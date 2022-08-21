6 неудобных вопросов, которые стоит задать себе после первых трех месяцев отношений

Спустя три месяца отношений флер романтики немного спадает и появляется возможность оценить все происходящее трезвым взглядом, подвести промежуточные итоги.

Вместе с профессиональным психологом мы собрали шесть вопросов, ответы на которые станут основными индикаторами того, стоит ли рассматривать вашего партнера в качестве спутника жизни.

Первые месяцы отношений строятся под влиянием химических процессов в организме — в большом количестве вырабатываются дофамин и окситоцин. Отдел мозга, который отвечает за удовольствие и счастье, находится в таком же сильном возбуждении, как под воздействием наркотиков и сахара. Поэтому говорят, что влюбленность опьяняет, и мы не замечаем недостатки партнера, которые в будущем становятся явными и могут сильно разочаровать.

Что рисует воображение при мысли о будущей счастливой семейной жизни? Море, пляж, вы идете по влажному песку, держась за руки и улыбаясь, — картинка из романтического фильма. Насколько реалистичны такие представления о вашем совместном будущем? Чтобы это узнать, овладейте искусством задавать себе неудобные вопросы.

Для этого необходимо усилием воли абстрагироваться от эмоционального фона влюбленности и трезвым взглядом посмотреть на партнера со всех сторон.

Испытываете ли вы чувство жалости к нему или к себе?

Задавайте себе вопросы, отвечайте на них легко и быстро — первое, что придет на ум. Ваша фантазия поможет выявить черты характера, которые вы, возможно, уже заметили в мужчине. Но розовые очки влюбленности пока скрывают это от вашего сознания.

Она ходит на работу, а он лежит на диване и играет в приставку. Это частая ловушка, когда женщина предчувствует, что партнер инфантилен, и счастья с ним не будет. Но бросить его ей жалко. Страшно, что встретить мужчину лучше не получиться, и не хочется оставаться одной. Тогда в женщине просыпается материнский инстинкт, а отношения из жалости всегда мучительны.

Представьте, что вы сообщаете ему, что расстаетесь по вашей инициативе. Какие эмоции это у вас вызывает? Есть чувство жалости к нему или к себе? Если да, то это тревожный звоночек и повод разобраться в себе.

Вам действительно комфортно рядом с ним?

В первые недели знакомства мужчина будет под вас подстраиваться, чтобы очаровать. Но через 100 дней он уже будет вести себя естественно. Комфорт нельзя сыграть: он либо есть, либо его нет. Подумайте, комфортно ли вам с ним сейчас? Комфортно ли вам с ним, когда вы в компании людей, например, в гостях или в кино? Он домосед, а вы любите движение?! Или, наоборот. Что если вы хотите спокойно посмотреть сериал в выходные, а он зовет вас в поход по горам и обижается на ваш отказ. Мужчина не изменится, и вы тоже. Будет ли он комфортным компаньоном при вашем темпе жизни?

Как он относится к детям и каким отцом вы его видите?

Необязательно планировать детей в самом начале отношений, но если вы в принципе хотите завести ребенка, то представить себе эту сферу будущего с конкретным мужчиной очень полезно. Давайте пофантазируем. Как он будет вести себя, когда во время беременности вас станет мучить токсикоз? Как вы видите его в роли папы вашего уже годовалого ребенка? Он с ним погуляет, когда вам понадобится время на личные дела? Согласится ли дать вам поспать, когда вы с температурой ночью, а ребенка нужно кормить? Или вот, малыш плачет, у него лезут зубы, а мужчина пришел с работы уставший. Какие у него эмоции на детский плач?

Если у него уже есть дети, посмотрите, как он относится к ним. Он не будет относиться к вашим общим детям лучше, чем к тем, которые у него уже есть.

Видите ли вы вашу совместную старость?

Нарисуйте себе в голове картинку, где вам обоим уже за семьдесят. Вы стоите на кухне и готовите ваше любимое блюдо на завтрак. Чем он занимается в это время? А будет ли он с вами, если вы заболеете? Сможет ли позаботиться о вас, если это будет необходимо?

Как он обращается с деньгами?

Представьте, что через пять лет вы с ним идете по торговому центру. На витрине магазина вы видите красивое платье, которое очень подходит для празднования вашего дня рождения. Вы останавливаетесь, рассматриваете наряд. А теперь посмотрите на вашего спутника. Он щедр, расчетлив или жаден? Тратит все под ноль и как-то выживает до следующего заработка? Или постоянно откладывает деньги на черный день? Или копит на большую покупку в виде дома или машины? Важно понимать, что его подход к финансам, скорее всего, останется таким же, как в первые месяцы ваших отношений. Вы готовы прожить с этим человеком всю жизнь?

Он ревнив?

Если он ревнует вас в начале отношений, то дальше будет только хуже. Ревность — это неуверенность в себе, когда человек боится, что вы уйдете к другому. На романтическом этапе вам может льстить, что мужчина приревновал вас к звонку или к чьему-то взгляду на улице. Но уровень ревности будет увеличиваться со временем. Сейчас он сдерживается, с годами перестанет держать себя в рамках. Он ревновал вас к другим? Эта ревность имела объективные причины?

Помните, вы никого и никогда не переделаете. Мы можем менять только самих себя. Поэтому оценивайте ситуацию честно, отвечая себе на эти вопросы. Здесь нет плохих или хороших ответов. Нужно лишь убрать очарование партнером в сторону хотя бы на пять — десять минут, чтобы заметить то, что вам может не нравиться в нем уже сейчас. Чтобы строить гармоничные отношения, вам должно быть комфортно с партнером: с которым вы на равных, с личным пространством и свободой, с которым смотрите в одном направлении в будущее.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547175057477864256/

А вы знали об этом?

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

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