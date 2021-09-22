Здоровые отношения — не случайность, а вопрос выбора

Вы замечали, что некоторым хронически не везет? Их предают друзья, оскорбляют партнеры, подставляют коллеги. Но, возможно, здоровые и нездоровые отношения — это результат нашего осознанного выбора? Какие ошибки мешают нам на пути к здоровому партнерству?

Вы часто попадаете в токсичные отношения? Вместо того чтобы говорить: «Просто мне не повезло», «Я постоянно встречаю неадекватных людей» или задаваться вопросом: «Почему это постоянно случается именно со мной?», нужно осознать, что такие отношения не случайны. Мы сами их выбираем.

Люди, которые умеют строить здоровые отношения, — вовсе не счастливчики, которым везет в лотерее. Просто они умеют делать правильный выбор.

Вот пять признаков того, что вы не сумеете создать здоровые отношения.

1. Вы постоянно встречаетесь с плохими парнями

Все мужчины, которые вам встречаются, оказываются негодяями? Пора задуматься о том, что счастливые девушки не станут долго терпеть рядом с собой таких персонажей. Столкнувшись однажды с токсичным человеком, в дальнейшем они чуют их за версту и обходят стороной.

Если вы неизменно связываете свою жизнь с плохими парнями, стоит задуматься, насколько вы здоровы с психологической точки зрения

Почему вы соглашаетесь на то, чтобы с вами плохо обращались?

2. Вы верите в то, что любовь — это счастливая случайность

Какую пользу вы можете получить от отношений с токсичными людьми? В чем смысл этих отношений? Напоминают ли ваши нынешние отношения те, которые у вас были в прошлом?

Наша влюбленность неподвластна воле и здравому смыслу, но если вы регулярно оказываетесь в отношениях с недостойными людьми, это не связано с любовью. Возможно, вы просто хотите быть нужной кому-то, чтобы на вас обращали внимание. Для вас не важно, позитивное это внимание или негативное.

Вероятно, вы скажете, что это не так. Но если в вашей родительской семье постоянно происходили ссоры, вы, скорее всего, считаете такие отношения нормальными.

Когда мы встречаем любовь, в этой встрече есть элемент случайности. Однако именно мы решаем, насколько близкими будут отношения, стоит ли их продолжать, если они оказываются нездоровыми. Люди, чья психика в полном порядке, не позволяют токсичным партнерам проникать в свое сердце.

3. Вы считаете себя жертвой

Здоровый человек выбирает партнера, исходя из своих ценностей, убеждений и уверенности в себе. Тот, кто говорит: «Ну вот, опять то же самое!», «Почему это со мной происходит?», «Почему со мной всегда плохо обращаются?», добровольно соглашается играть роль жертвы, даже не подозревая об этом.

Плохо, если ваш партнер груб и несдержан, давит на вас психологически или применяет силу. Но хуже всего то, что вы знаете о том, что регулярно вступаете в отношения с токсичными людьми, и не желаете это прекратить. Вы выбираете, пусть и не осознавая этого в полной мере, боль вместо счастья. Здоровые отношения возникают только между людьми, которые вместе делают здоровый выбор.

4. Вы вините окружающих в своих проблемах

Появление некоторых людей в нашей жизни — это большая удача. Каждый день судьба дарит нам возможности, но не все они счастливые.

Люди со здоровым отношением к себе умеют распознавать негатив и отказываются открывать ему дверь

Люди, которые не находятся в контакте с самими собой, «открывают дверь» всем подряд, а потом обвиняют в своих любовных неудачах не себя, а плохую погоду, яркое солнце, окружающих людей или злодейку-судьбу.

5. Вы считаете, что во всем виноват партнер

Люди, которые находятся в нездоровых отношениях, обвиняют друг друга в том, что в отношениях возникли проблемы. В здоровых отношениях партнеры признают свои ошибки, берут на себя ответственность и вместе решают проблемы.

Первый шаг к таким отношениям — это понимание того, что они могут стать только результатом нашего осознанного выбора, а не плодом случайного стечения обстоятельств. Чем быстрее вы это осознаете, тем быстрее научитесь оценивать свои возможности и делать здоровый выбор.

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