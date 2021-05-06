Как Сталин отомстил мальчику-эсэсовцу за смерть сына

Фейк? Безусловно. Ну и, наконец, история всё же сохранила имя человека, который выстрелил в Якова Джугашвили. Это был роттенфюрер СС Конрад Хафрих. Немцы об этом прекрасно знают, эта информация была в своё время опубликована в "Шпигеле". Возможно, именно поэтому лондонский фейк и не был поддержан другими СМИ.

Тем не менее попытки исказить историю не прекращаются. Например, некие европейские журналисты уже пытались недавно рассказать миру, что Яков Джугашвили не был убит, но боялся отца-тирана, поэтому не вернулся в СССР и остался жить на Западе инкогнито. При этом они ссылались на "тайные архивы", но публике так ничего и не показали. Да и немудрено — Заксенхаузен был освобождён бойцами Красной армии 22 апреля 1945 года и до 1950 года служил пересыльным лагерем для перемещённых лиц. Его архивы, скорее всего, находятся где-то в недрах Лубянки.

Загадки в смерти Якова Джугашвили, бесспорно, есть. Как он умер? Что заставило его совершить попытку побега? Его сослуживцы вообще считали, что он погиб в июле 1941-го, а остальное — допросы нацистов, листовки, фото — не более чем пропагандистская операция с двойником.

Война продолжается

Манипуляции с историей продолжаются и сейчас. На немецких сайтах полно информации о том, что в ГУЛАГе сгинули без вести больше двух миллионов военнопленных.

Среди военнопленных действительно были "забытые" люди. Например, венгр Тома Андраш в плену попал в психбольницу и провёл в ней 54 года. В 1990-х главврач больницы пытался найти его родственников, но венгерские чиновники проявили полное равнодушие к судьбе пациента. Только в 2000 году нашлись родственники, согласившиеся приютить его в Венгрии.

Кстати, за 10 лет из лагерей для военнопленных было совершено около 11 тысяч побегов. Примерно три процента военнопленных так никогда и не были найдены.

Источник : https://life.ru/p/1361212?utm_medium=referra/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно, это фейк, причем, очень примитивный и рассчитанный на слабоумных европейцев, которые падки на мифические сенсации!Неужели можно поверить в то, что величайший злодей современности и палач народов Сталин, который устроил геноцид своему народу,пожалел убийцу сына и не дал приказ растерзать его!

Кроме того, неужели Хрущев держал бы в плену убийцу Якова, отец которого отказал, умолявшего на коленях Хрущева, спасти сына, за что он и возненавидел Сталина! Уверен, Хрущев без раздумий освободил бы убийцу , чтобы насолить уже мертвому Сталину!

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф!

Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его, а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин , который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена!

Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям, преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что мать Гитлера вышла замуж за родного дядю!

Как не парадоксально, но Сталин, отправивший на войну собственного сына Якова, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок. Бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»).

Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием, сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила, что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям!

Вместе с тем работа стахановцев ,наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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