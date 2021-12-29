Ненависть к Сергею Есенину, почему поэта терпеть не могли Маяковский, Бунин и Ахматова

В наши дни Сергей Есенин считается классиком Серебряного века. Его стихи многие любят, и это очень просто объяснить. Слог Есенина максимально простой, понятный каждому, а стихи заряжают яркими эмоциями.

В его стихах практически нет сложных образов, изощренных рифм. Однако поэты-современники совсем не уважали блондина-бунтаря. Наверно, главным соперником Есенина был Маяковский, с которым поэт сражался за публику.

Хотя Маяковский не любил Есенина, но признавал, что он талантливый и интересный человек.

Многие другие классики считали, что Есенин безнадежен. Например, Марина Цветаева думала, что Есенин неплох лишь в паре своих стихов, а остальное - передел произведений других поэтов, в том числе Блока.

С Есениным ссорился Пастернак, однажды они подрались из-за спора о том, кто из них лучший поэт. Однако когда Есенин погиб, Пастернак вспоминал его с теплом.

Очень сильно Сергея Есенина презирал Бунин. Он утверждал, что Есенин использовал революцию, чтобы стать популярным. А когда завоевал любовь публики превратился в пьяницу.

Ненавидела Есенина и Анна Ахматова, она считала, будто Есенин стал популярен не с помощью своей поэзии, а благодаря скандалам. Ахматова говорила, что Есенин - хам, и порицала его поведение.

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