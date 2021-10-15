6 вредных видов самообмана, от которых надо избавиться

1. Социальные стереотипы. У всех имеется собственное мнение по поводу брака:

некоторые считают, что в семье один обязательно любит больше;другие уверены, что в семье всё везёт на себе женщина;третьи и вовсе полагают, что «все мужики…».

У каждого есть также своя точка зрения по поводу деловых отношений: например, многие на любом месте уверены, что руководство их недооценивает и не доплачивает. Такой самообман служит самооправданием и разрешает работать через пень-колоду.

Подобные социальные теории нужны не только для того, чтобы понять мироустройство, но и для того, чтобы убедить себя или других в существовании фальшивой реальности. Надо ли говорить, что подобные стереотипы очень мешают наладить личную жизнь или найти, наконец, любимую работу…

2. Излишняя самоуверенность. Подчёркнутая самоуверенность помогает убедить окружающих в том, что мы говорим, даже если это неправда.

Этот феномен существует также в мире животных. До начала схватки особи встают в боевую стойку, демонстрируя друг другу свою силу. Животное, которое выглядит увереннее, имеет больше шансов на победу.

Человек умеет не только принимать уверенные позы, но также использует широкие возможности языка, чтобы ввести окружающих в заблуждение. Но обман всегда порождает самообман, который может быть опасен.

Известно, что очевидцы преступления, которые выглядят более уверенными при даче показаний, чаще ошибаются. Окружающий мир сложен, и сомневаться по поводу услышанного и увиденного вполне нормально. Люди, у которых нет сомнений, должны вызывать подозрения. Возможно, они боятся показаться невежественными и глупыми и поэтому подавляют любые сомнения, достраивая картину реальности и обманывая таким образом себя и других.

3. Иллюзия контроля. Мы нередко обманываем себя, что способны влиять на последствия наших поступков. Часто можно встретить людей, «контролирующих» внешний мир. Один из их признаков – во всём видеть глубинный смысл. Обращая внимание на разного рода «знаки», человек субъективно увеличивает зону своего контроля. Однако это не более чем самообман.