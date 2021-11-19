Военные технологии будущего, которые находятся в активной разработке

Военные технологии развиваются не по дням, а по часам, хотя время вроде бы мирное. Уже сегодня мы наблюдаем за развитием техники, которая десять лет назад считалась бы научной фантастикой, а сто лет назад — не иначе как черной магией.

Но даже сейчас, когда боевые роботы стали почти таким же обычным явлением, как и солдаты, некоторые из военных технологий покажутся вам настолько безумными, что вы усомнитесь в самой возможности их существования.

Температурное сопротивление

У каждого человека есть естественный неврологический рецептор, известный как TRPM8, ответственный за чувство холода. Когда TRPM8 преобразует физическое чувство холода в электрический сигнал, он запускает типичные симптомы, которые вы ощущаете в холодной среде: озноб, стук зубов, снижение кровотока в конечностях.

Эти механизмы выживания должны согревать вас, но иногда они проявляются даже в безопасных для жизни ситуациях. Если вы когда-нибудь пытались стрелять из пистолета с дрожью в руках, вы должны понимать, как это мешает солдатам.

Однако в будущем дрожь может перестать быть проблемой. Нейробиолог по имени Дэвид Маккенни не только обнаружил рецептор TRPM8, но и нашел способ отключить его. Каков результат? Ваше тело просто не чувствует холода.

Бинокль Люка

Как только техника будет испытана на людях, будьте уверены — появятся генетически модифицированные солдаты.

Официально эта технология называется «система обнаружения когнитивно-технологических угроз», но даже ребята из DARPA, которые ее и разрабатывают, привыкли называть ее «биноклем Люка». Она еще в разработке, поэтому пока даже отдаленно не напоминает бинокль. Что это? Просто камера с высоким разрешением, закрепленная на треноге и способная видеть в ультрафиолетовом и обычном спектре на 10 километров без каких-либо помех.

Кроме того, система напрямую считывает ЭЭГ мозга и, в зависимости от вариаций мозговых волн солдата, определяет в нем угрозу. Наше сознание способно генерировать паттерны состояний, поэтому система обходит мыслительный процесс солдата и считывает непосредственно наличие угрозы. Паттерн отправляется в компьютер и сигнализирует: «Это угроза, стреляй».

Все это происходит до того, как солдат сам анализирует видимое, а потом принимает решение атаковать или нет. Разница измеряется миллисекундами, но на поле боя даже миллисекунды могут быть решающими. Правда, осталось научить компьютер точно определять, где друзья, а где враги.

Ультрафиолетовое зрение

В 2012 году доктор Мигель Николелис ударил молотком по стеклянному ящику, в котором лежало все, что мы знали о мире, и создал кибернетическую мышь со сверхчувствительным органом — и способность видеть в ультрафиолетовом спектре. Нейропротез, разработанный командой ученого, состоял из двух частей. Первая — это ультрафиолетовый сенсор, который крепился к голове мыши словно шляпа. Вторая — это провод, напрямую подключенный к мозгу мыши.

Если точнее, он подключается к соматосенсорному кортексу, части мозга, ответственной за обработку тактильных ощущений. Когда эти две части подключены, мышь внезапно получает возможность «ощущать» присутствие ультрафиолетового света. Понадобилось около месяца, чтобы объяснить мыши, что это за ощущение, но через тридцать дней мышь смогла определять источник ультрафиолетового света в 90% случаев.

Более того, мышь начала приспосабливаться к новому чувству. Но мышь — это одно, а люди — совсем другое. В любом случае, Николелис планирует продолжать свои эксперименты и однажды доберется и до людей. Военное применение таким технологиям — бесценно.

Насекомые-беспилотники

Что вы получите, если совместите живых насекомых, инженерию и ядерную энергию? Армию безжалостных уничтожителей? Ну нет, не все так серьезно. Напомним, DARPA работает над проектом по включению электронного управления в личинки жуков. Пока жук растет, электронные части запутываются с его растущим телом, а потом им можно управлять дистанционно, стимулируя мускулатуру крыльев.

На самом деле, подобные киборги-насекомые существуют уже давно. Проблема не в технологиях — проблема в питании. Жук-носорог может летать, перенося дополнительно до 30% своего веса — это 2,5 грамма максимум. Для электроники, батареи, камеры, микрофона остается слишком мало места. Поэтому ученые полностью убирают батарею в пользу радиоактивных изотопов, так называемых микропьезоэлектрических генераторов.

Изотоп никель-63 не настолько радиоактивен, чтобы представлять угрозу для человека, однако излучает достаточно много бета-частиц. Эти частицы движут пьезоэлектрический генератор, производя несколько милливатт энергии, которая позволяет управлять роботизированным жуком. И поскольку период полураспада никеля-63 составляет 12 лет, батарея «работает» на протяжении всей жизни жука.

Нанороботы-доктора

В 2010 году американскими военными был опубликован доклад, в котором были некоторые интересные статистические данные. С 2001 по 2009 годы только 19% эвакуаций с Ближнего Востока были связаны с боевыми ранениями. 56% эвакуаций было проведено из-за болезней. Исторически сложилось так, что большинство военных потерь вызывается болезнями, а не врагом.

Поэтому DARPA начало работать над решением — нанороботами, которые будут жить внутри солдат и диагностировать заболевания. Как только заболевание обнаруживается, нанороботы в идеале должны его вылечить еще до того, как солдат начнет чихать. Весьма полезная военная разработка. Когда она будет принята военными на вооружение, нанороботы смогут не только предотвращать распространение болезни, но и спасать военных от оружия химического поражения.

Умная униформа

Когда болезнь ни при чем, остается еще один очевидный недостаток войны — огнестрельные ранения. К примеру, четверть боевых потерь в Ираке в 2001-2011 годах можно было бы предотвратить, если бы солдатам была оказана еще более скорая медицинская помощь. Другими словами, люди умирают еще по дороге в больницу. Военные работают над решением этой проблемы. Не строительство госпиталей, а разработка униформы поможет выживать.

Уникальная униформа должна отправлять информацию о ранении в ближайший медпункт. Датчики, вживленные в ткань, должны регистрировать местоположение пули, глубину ее нахождения и какие жизненно важные органы пострадали. Другие датчики будут контролировать кровоток и мочу, чтобы выявить другие типы повреждений, химические, ядерные или биологические. Задача состоит в том, чтобы дать униформе способность идентифицировать любое повреждение солдата.

Электромагнитные пушки

Электромагнитные пушки — не такая уж и научная фантастика, как может показаться. Первое подобное оружие было разработано еще в ходе Второй мировой войны, и с тех пор регулярно появляются интересные его вариации. В конце концов, вы сами можете построить такую, посидев пару минут в Гугле.

Если коротко, электромагнитные пушки работают, посылая ток через две параллельных рельсы (отсюда и название railgun, рельсопушка). Когда металлический снаряд размещается на рельсах, он замыкает цепь и создает электромагнитное поле. Поле производит лоренцову силу, которая посылает снаряд по рельсам — и очень-очень быстро. Рельсопушки могут быть невероятно мощными, но требуют очень много электроэнергии для выстрела, поэтому их до сих пор не взяли на вооружение.

Тем не менее, рабочие образцы, способные запускать снаряды в семь раз быстрее скорости звука, уже построены заинтересованными организациями. Такая пушка может посылать снаряд на 160 километров и пробивать цель с силой, которая «в 32 раза превосходит силу врезавшегося автомобиля на скорости 160 км/ч». И хотя считается, что рельсопушки уже можно использовать в боевых условиях, проблему питания так и не решили. Разве что разрабатывается вариант использования электромагнитных пушек на военных кораблях, оснащенных перезаряжаемыми батареями.

Забавно то, что во всех испытаниях подобных пушек, как правило, используются самые неаэродинамические снаряды. Поскольку идеальный снаряд, наверное, пролетел бы слишком далеко и, возможно, сравнял пару домиков с землей.

HELLAD

Система защиты области посредством высокоэнергетических жидкостных лазеров, или HELLAD, это комбинация дюжины различных технологий с одной удивительной целью: лазерного оружия, установленного на истребителях. Разрабатываемая DARPA, программа HELLAD стремится произвести 150-киловаттный лазер, который смог бы разместиться на борту относительно небольшого истребителя, а значит, должен быть примерно в 10 раз легче, чем любой аналогичный лазер. Мегаваттный лазер (1000 кВт) уже устанавливался на борту Boeing-747, но сейчас военным понадобилось что-то более маневренное.

DARPA разрабатывает ряд небольших лазеров, которые смогут выдавать один мощный луч. Испытания с ракетами уже прошли в начале 2014 года.

Гекконовый костюм

Когда геккон карабкается по стене, его удерживают на месте крошечные волоски на его лапках. Работает сила ван дер Ваальса — ноги геккона держатся за стену на молекулярном уровне. Миллионы микроскопических волосков на стопе геккона, так называемые спатулы, создают электрическое притяжение с молекулами, к которым прикасаются. Сила настолько мощная, что геккон может висеть вверх ногами, цепляясь за стеклянную поверхность всего одним пальцем.

Тем не менее мы тоже можем это делать. Изучая гекконов годами, ученые из Массачусетского университета разработали Geckskin, искусственную ткань, которая использует ту же силу ван дер Ваальса для того, чтобы крепиться к поверхности. Geckskin достаточно прочна, чтобы удерживать 317 килограммов на небольшом участке поверхности. Какое в этом может быть военное применение? Как ни странно, DARPA принимает в этом проекте непосредственное участие — ее программа Z-Man предполагает превращение солдата в нечто вроде «Человека-паука».

Прогнозирование войны

Одно дело отвечать на войну набором вооружения и технологий, но что если бы можно было предсказать каждый отдельный выстрел? Lockheed Martin разрабатывает систему, которая будет заниматься именно этим — предсказывать войны точно так же, как метеорологи предсказывают погоду (но будем надеяться, более точно).

С 2001 года система W-ICEWS собрала более 30 миллионов отдельных вырезок данных из новостей по всему миру. По этим данным специальный алгоритм iTRACE отслеживает военные маяки в мировых медиа. Другими словами, система ищет паттерны в мировых новостях и определяет, какой из паттернов говорит о войне. Насколько это эффективно — никто не знает.

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