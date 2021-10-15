6 вредных видов самообмана, от которых надо избавиться

Самообман чаще всего ведёт к негативным последствиям как для окружающих, так и для самого человека.
Самые яркие случаи вредоносного самообмана
Рассмотренные виды способны принести немалый вред как отдельному человеку и его семье, так и целому обществу. А значит, эта проблема заслуживает пристального внимания каждого из нас.
1. Социальные стереотипы. У всех имеется собственное мнение по поводу брака:
некоторые считают, что в семье один обязательно любит больше;другие уверены, что в семье всё везёт на себе женщина;третьи и вовсе полагают, что «все мужики…».
У каждого есть также своя точка зрения по поводу деловых отношений: например, многие на любом месте уверены, что руководство их недооценивает и не доплачивает. Такой самообман служит самооправданием и разрешает работать через пень-колоду.
Подобные социальные теории нужны не только для того, чтобы понять мироустройство, но и для того, чтобы убедить себя или других в существовании фальшивой реальности. Надо ли говорить, что подобные стереотипы очень мешают наладить личную жизнь или найти, наконец, любимую работу…
2. Излишняя самоуверенность. Подчёркнутая самоуверенность помогает убедить окружающих в том, что мы говорим, даже если это неправда.
Этот феномен существует также в мире животных. До начала схватки особи встают в боевую стойку, демонстрируя друг другу свою силу. Животное, которое выглядит увереннее, имеет больше шансов на победу.
Человек умеет не только принимать уверенные позы, но также использует широкие возможности языка, чтобы ввести окружающих в заблуждение. Но обман всегда порождает самообман, который может быть опасен.
Известно, что очевидцы преступления, которые выглядят более уверенными при даче показаний, чаще ошибаются. Окружающий мир сложен, и сомневаться по поводу услышанного и увиденного вполне нормально. Люди, у которых нет сомнений, должны вызывать подозрения. Возможно, они боятся показаться невежественными и глупыми и поэтому подавляют любые сомнения, достраивая картину реальности и обманывая таким образом себя и других.
3. Иллюзия контроля. Мы нередко обманываем себя, что способны влиять на последствия наших поступков. Часто можно встретить людей, «контролирующих» внешний мир. Один из их признаков – во всём видеть глубинный смысл. Обращая внимание на разного рода «знаки», человек субъективно увеличивает зону своего контроля. Однако это не более чем самообман.
4. Искажённая Я-концепция. Большинство людей склонны преувеличивать свои достоинства и преуменьшать недостатки. Мы считаем себя более духовными, более милыми, более полезными и т.д., чем есть на самом деле. Особенно мы подвержены самообману, когда сравниваем себя в прошлом и настоящем. Так, большинство склонны думать, что в настоящем они ведут себя гораздо лучше по сравнению с тем, что вытворяли в прошлом.
Чем плоха немного искажённая Я-концепция, спросите вы. Разве плохо думать о себе в позитивном ключе? Ответ – плохо, когда человек перестаёт быть самокритичным. Это может далеко его завести.
Например, замечено, что люди, имеющие власть над другими (политики, большие боссы и т.п.) теряют способность распознавать чужие мысли и чувства. Особенно это касается мужчин. Например, они менее успешно различают выражения лиц других людей и их намерения. В результате «большие люди», обманутые ощущением собственной неуязвимости, становятся лёгкой добычей для мошенников.
5. Принижение других. Чтобы отвлечься от собственного несовершенства, человек часто заостряет внимание на людях, имеющих явный недостаток, чтобы на их фоне выглядеть не так уж плохо. Такой механизм действует и при оценке представителей национальных меньшинств.
Более мягкое проявление этого феномена – суждения о других в зависимости от того, принадлежат ли они к «нашим» или нет.
Скажем, вам наступили на ногу. Если это сделал кто-то из своих, то он «сделал это случайно», а если кто-то чужой, то он «явно неуклюжий и вообще ненадёжный человек».
Последствия такого «невинного» самообмана могут быть катастрофическими, потому что подогревают вражду между людьми.
6. Добровольное ношение ярлыков. Представители национальных меньшинств часто начинают разделять стереотипы доминирующей группы. У них формируется скрытый негативный образ себя, в который они начинают верить («у меня тёмная кожа, значит я склонен к криминалу, мои способности хуже, чем у белых, и пр.»).
В ходе одного эксперимента темно- и белокожие студенты Стэнфордского университета проходили сложный тест на выявление способностей.
Одна группа просто выполнила тест. Студенты из другой группы перед тем, как приступить к заданиям, должны были рассказать немного о себе и назвать свою национальность.
В первой группе результаты темно- и светлокожих студентов были сопоставимыми. Во второй группе результаты темнокожих были хуже почти на 50%.
Другими словами, стоило лишь напомнить студенту цвет его кожи, как он начинал хуже соображать.
Похожий феномен демонстрируют азиатские женщины: они показывают лучшие результаты на математических тестах, когда им напоминают о том, что они азиатки, и худшие – когда напоминают, что они женщины.
Источник : test.temaretik.com/2322683457694600123/
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