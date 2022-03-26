Почему леди не нужны были панталоны

Ох уж эти панталоны! Они тревожат мысли всех, кто начинает задумываться о том, из чего состоял костюм женщины в средние века, а потом и в более поздние времена.

И каждый раз, когда перечисляются сорочки, корсеты и нижние юбки кто-то обязательно спросит, а как же панталоны? Неужели под нижними юбками ничего не носили?

Я уже рассказывала, как панталоны вошли в моду.

А теперь давайте обсудим, почему, собственно говоря, они были и не нужны.

Итак, представим себе приличную деву. Начиная от средних веков и вплоть до начала двадцатого века основной одеждой была нижняя рубашка и верхнее платье. Да, там в разные века были еще корсет, фижмы, кринолин, но платье и рубашка - всегда.

И, если мужчины, предпочитающие сперва обтягивающие шоссы, потом чулки и панталоны, а потом штаны, предусмотрительно завязывали полы рубахи между ног, то у дам было длинное платье.

Конструкция платья XVI-XVIII века вовсе исключала ношения чего-то подобного панталонам, ведь невозможно поднять юбку на обручах, все эти фижмы и нижние юбки.... А чтобы справить естественную нужду, изобрели специальные утки на длинной ручке или кресла.

Утренняя роза, худ. Луи-Леопольд Буайи

Только в начале XIX века, когда в моду вошли тонкие изящные платья в греческом стиле, дамы столкнулись с необходимостью как то защитить свои ножки от посторонних взглядов. Мода "ампир" подарила женщинам неслыханную свободу, но не все готовы были отдаться ей.

карикатура начала XIX века

А когда в середине XIX века появился кринолин, без панталон и вовсе было невозможно.

В 1850 г. леди Честерфилд так писала о панталонах:

"из под юбки выглядывали рюшки того удобного одеяния, которое мы позаимствовали у противоположного пола и носим, но о котором не говорим".

Вот так! Носим, но не говорим, потому что как же признаться, что у тебя под юбкой...

Первые панталоны были длинными и полностью закрывали ноги. И были очень широкими. Между двумя трубами из ткани была широка прорезь, чтобы не мешать при естественных потребностях.

Вот так! Носим, но не говорим, потому что как же признаться, что у тебя под юбкой...

В 1859г. при дворе королевы Виктории произошла забавная история. Герцогиня Манчестерская

"Зацепилась обручем своей клетки и, разумеется, полетела кувырком... Остальные дамы не знали, плакать им или смеяться, ведь часть ее нижнего белья, состоявшего из алых шерстяных панталон, была выставлена на всеобщее обозрение".

нижняя рубашка и панталоны королевы Виктории

Интересно, что кринолин дамы называли «клеткой», а еще, что панталоны графини были алыми! Какая деталь! Ведь белье не принято было украшать. То, что под платье предназначено только для глаз хозяйки и ее горничной, так что никаких рюшечек, вышивок и тем более цветных тканей до конца XIX века не принято было использовать.

Ну а потом жизнь начала стремительно меняться. Женщины начали осваивать велосипеды, заниматься теннисом, активно участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами.

Но, панталоны еще долго держали свои позиции. Когда во время Второй Мировой Войны дамам военнослужащим выдавали простые, прозванные «туши свет» трусы, они отказывались их носить и при личном досмотре предъявляли совершенно новыми и аккуратно отглаженными.

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