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14 удивительных фактов обо всем на свете

Что написал Burger King в конце фильма «Оно»? Как живет единственная в мире коричневая панда? На кого мы похожи, когда немного выпьем? И почему вороны так любят хватать животных за хвост? Столько вопросов, столько вопросов... Хорошо, что на все из них у нас уже подготовлены ответы.

Сегодня мы собрали для вас 14 фактов, о которых, мы надеемся, вам захочется рассказать друзьям.

1. На свете существует всего одна коричневая панда

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Правда, история у этой панды немного грустная. Его зовут Цицай (Qizai), что означает «седьмой сын». Ученые нашли его брошенным в возрасте 2 месяцев в горах Циньлин в Центральном Китае. Видимо, сородичи не признали детеныша из-за необычного окраса. Но именно благодаря цвету панда прославилась, и теперь у нее собственный сторож, парк и индивидуальное питание из особого сорта бамбука.

2. В конце фильма «Оно» 2017 года Burger King оставил забавное сообщение

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В конце фильма после титров выскакивает надпись: «Мораль: никогда не доверяйте клоуну». Это было сделано, чтобы подразнить «Макдоналдс».

3. Есть причина, по которой Уинстон Черчилль, изображенный на 5-фунтовой купюре, выглядит сердито

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Все потому, что перед тем как сделать фотографию, фотограф отобрал у него сигару.

4. Nike хотела назвать одну из своих обувных коллекций «Ацтек», но выяснилось, что Adidas уже создал коллекцию под названием «Золотой ацтек»

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Тогда руководство Nike приняло решение назвать коллекцию «Кортес» — именем испанца, который победил и ограбил ацтеков.

5. Вороны очень любят щипать других животных за хвост

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Считается, что таким образом они отвлекают животных от их пищи, чтобы украсть ее. Но также есть предположение, что им это просто нравится.

6. Существуют красные бананы

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Это сорт «Кавендиш», который растет в Западной и Южной Африке, а также на Канарских островах. Ученые пророчат этим фруктам прекрасное будущее, так как они обладают восхитительным ароматом с нотками малины и имеют сливочный вкус. Кроме того, они содержат больше витамина С, кальция, клетчатки и бета-каротина по сравнению с обычными бананами, их мякоть мягче и слаще.

7. Изображение Моны Лизы когда-то выглядело иначе

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Из-за того, что картина висела в музее, где на нее падал свет, цвета стали довольно блеклыми. Существует так называемая картина-сестра, написанная в то же время, что и оригинал, одним из студентов Леонардо да Винчи. Она лежала в специальном хранилище, и ее цвета хорошо сохранились.

8. Исследование показало, что есть всего 4 типа пьющих людей

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  1. Хемингуэй – их личность и поведение практически не меняются, сколько бы они ни выпили.

2. Мэри Поппинс, которые становятся ласковыми и счастливыми. От алкоголя им становится только лучше, и они легче идут на контакт.

3. Чокнутый Профессор — это люди, которые являются интровертами, но, когда пьют, избавляются от комплексов и демонстрируют самые яркие свои стороны.

4. Мистер Хайд – превращаются в своего злого двойника и проявляют самые темные свои стороны: враждебность, грубость и безответственность.

9. Каждый год в Непале проходит 5-дневный фестиваль огней, на котором люди благодарят всех собак за их преданность и дружбу

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Во время этого мероприятия один из дней отводится для того, чтобы почтить лучшего друга человека. Люди, которые отмечают этот праздник, осыпают своих собак цветочными лепестками, вешают на них гирлянды, раскрашивают цветными мелками и угощают вкуснейшими собачьими лакомствами.

Помимо собачьего дня, в другие дни верующие поклоняются коровам, воронам, волам и самим себе.

10. Левая сторона лица считается более привлекательной, чем правая

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Многие художники рисовали людей, повернутых именно левым боком, потому что так человек выглядит выразительнее. Также исследования показывают, что мы выражаем больше эмоций, задействуя левую сторону лица.

11. Пабло Пикассо повсюду носил с собой револьвер с холостыми патронами и стрелял в тех, кто спрашивал: «Что означают ваши картины?»

14 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ, image #11

12. В 1991 году космонавт Сергей Крикалев улетел в космос как гражданин СССР, а вернулся на Землю как гражданин России

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Во время его миссии произошел распад СССР и возникновение России, смена правительства, смена президента и даже смена названия его родного города.

13. Археологи обнаружили в Турции самый древний мем

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В 2013 году при прокладке кабеля в Антакье обнаружили 2000-летнюю мозаику с изображением скелета, лежащего с хлебом и вином рядом с надписью «Будь веселым, живи своей жизнью».

14. Большинство жутких звуков, которые мы слышим в фильмах ужасов, были сделаны при помощи инструмента, который называется вотерфон

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