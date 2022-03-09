Нострадамус: пророк или мистификатор

Во все времена прорицатели и гадалки пользовались куда большей популярностью, чем деятели науки.

Среди всех предсказателей даже в наше время наибольший интерес вызывает человек, живший пять столетий назад,– Нострадамус.

Был ли этот человек действительно наделен невероятными способностями? Или же...

Жизнь предсказателя

Чтобы понять тайны пророчеств Нострадамуса нужно понять его личность и время, в которое ему довелось жить. Родился предсказатель во Франции в начале XVI века. В описании жизни знаменитого француза много непонятного. Даже само имя Нострадамус не настоящее, а настоящее– Мишель де Нострдам. Происходил он из рода евреев, принявших католичество. Позднее недоброжелатели будут указывать на еврейские корни Нострадамуса и называть его тайным иудеем. Существуют легенды о том, что уже в раннем детстве Нострадамус стал делать точные прогнозы.

В молодости Мишель де Нострдам выбрал в качестве основного направления своей деятельности медицину. В 1529-м году он поступил в университет Монпелье, на медицинский факультет. Несмотря на сложные взаимоотношения с преподавателями Нострадамусу удалось закончить учебное заведение. Уже в 1534-м году он получает докторскую степень. Поговаривают, что не последнюю роль в успешности обучения сыграла его родословная.

Якобы предки Нострадамуса были известными врачами и служили при герцогском дворе. В наше время нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть это теорию. Вполне вероятно, что именитые предки существовали лишь в воображении талантливого мистификатора. Как бы там ни было, одно можно сказать с уверенностью: Нострадамус был умным, образованным и разносторонним человеком. Помимо медицины он всерьез увлекался астрологией и алхимией. А в XVI веке эти псевдонауки воспринимались совсем не так, как в наше время. Конечно, если Вас считали алхимиком, то Ваши шансы быть сожженным на костре инквизицией заметно увеличивались. Но в XVI веке еще не было определения «лженаука» в привычном понимании. Люди того времени не видели большой разницы между химией и алхимией, астрономией и астрологией.

Нострадамус родился в 1503-м году в семье нотариуса. Согласно легенде, его предками были лекари, служившие при дворе герцога Лотарингии Рене Доброго, а также герцога Калабрийского. Если верить преданию, прадедом Мишеля де Нострдама был королевский медик Абрам Соломон. Доподлинно известно лишь то, что врачами были его предки по материнской линии.

Нострадамус жил в действительно непростое время. Голод, войны, болезни, свирепая инквизиция – все это было неотъемлемой частью жизни Франции XVI века. Одной из самых больших бед того времени была чума. В 1537-м году от этой болезни умерла жена Нострадамуса и двое его детей. Все это могло оказать на него решающее воздействие, заставив всерьез заняться не только медициной, но и оккультными науками. Впрочем, это всего лишь догадка.

С уверенностью можно сказать лишь то, что Мишель де Нострдам решил посвятить себя борьбе с этой болезнью. Нострадамус отстаивал идеи профилактики заболевания, чем помог предотвратить эпидемию в городе Экс-ан-Провансе. Он также стремился изобрести лекарство от «черной смерти», но большого успеха эти эксперименты не возымели. А вот кто всерьез заинтересовался его работой, так это Святая инквизиция. Во избежание объяснений с представителями церкви Нострадамус покинул Францию и несколько лет скрывался в Германии и Италии. Вернувшись во Францию, он продолжил практику врачевания и даже получил признание. Вскоре Нострадамус женился во второй раз на Анне Понсард Жемелье, от этого брака родилось шестеро детей.

В первой половине XVI века чума уже не была для Европы чем-то новым. Самая страшная эпидемия разразилась на ее территории еще в середине XIV века. Тогда от этой болезни погибло около трети европейского населения. Тем не менее в XVI веке не существовало эффективных методов борьбы с этой болезнью.

Мистическое наследие

Как это ни удивительно, но слава предсказателя ждала Нострадамуса еще при жизни. В 1555?м году ему удалось опубликовать свой первый труд – «Пророчества». Эта книга представляла собой сборник так называемых Центурий. Всего в книге десять Центурий, каждая объединяет сто катренов – четверостиший, написанных в поэтической форме.

Кстати, о форме. Написаны катрены были на языке, который даже современники Нострадамуса понимали с большим трудом. Язык посланий был чрезвычайно витиеватым. В силу этого любое слово из катрена может иметь несколько значений и трактоваться по-разному. Не совсем понятно, зачем Нострадамусу понадобилось облекать свои мысли в подобную оболочку. Поговаривают, что только так Мишель де Нострдам мог избежать лишнего внимания со стороны инквизиции. Существует и более простая версия. Нострадамус мог использовать сложный для понимания язык специально, дабы предсказания выглядели как можно более расплывчато. В пользу этой теории говорит один немаловажный факт. Характерной особенностью работ Нострадамуса является почти полное отсутствие конкретных дат предсказываемых событий.

Известность Нострадамусу принесли не только Центурии. Кроме них он издавал астрологические календари-альманахи. Первый такой альманах увидел свет в 1550-м году. Примечательно, что в альманахах Нострадамус делал свои предсказания не в стихотворной, а в прозаической форме. К сожалению, ни одно из этих пророчеств не сохранилось.

Судьба оказалась благосклонной к автору пророчеств. В 1555-м году Нострадамус был приглашен к монаршим особам и назначен личным астрологом короля Генриха II. С именем этого монарха связано одно из самых знаменитых предсказаний Нострадамуса. В 1559-м году состоялись торжества по случаю двойной свадьбы. Праздновали бракосочетание дочери Генриха с Филиппом II и сестры Генриха с герцогом Савойским. По случаю знаменательного события был устроен рыцарский поединок. Принял в нем участие и сам король, его соперником был граф Габриэль де Монтгомери. Во время поединка копье графа Монтгомери сломалось, и его осколок через забрало шлема пронзил череп Генриха. Травма оказалась смертельной, и после долгой агонии монарх скончался.

Нострадамусу было суждено увековечить это трагическое событие. В тридцать пятом катрене первой Центурии Нострадамуса говорится:

Молодой лев превзойдет старого,

На поле битвы в одиночном поединке

Он пронзит его глаза через золотую клетку,

Две раны в одном, затем умрет мучительной смертью.

Существует еще несколько версий перевода этого катрена, но их смысл очень похож. Трагическая гибель короля обернулась для Нострадамуса большим успехом. После предсказания смерти Генриха II многие люди поверили в сверхъестественные способности Мишеля де Нострдама.

Так что же скрывает знаменитое четверостишье? Действительно, граф Монтгомери был несколько моложе «старого льва» – Генриха II, но их разница в возрасте составляла не более двух лет. Большое внимание привлекло упоминание в катрене «золотой клетки» и «глаз». Известно, что во время состязания Генрих II дрался в позолоченных доспехах, но копье поразило короля не в глаз, а вошло в череп несколько выше правого глаза. Есть еще одна причина не уделять этому предсказанию слишком много внимания. Даже в XVI веке рыцарские турниры не были редкостью, и многие из них заканчивались трагически. Послание Нострадамуса при желании можно применить к любому из таких поединков.

Еще одним известным предсказанием стало пророчество о короле Франции. Нострадамус поддерживал хорошие отношения с королевой Екатериной Медичи. Во время встречи с ней Нострадамус предвидел, что в будущем королем Франции станет родственник правящей династии Валуа – Генрих Наваррский. На тот момент такое предсказание казалось почти невероятным, поскольку у Екатерины Медичи были собственные сыновья. Но спустя много лет пророчество сбылось, и в 1589-м году на престол взошел новый король Франции – Генрих IV Наваррский. Впрочем, это предсказание существует лишь в виде красивой легенды.

Широкую известность получило последнее предсказание Нострадамуса. 1 июля 1566-го года своему ученику Жан-Эме де Шавиньи Мишель де Нострдам сказал: «На рассвете ты уже не застанешь меня в живых!». На следующее утро пророк умер. Были ли его слова предчувствием, проявлением сверхспособностей или же чистой случайностью? Вероятно, мы никогда этого не узнаем.

Пришествие антихриста

Труды Нострадамуса содержат апокалиптические пророчества. Апеллирование к религиозной тематике не кажется чем-то странным, если вспомнить о времени, в котором ему довелось жить. В то же время в предсказаниях Нострадамуса можно найти много необычного.

В отличие от традиционных религий Нострадамус предсказывал пришествие не одного, а трех антихристов. «Pau Nay Oloron в жилах больше огня, чем крови» – гласит одно из его посланий. Считается, что Pau Nay Oloron это анаграмма, скрывающая имя одного из антихристов. Если переставить буквы местами, то можно увидеть словосочетание Napaulon Roi (Napoleon Roi) или Наполеон. Упоминание о Наполеоне содержит и еще один катрен Нострадамуса. В нем говорится:

Близ Италии родится император,

Который обойдется империи в дорогую цену.

Скажут, глядя на людей, которыми он окружит себя,

Что он, скорее, мясник, чем принц.

Действительно, Корсика (место рождения Наполеона) находится гораздо ближе к Италии, чем к Франции. Известно также, что Нострадамус был роялистом, и самопровозглашенный император Франции Наполеон Бонапарт вряд ли мог вызвать у него теплые чувства. Впрочем, все это имеет смысл только в том случае, если принять на веру тезис о пророческом даре Нострадамуса.

Среди ученых остро стоит проблема подлинности произведений Нострадамуса. Есть вероятность, что некоторые четверостишья были написаны последователями автора после его смерти. Кроме того, не исключено, что Нострадамус сам мог переписать часть своих посланий уже после свершившихся событий. По мнению французского историка Питера Лемесурье, Нострадамус не был предсказателем. На основании трудов Нострадамуса исследователь сделал вывод, что эти предсказания базируются на теории цикличности (повторения) истории. Исследователи также не исключают того, что Нострадамус мог заимствовать предсказания у более ранних авторов.

Самое невероятное из всех пророчеств описано в двадцать четвертом катрене второй Центурии. Речь идет о пришествии второго антихриста.

Звери, лютые от голода, переплывут реки.

Большая часть лагеря будет против Hister`a.

В железной клетке потащат великого,

Когда Рейн обратит внимание на дитя Германии.

Так гласит один из переводов катрена. В образе загадочного «Хистера» многие склонны видеть лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Впрочем, по мнению критиков, речь идет о древнем названии реки Дунай – Истр. Как бы там ни было, подлинный смысл этого катрена понять почти невозможно, поскольку точного перевода не существует. Единственными людьми, безоговорочно верившими в правдивость этого предсказания, были сами нацисты.

Год 1999, седьмой месяц.

С неба придёт великий король ужаса,

Чтобы воскресить великого короля Анголмуа

И до, и после Марса править счастливо.

Дата 1999 несет очевидный мистический оттенок, ведь если перевернуть три девятки, то получится число 666. Исходя из пророчества Нострадамуса, антихрист будет уничтожен после двадцати семи лет кровавого противостояния. В своих пророчествах Нострадамус также называет имя антихриста – Mabus. Непостижимым образом многие видят в нем имя Саддама Хуссейна (если прочитать слово Mabus наоборот, получим Subam). В защиту этой теории говорит то, что с момента прихода к власти иракского лидера до дня его гибели прошло двадцать семь лет. Правда, не совсем понятно, каким образом заурядный диктатор банановой республики вдруг стал антихристом. С таким же успехом слугой дьявола можно назвать Иди Амина, Пол Пота или Ким Ир Сена.

Существует точка зрения, что послания Нострадамуса не стоит воспринимать буквально. По мнению сторонников этой гипотезы, в предсказаниях Нострадамуса содержится некий астрологический шифр. Сегодня не существует единого мнения относительно этой теории.

Нострадамусу также приписывают предсказание бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, теракта 11 сентября и даже убийства Кеннеди. Если в предсказании гибели короля Генриха II есть хоть какая-то логика, то в случае с убийством Кеннеди объяснение едва ли найдется. Сложно себе представить, что в XVI веке на повестке дня стояло убийство американского президента.

Выдуманный пророк

Так почему же к предсказаниям Нострадамуса до сих пор приковано столько внимания? Очевидно, ответ кроется не столько в его прогнозах, сколько в человеческом сознании. Едва ли не главной чертой его трудов был негативный оттенок предсказаний. Работы Нострадамуса затрагивают темы войн, убийств, разрушений и катаклизмов. Подобная тематика интересует общество более всего.

Есть еще одна причина воспринимать многие предсказания скептически. Возможно, сторонники Нострадамуса допускают одну характерную ошибку. По их мнению, в трудах Нострадамуса рассказывается о событиях далекого будущего. Но было бы гораздо разумней воспринимать послания Нострадамуса в контексте его времени. Пророчества вполне могли быть завуалированными попытками спрогнозировать явления, характерные для той эпохи. Едва ли человека, жившего в XVI веке, сильно беспокоили события XIX или XX века.

Не последнюю роль в том, что Нострадамус стал известен во всем мире, сыграла обыкновенная случайность. После смерти Нострадамуса его ученик Жан-Эме де Шавиньи сделал все, чтобы труды его наставника были опубликованы и стали достоянием общества. Говорят, история не терпит сослагательного наклонения, но мы отойдем от традиций исторической науки. Вполне вероятно, что если бы не старания де Шавиньи, Мишель де Нострдам остался бы в памяти исключительно как придворный астролог.

С просьбой прокомментировать этот вопрос мы обратились к известному исследователю наследия Нострадамуса, кандидату исторических наук, писателю Алексею Пензенскому:

– Безусловно, для своего времени Нострадамуса можно считать эрудитом. Его интересы охватывали самые разные аспекты. Помимо прочего, Нострадамус увлекался толкованием иероглифов и кулинарией. Но его имени было не суждено стать рядом с именами выдающихся деятелей эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи или Николай Коперник. Нострадамус был отдан на откуп дешевой сенсации. В его пророчествах люди до сих пор тщетно пытаются найти то, чего он никогда не подразумевал. Нострадамус, как и многие его современники, был эзотериком, он верил в мистицизм. Но едва ли в его произведениях есть нечто сверхъестественное, в привычном для нас понимании. Нострадамус был убежден в правильности своих прогнозов. Он осознавал, что история развивается циклично, по спирали. Это помогало ему предвидеть события будущего. Я считаю, что Нострадамус также обладал мощной интуицией. Впрочем, интуитивная концепция – вопрос дискуссионный, до сих пор никому не удавалось выявить алгоритмы интуитивного познания.

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