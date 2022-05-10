Петр III: Как немецкого подростка учили быть русским императором

Императрица распоряжается доставить того ко двору и пытается вылепить из племянника будущего российского императора.

Жизнь молодого наследника четко разделяется на до России и после.

Город Киль. Детство

Будущий император родился 10 февраля 1728 года в семье герцога Гольштейн – Готторпского и Анны Петровны Романовой (дочь Петра I). Крепкого малыша назвали Карл Петер Ульрих. Еще до рождения судьба мальчика была предрешена Петром I. Составляя брачный договор своей дочери, великий царь, казалось, предвидел ситуацию, когда Российскому престолу могут понадобиться его прямые наследники. Он предусмотрел условие, по которому сын Анны Петровны будет обладать всеми правами на Российский престол.

Жизнь в захолустном германском княжестве не баловала Карла. Вскоре после рождения умирает его мать. Мальчик воспитывается в немецкой строгости, по-военному, на прусский манер. Уже на 10 году жизни ему был присвоен чин секунд-майора. Все его детство прошло на военных парадах и смотрах. Страсть к пышным военным торжествам навсегда осталась в душе Карла.

В одиннадцать лет он потерял отца и воспитывался у дяди - епископа Эйтинского. Его воспитатели, бывшие унтер-офицеры, не отличались высокой моралью и не раз жестоко избивали ребенка.

От постоянных побоев Карл рос боязливым и нервным. Для дядьки он был необременительной обузой. Никаких надежд, что он займет Русский престол, епископ не питал. По этой причине образованием мальчика толком не занимались.

С 1730 года на троне прочно разместилась Анна Иоанновна. Тогда казалось, что потомки Петра I навсегда потеряли возможность вернуть престол.

Ситуация резко изменилась после переворота Елизаветы Петровны. Дочь Петра I отвоевала себе трон и не без оснований рассчитывала передать его дальше по линии своего отца. Императрица решила самостоятельно воспитать приемника и повелела доставить к ней племянника.

Юность в России

В феврале 1742 года Карл Ульрих прибывает в столицу. Встреча разочаровала императрицу. Подросток невежествен, бледен, худосочного телосложения. Те не менее Елизавета сама приняла участие в составлении планов обучения юноши и закрепила ему в учителя профессора Якоба Штелина. (он особенно нравился императрице). Впрочем, обучение будущего наследника проходило туго. Мешали постоянные увеселения, балы, маскарады, прогулки в экипажах по Москве и т.д.

Надо отдать Карлу должное. Постоянные балы и маскарады были ему не по душе, как и пустые прогулки в закрытой карете. Что ему действительно нравилось так это военная форма, игрушечные солдатики, картинки разных фортификаций. Но это также мешало его обучению, Карл постоянно отвлекался.

После того как в 1743 году императорский двор перебрался в Санкт-Петербург, обучение теперь уже Петра (Карла окрестили в православие Петром Федоровичем) пошло гораздо серьезнее. Уже через несколько месяцев он знал всех русских правителей от Рюрика до Петра и твердо выучил основы русской истории.

Жизнь в браке

Обучение Петра продлилось всего 3 года. В 1745 году его женили на принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербской (которая, кстати, приходилась ему троюродной сестрой). Девушку окрестили в православие под именем Екатерина Алексеевна. Молодых поселили под Петербургом во дворце Меньшикова (Ораниенбаум).

Принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербская.

После отдаление от императорского двора воспитанием Петра занимается генерал Репнин, который абсолютно наплевательски относился к своим обязанностям и не мешал Петру играть в солдатиков. А наследник этой детской забаве отдавал всего себя без остатка. Отношения с молодой супругой у Петра сразу не заладились, он избегал Екатерину и несмотря на свой уже не детский возраст, все время, инфантильно, проводил за игрой.

В мемуарах Екатерины сохранились такие строки:

- «…доставляли великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти: днём их прятали в мою кровать и под неё. Великий князь ложился первый после ужина и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи».

О более чем холодном отношение к жене также свидетельствуют строки из письма Петра к Екатерине:

- «Мадам,

Прошу вас этой ночью отнюдь не утруждать себя, чтобы спать со мною, поелику поздно уже обманывать меня, постель стала слишком узка, после двухнедельной разлуки с вами, сего дня по полудни.

ваш несчастный муж, коего вы так и не удостоили сего имени

Петр.»

Только в 1754 году (после 9 лет брака) Екатерина принесла Петру сына (будущий император Павел I).

С каждым годом отношения супругов все больше портились и к моменту смерти Елизаветы Петровны в 1761 году, при императорском дворе образовалось два непримиримых лагеря. Петра III и Екатерины Алексеевны в последствии прозванной Великой.

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