.

Пришлось переиздавать книгу, так как число чудес постоянно возрастало. Вскоре список пополнился фактами исцеления таких недугов:

слепота – пять случаев;

болезни нижних конечностей – три факта;

ревматизм – три случая;

беснование – пятнадцать исцелений;

помутнение рассудка – тринадцать случаев;

хронических заболевания разного течения – пятнадцать фактов.

Также известны случаи, когда Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери исцелила людей от сильного жара, сопровождающегося лихорадкой.

Сила образа Богородицы

В чем помогает Черниговская икона Божией Матери? Православные особенно почитают такие образы из-за чудотворной силы, любви и милосердия, которые они излучают. Существует версия написания этой иконы по образу Ильинской Божьей Матери. Исторического подтверждения этого факта исследователи предоставить не могут. Но точно известно, что иконы с изображение Матери Иисуса имеют самую сильную защиту. Это доказывает и вышеописанный факт, когда икона плакала.

Смена места хранения иконы

Ильинско-черниговская икона Божьей Матери попала на территорию Гефсиманского скита как пожертвование дворянки Филипповой.

Не прошло много времени, как этот святой лик снова стал удивлять прихожан своей чудотворностью. Эти факты имеют документальное подтверждение. Люди, которые приходили с мольбами к образу, получали помощь и ощущали это в самом скором времени. Независимо от финансовых возможностей и положения в обществе на помощь иконы могли рассчитывать все нуждающиеся.

О чем молятся Черниговской иконе Божией Матери? Люди просят, чтобы святой лик даровал телесное и душевное исцеление. С начала двадцатого столетия можно найти факты о свыше чем сотне чудес, случившихся с верующими после обращения к Богородице.

Как выглядит образ

Икона изображает Богородицу, на руках которой сидит маленький Иисус. Оба они облачены в красивые величественные одеяния. На головах святое семейство имеет короны. Это символизирует, что у Богородицы и Иисуса есть сила всемирного царствования.

Рука младенца показывает жест благословения, направленный на всех, кто смотрит на святой лик. Другая рука младенца держит свиток с божьими заповедями.

Вот текст молитвы, с которым обращаются христиане к Черниговской иконе Богородицы.

О, Небесная Владычица, Святая Мать и Царица Небесная, умоляем, услышь и спаси меня, раба грешного (ваше имя). Избавь жизнь мою от напрасной лжи, зла, различных бедствий, напастей, внезапных смертей. Помилуй жизнь мою в часы утренние, вечерние и ночные. Пусть каждый час, прожитый на земле, пройдет под твоим покровительством. Сохрани меня спящего, сидящего, лежащего и идущего и словно покровом милостью своей укрой. Только ты, Царица Небесная, — крепкая и нерушимая стена, разделяющая меня и сети дьявольские, так не позволь мне погрязнуть в этом. Защити душу мою и тело мое от врагов видимых и невидимых, словно щит, укрой меня. О, владычица и госпожа, сохрани меня от смерти напрасной и подари мне смирение до конца дней моих. Лишь Ты — хранительница наша и надежда всякого верующего. К твоим ногам припадаем, не отвернись от нас, избавь от бед и страданий. Пусть во веки веков ты будешь воспета и благословенна. Аминь.

Христиане просят у Богородицы:

обретения душевного покоя;

избавления от грехов;

победы над неизлечимыми недугами;

защиты от внезапной гибели;

излечения оспы, слепоты, паралича.

И святой образ помогает тем, кто искренне просит о помощи.

Черниговский храм

Храм Черниговской иконы Божией Матери был создан в селе Санино неподалеку от Чернигова. Болдина гора стала местом написания святого полотна. В честь Троицкого Ильинского монастыря икону также называют Ильинской.

В 1924 году монастырь закрыли и образ исчез. Днем памяти иконы Черниговской Богородицы считается 16-й день апреля. Христиане молятся репродукциям иконы, которые также имеют большую силу.

Сила молитвы

Одним из величайших орудий, которые Бог дал церкви, является сила молитвы.

Писание напоминает нам: «Это назначено одному человеку или женщине, чтобы умереть, и они будут судом». Сегодня всевозможные прегрешения изобилуют повсеместно. Бог простит грех, если мы покаемся, презирая такие действия:

Вранье.

Жадность.

Отсутствие сострадания.

Жестокое обращение с детьми.

Безжалостность.

Грех распространяется, как чума. Нет никакой ответственности или дисциплины.

В спасении или искуплении Иисус принес человечеству силу освободить людей от греха. Когда церковь распространит ее по всему миру, как повелел Иисус, грех будет прощен и очищен силой крови его. Грешники освобождаются независимо от того, какой грех они совершили. Когда в церкви молится, спасение снова распространяется по всему миру.

Только сила Бога может изменить человеческое сердце, открыть путь к свету.

Становление христианской веры было бурным временем для церкви. На пути верующих возникало множество препятствий. Царь Ирод, правящий Римом в это время, убил Иакова – одного из апостолов. На следующий день, чтобы угодить людям, он посадил Петра в тюрьму.

Ангел Господень вошел в каземат и освободил Петра. Молитва о спасении была услышана, и Бог вошел, и привел Петра прямо в дверь, где церковь молилась за него. Бог доказал, что контролирует ситуацию. Он, а не короли или политические лидеры.

Поэтому христиане должны помнить о необходимости общаться с Господом, благодарить его за каждый день своей жизни и просить о помощи. Тогда искренние просьбы обязательно дойдут до слуха Создателя.

Подведем итоги

Черниговская икона Божьей Матери была создана в конце семнадцатого века в монастыре близ Чернигова. Ее автором был святитель Дмитрий. Чудодейственная сила иконы проявилась в то время, когда люди обнаружили, что Лик Богородицы стал источать слезы. С того времени были зафиксированы десятки случаев помощи просящим. Верующие христиане поклонялись святому Лику и обращались к Богородице за помощью до 1924 года. После закрытия монастыря иконы там не стало.

Люди, которые молятся перед репродукциями иконы, также ощущают силу защиты и поддержки Богородицы. Ведь именно лики, изображающие мать Иисуса, считаются самыми сильными. Люди ожидают от иконы исцеления душевных и телесных недугов, защиты и поддержки. И Богородица внимает их мольбам, принося надежду на лучшие дни. Сила молитвы описана в Библии. Христиане не только должны обращаться к Господу и святым за помощью, но и благодарить за прожитые дни.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2365353360048786391/

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