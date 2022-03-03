Почему у Гитлера было в пять раз меньше танков, чем у СССР в 1941 году

Германия и СССР почти с одинаковыми итогами вышли из Первой мировой войны: им приходилось фактически заново отстраивать свою экономику. Судьбе было угодно, чтобы в конце концов промышленные потенциалы двух стран прошли проверку на прочность еще в одном очном противостоянии.

Из грязи в князи По итогам

Парижской конференции, подведшей итог Первой мировой войне, Германии были присуждены репарационные выплаты в размере 226 млрд. золотых марок (1 золотая марка равнялась примерно 0,24 доллара США). Позднее сумма была снижена до 126 млрд марок. Однако из-за того, что Германия не могла обеспечить своевременные выплаты, страны-победительницы стали вывозить из государства все, что представляло хоть какую-нибудь ценность – ресурсы, оборудование, скот, произведения искусства.

Несмотря на то, что с 1924 года экономика Германии стала постепенно стабилизироваться, в полном объеме репарации так и не были выплачены. С 1919 по 1931 год сумма германских платежей не превысила 22 млрд. марок. Куда больше в этот же период страна получила иностранных (преимущественно американских) инвестиций – около 37 млрд марок. Основными получателями займов были промышленные гиганты – заводы Круппа, Тиссена и Сименса, которые позднее ковали мощь Третьего рейха.

Один из главных создателей военной экономики нацистской Германии, банкир Ялмар Шахт, с удовлетворением отмечал: «Германия за 5 лет получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой мировой войне». В результате беспрецедентной помощи иностранного капитала уже к 1929 году Германия восстановила свой довоенный промышленный потенциал.

Приход Гитлера к власти в 1933 году отнюдь не смутил американские монополии, под контролем которых к тому времени было свыше 270 немецких компаний, включая ключевые банки. Более того, благодаря американскому капиталу на германских предприятиях производились многие виды техники и вооружения, которые потом были использованы во Второй мировой войне.

Советский Союз в отличие от Германии не был обременен репарационными выплатами, однако процесс восстановления экономики в нашей стране полным ходом заработал лишь после окончания Гражданской войны – в конце 1922 года. К тому времени общий объем промышленного производства упал примерно на 20% от довоенного уровня.

Западные инвесторы не спешили оказывать поддержку стране победившего социализма, за исключением международных благотворительных обществ, которые поставляли в советскую Россию продовольствие. Восстановление экономики СССР осуществлялось за счет собственных ресурсов. В результате объявленной Лениным Новой экономической политики уже к 1927 году удалось вернуть объемы промышленного и сельскохозяйственного производства 1913 года.

Однако экономика СССР по своим мощностям все еще уступала развитым западным державам, включая Германию. Нужна была форсированная индустриализация, курс на которую в 1928 году одобрил Сталин. И снова зарубежные инвесторы из-за сохраняющейся нестабильности и угрозы национализации капиталов не рисковали иметь дело с СССР.

Советское правительство вынуждено было опираться на собственные средства. Мобилизация капиталов достигалась за счет накоплений в промышленности, перераспределения доходов других отраслей народного хозяйства, а также использования сбережений населения. Все это происходило в условиях высокой производительности труда и строжайшей экономии.

Конечно, полностью обойтись без Запада у СССР не получилось. Из-за рубежа приглашались специалисты различного профиля, а крупнейшие концерны, такие как Siemens-Schuckertwerke AG и General Electric поставляли нам современное оборудование. Важную роль в советской индустриализации сыграл американский архитектор Альберт Кан, благодаря которому в стране было построено свыше 500 заводов.

К концу 1930-х годов СССР в целом сравнялся с Германией по уровню экономического потенциала, а по некоторым показателям даже превзошел ее. Согласно книге британского экономиста Ангуса Меддисона, «Фазы капиталистического развития», темпы роста ВВП Германии с 1930 по 1938 год в среднем составляли 4,4%, тогда как в СССР за аналогичный период эти показатели равнялись 6,3 %.

Нужно иметь в виду, что если Германия в своем багаже имела по крайней мере полувековую историю промышленного развития, то СССР в наследство досталась преимущественно аграрная экономика с зачатками машиностроения. Советский Союз явил миру беспрецедентный индустриальный рывок, который к 1940 году позволил стране по объему промышленной продукции выйти на второе после США место в мире.

Помогая друг другу

Одной из важнейших сторон развития Германии и СССР между двумя мировыми войнами был продолжительный период совместного сотрудничества, во многом благодаря которому смогла окрепнуть военная экономика рейха. По Версальскому договору Германии было запрещено развивать танковые войска и авиацию, однако в середине 1920-х годов эту проблему удалось решить за счет создания немецкой авиационной школы в Липецке и танковой школы в Казани. Помог СССР и военно-промышленному комплексу Германии. В частности, договор советской стороны и представителей фирмы Junkers от ноября 1922 года, благодаря которому немцы смогли организовать производство металлических самолетов и моторов на территории России, спас будущего авиастроительного гиганта от банкротства. Это было выгодно и Москве, так как после разрыва контракта с Junkers СССР получил собственный авиазавод в Филях.

И таких примеров взаимовыгодного сотрудничества между СССР и Германией немало. Страны действовали по одной схеме. Немецкие специалисты строили у нас заводы и размещали заказы, затем часть выпущенного вооружения и техники увозили в Германию, а часть оставляли СССР. Иероним Уборевич, начальник вооружений РККА, писал по этому поводу Сталину: «Немцы являются для нас единственной отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей».

Всего СССР в 1920-30-е годы заключил с Германией более 70 договоров. Сотрудничество не ограничивалось военно-технической сферой. Так, немецкий концерн Siemens участвовал в начальном этапе строительства Днепрогэс и московского метрополитена, поставлял для различных промышленных объектов на территории СССР оборудование и специалистов.

Партнерские отношения между Москвой и Берлином прекратились с приходом к власти Гитлера. Однако в 1939 году международная ситуация вновь заставила два европейских колосса сблизиться. После начала Второй мировой войны Германия оказалась отрезана от зарубежных поставок ценнейшего сырья. От перебоев экономику рейха спасло соглашение с СССР. В феврале 1940 года страны договорились о поставках в Германию фуражного зерна, нефти, хлопка, фосфатов, хромовых руд, молибдена, платины, кобальта, цинка, никеля – всего того, без чего военная экономика функционировать не может.

Один против всех

Советский Союз, сам того не желая, способствовал укреплению военной мощи рейха. Германия, захватившая к тому времени стратегически важные территории Европы, сумела заметно повысить свой промышленный потенциал. По оценкам историков, в 1939-40 годах, путем ограбления оккупированных стран, рейх обогатился примерно на 30 млрд. марок. По некоторым отраслям Берлин опережал Москву. К примеру, если ежегодная выплавка стали в Германии достигала 45 млн тонн, то в СССР она не превышала 31 млн.

Летом 1941 года на нашу страну обрушилась экономическая мощь не только Германии, но и ее сателлитов – Италии, Болгарии, Румынии, Венгрии. Даже формально нейтральные страны, такие как Швеция, Испания. Португалия и Турция оказывали рейху экономическую поддержку. К нам помощь пришла только во второй половине 1943 года после того, как США, Канада и Великобритания начали полноценную реализацию программы ленд-лиза.

СССР пришлось столкнуться со страной, где удельный вес военно-промышленного комплекса в общем объеме валовой продукции достигал 80%. По оценке немецких экономистов, Германия занимала первое место в мире по величине станочного парка (около 1,7 млн единиц). Гитлер почти все ресурсы своей страны направлял на войну.

Тем не менее, к началу Великой Отечественной Советский Союз многократно превосходил Германию по числу техники и вооружения, которые она бросила на Восточный фронт: орудия и минометы (117 581 против 43 812), танки, штурмовые и самоходные орудия (25 786 против 4 408), самолеты (24 488 против 3 309). Однако в первые месяцы войны в результате болезненных поражений это номинальное превосходство быстро сошло на нет.

В течение всей войны промышленные комплексы двух стран работали на пределе. Вплоть до 1944 года Германия по объему ВВП нас заметно обгоняла: 437 $ млрд против 362 $ млрд (данные по курсу на 1990 год). И только в последний год войны экономика рейха серьезно просела: 310 $ млрд против 343 $ млрд.

Советский Союз подавил Германию не только экономической мощью и людскими ресурсами. На высоте оказалось и качество советского вооружения. Немцы не смогли ничего противопоставить ни системам реактивной артиллерии «Катюша», ни «тридцатьчетверкам». На последнем этапе войны Гитлер хотел поразить Советы и союзников новейшим «оружием возмездия», однако ни крылатые ракеты «Фау», ни турбореактивные самолеты Ме-262 так и не были доведены до ума.

Тарас Репин



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-u-gitlera-bylo-v-pyat-raz-m...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси. Также весьма любопытно, что с 1939 года в СССР началось массовое производство подробных карт территорий Восточной Европы (масштабом 1:100 000 и даже 1:25 000). К 1941 году количество экземпляров карт на складах западных военных округов исчислялось десятками миллионов. При этом столь подробных карт территории СССР восточнее Москвы и Ленинграда в стране не печатали.

Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике!

С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/) !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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