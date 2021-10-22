Биография Матроны Московской, предсказания и помощь

В 1885 году, во время правления в России династии Романовых, в мире произошло много знаменательных событий. Французский микробиолог Л. Пастер на свой страх и риск опробовал вакцину против бешенства на мучительно умирающем мальчике. Немцы запатентовали прообраз мотоцикла - велосипед с двигателем на керосине. Россия тоже не осталась без знаменательных происшествий. Страна разорвала отношения с Болгарией, в Москве появилась первая бесплатная читальня. Но самое важное событие произошло в Тульской губернии, в деревне Себино. Там в простой крестьянской семье родилась девочка, прославившая святую православную Русь на многие десятилетия.

Блаженная Матрона Московская. Биография

Сегодня трудно найти в России человека, не знающего, кто такая Матрона Московская. Биография, день рождения, даты почитания известны большинству православных христиан. Сложно даже представить количество людей, ежеминутно обращающихся к святой за помощью. Еще задолго до канонизации старицы простой народ понял, к кому нужно идти в самых безнадежных случаях.

Люди до сих пор помнят слова святой, произнесенные много лет назад: «Приходите ко мне. Рассказывайте о своем горе как живой. Я буду помогать. Каждого, кто ко мне обратится, встречу при смерти».

Появление на свет

И православный люд идет, когда житейские проблемы, неизлечимая болезнь, парализация конечностей, бесплодие, пьянство, финансовые трудности... Всех просьб не перечесть. В народе к ней относятся как к любимой бабушке, которая всех приголубит, пожалеет и всегда поможет.

Будущая святая старица родилась четвертым ребенком в семье бедных крестьян. Началась биография Матроны Московской с печального решения ее матери Натальи Никоновой, отдать малышку в приют. Семья была не в состоянии прокормить еще одно чадо. Однако незадолго до рождения дитя Наталья увидела сновидение, заставившее ее позабыть о своем решении. Женщине приснилась удивительная птица с лицом человека. У пернатой красавицы были закрыты глаза. Наталья растолковала видение как знак, что воли Божией на отказ от ребенка нет. Новорожденная появилась на свет в 1881 году 10 (22) ноября. После ее рождения пророческий сон подтвердился. Малышка была слепой.

Удивительное детство

С начала появления на свет дитя сопровождали необычные события. Первый такой случай произошел во время крещения девочки.

Священник, опуская чадо в купель, поразился появившемуся возле младенца столбу благоухающего тумана. «Ребенок будет святым», - сказал служитель церкви. На этом странности в жизни дитя не закончились. Наталья рассказывала подругам, что новорожденная «постится» самостоятельно. Девочка отказывалась от кормления грудью в среду и пятницу. Ночи малышка проводила с иконами в красном углу. Играла Матронушка не с ровесниками, которые смеялись над ней, а с изображениями святых людей. В то время как сверстники развлекались по обыкновению во дворе, малышка подпевала церковному хору на службе.

Молодость блаженной

Еще в раннем детстве стала известной в народе будущая Святая Матрона Московская. Биография блаженной как целительницы и прозорливицы началась уже в возрасте семи-восьми лет. С малолетства она принимала множество людей, которым помогала молитвой. К бедной крестьянской избе без конца тянулся народ. Благодарные люди оставляли для ребенка продукты, подарки. Так дитя из обузы превратилось в основную кормилицу семьи. Одаренного Богом ребенка преследовали нападки дьявола. Однажды Наталья предложила девочке зайти домой, на улице было слишком холодно. Матронушка отказалась, пояснив, что ее искушает сатана. По рассказам дитя, злой ангел не давал ей находиться в избе, колол вилами и жег огнем.

Много радости в молодости Матроне доставили путешествия по святым местам. Благочестивая приятельница брала девушку с собой в паломнические поездки. Ей удалось побывать в Троице-Сергиевской Лавре и Киево-Печерской, других местах, хранящих православные реликвии. Одно такое путешествие ознаменовалось удивительным событием. В Андреевском соборе матушка повстречалась с Иоанном Кронштадтским. Он, заметив 14-летнюю девочку в толпе прихожан, попросил людей расступиться, чтобы святой мог поприветствовать свою смену. «Восьмой столп России», - назвал ее Иоанн.

Взрослая жизнь

В 17 лет случилась трагедия, навсегда изменившая судьбу матушки. У нее отнялись ноги. Женщина заранее знала о том, что однажды в храме к ней подойдет прихожанка, из-за которой она больше не сможет ходить. «Я не побежала от воли Божией», - поясняла впоследствии Матронушка окружающим. Однако на этом ее испытания не закончились. Вскоре ей стало негде жить. Начиналась предсказанная святой революция, а вместе с ней долгие годы преследований верующих людей. Биография Матроны Московской во времена гонений на христиан отличалась верностью уставам Церкви и исключительной духовной стойкостью. Напряженная жизнь была наполнена молитвами и сострадательным отношением к людям. Слепая, парализованная, без крова, без семьи, она находила силы утешать просителей, избавлять их от страданий своим молитвенным дерзновением к Господу.

Нелегкий выбор

В 1917 году наступило тяжелое время скитаний и репрессий. Власть не одобряла религиозных подвижников и преследовала их. Старшим братьям Матроны, ярым активистам коллективизации, мешала антисоветская деятельность младшей сестры. В то время за религиозную пропаганду можно было лишиться многого, в том числе и жизни. Биография Матроны Московской отмечает этот напряженный момент как период нелегкого выбора между семьей и предназначением от Бога. И она выбрала последнее. В 1925 году матушка перебралась в Москву. Здесь, в столице, она прожила все оставшиеся 30 лет жизни, бесприютная и неустроенная.

Московский период

Даже в наше время кажется невероятной ситуация, когда человек живет один в столице, будучи слепым, не имея возможности ходить. Что уж говорить о послереволюционном периоде. А ведь кроме физических недугов, у святой были проблемы с милицией. В этот момент жизни биография Матроны Московской начинает напоминать детектив: проблемы с пропиской, преследования стражей порядка, тотальная неустроенность, постоянные переезды. Каждый раз ей удавалось скрываться от погони, о которой она чудесным образом узнавала заранее.

Ухаживать за собой не могла святая Матрона. Московская биография старицы богата именами верующих женщин, бравших на себя попечение о ней ради Христа.

Они вместе с блаженной скитались по квартирам, подвергаясь опасности. Из дома в дом, с одной улицы на другую. Однажды ее удалось поймать сотруднику правопорядка. Но встреча эта была непростой, а промыслительной. Блаженная с порога отправила милиционера домой. Пораженный необычным приемом старицы, мужчина послушал ее и поэтому успел спасти умирающую жену. Последние годы жизни святая провела в Подмосковье у родни. О своей смерти она знала заранее. Перед кончиной она попросила пригласить в дом батюшку. Пришедший священник был удивлен, когда узнал, что блаженная боится умирать. Старица отошла к Господу в 1952 году 2 мая.

Предсказания и чудеса Матроны Московской

С раннего детства Матронушка предвидела бедствия и опасности, ожидающие русский народ.

Перед началом революции одна зажиточная сельчанка обратилась к блаженной за советом по поводу строительства колокольни. Та ей ответила, что планам меценатки не суждено сбыться. Женщина недоумевала. Ну что может помешать? Уже и материалы куплены, и денег достаточно. Однако скоро началась революция, и строительство храмов остановилось на долгие десятилетия.Однажды девочка попросила мать принести ей куриное перо. Наталья выполнила просьбу дитя. Дочь ощипала его. А затем сказала матери: «Видишь его. Вот так же поступят с нашим царем». Наталья испугалась таких речей ребенка. Через некоторое время до села дошли новости об октябрьском перевороте.

Приходящим к ней людям матушка советовала всегда полагаться на Божию волю. Молиться, обязательно каяться, причащаться Святых Христовых Тайн, налагать на себя почаще крестное знамение, помогать нуждающимся. «Если народ не живет по заповедям, теряет веру, большие бедствия обрушиваются на него. Когда и во времена страданий не кается, тогда совсем исчезает с земли», - говорила подвижница.

В 2012 году в СМИ появилась информация о пророчестве старицы о конце света. Якобы человечество погибнет без войны, говорила Матрона Московская. Предсказание 2017 год делает самым трагичным в земной жизни людей. Они уснут живыми, а восстанут бесплотными душами. Что означают эти слова - неизвестно. Говорят, что информация получена от подруги Матроны, не пожелавшей назвать свое имя. О предсказании категорично высказались служители церкви. Ни один христианин не может точно назвать дату конца света, это четко и конкретно указано в Писании, пояснили священнослужители.

Исцеления святой

Несмотря на свои немощи, которые матушка воспринимала как крест, данный свыше, она исцеляла людей в самых безнадежных случаях. Сохранилась история о парализованном мужчине, живущим в 4 км от Себино. Матрона посоветовала ему прийти. Парализованный мужчина преодолел огромное для такого больного расстояние, а домой вернулся на своих ногах. Очевидцы говорили, что посетителей она встречала традиционными молитвами из утреннего правила, без каких-либо дополнений. Так она исцеляла одержимых и больных. Матушка всегда говорила, что не сама лечит людей, а это делает Бог по ее молитвам.

Жизнь после смерти

Верующую душу не обмануть. Те, кто приходит к ней с любовью и чистым сердцем, оставляют записки Матроне Московской, обращаются к ней в молитве, чувствуют, что блаженная старица не оставляет их в беде.

Просители исцеляются от болезней, устраивают личную жизнь, рожают долгожданных ребятишек, находят работу. Список благодеяний святой можно продолжать до бесконечности. Примечательно, что почитатели получают не только помощь от матушки, но и духовную поддержку. Люди чувствуют, как святая молится за них в трудных ситуациях.

Обретение мощей

Первые годы дорога к могиле святой, как говорится, «не порастала травой». Проходило время, поклонники умирали, переезжали, забывали о старице. Затем настало время перестройки, а с нею вместе началось возрождение религиозной жизни русского народа, долгие годы лишенного веры и духовного утешения. Поклонникам блаженной удалось опубликовать воспоминания о ней. Весть о старице быстро разнеслась по стране. «Если случилась беда - иди к Матроне, она поможет», - говорил верующий люд. С этих пор началась канонизация святой. Несколько лет специальной комиссией велась работа по проверке сведений о жизни старицы, попутно составлялось ее жизнеописание летописцами. В 1998 году была, наконец, проведена эксгумация останков. В раку Покровского монастыря торжественно перенесли мощи Матроны Московской. Адрес, по которому находится святыня: ул. Таганская, дом 58. Старицу канонизировали 2 мая 1999 года.

Почитаемые изображения

Молитвенное обращение к великой подвижнице перед ее образом, по свидетельству многих людей, не остается без ответа. Икона блаженной Матроны Московской необычна тем, что иконописцы, рисуя ее, становятся перед сложной задачей изображения лица слепой старицы. Тогда как главная деталь в классическом образе святого - это глаза.

Среди написанных изображений есть необычный сюжет. Это икона, где матушка благословляет И. В. Сталина на защиту столицы.

Появление реликвии вызвало бурные дебаты в обществе. Представители священноначалия считают данный образ не каноничным, так как беседа святой с правителем государства, якобы приходившим к ней за советом, не является доказанным историческим событием. Достоверную информацию о житии блаженной может сообщить официальный сайт Матроны Московской Покровского Ставропигиального монастыря, где хранятся мощи святой.