Кто мог спасти Павла I от убийства и почему этого не случилось

Княгиня Дарья Христофоровна Ливен (1785 - 1857) была не только первой в России женщиной-дипломатом, но также оставила интереснейшие воспоминания. Например, о последних трагических днях Павла I.

Муж княгини Ливен (Христофор Андреевич, тезка ее отца) был в числе любимцев императора Павла I. Он занимал должность военного министра, а потому по долгу службы всегда был рядом с Павлом Петровичем, учитывая страсть императора именно к военному делу. Княгиня Ливен пишет, что ее муж начинал день в 6.30 утра и до часу дня был с императором. Затем уходил на обед и вновь возвращался к своим обязанностям к четырем часам дня. Рабочий день Ливена заканчивался около восьми часов вечера. Павел I был расположен к Христофору Андреевичу, муж Ливен не испытывал на себе императорский гнев и раздражение.

Христофор Андреевич Ливен

Внешне княгиня описывает императора как не очень симпатичного человека. Его глаза были красивы только в гневе. Среди чудачеств Павла I можно отметить его отторжение к жилету, как к предмету одежды. Если Павел Петрович замечал на улице человека, одетого в жилет, тот мог моментально отправится на гауптвахту. Доставалась и дамам, в случае если они замешкаются и не выскочат из своих экипажей при виде императора в глубоком реверансе.

Поэтому днем в часы прогулок по Петербургу Павла I, город пустел.

Павел I

Княгиня интересно пишет и о роли графа Петра Алексеевича Палена при дворе императора. Пален был дружен с мужем княгини. Когда Христофор Андреевич болел, Петр Алексеевич ходил к ним домой к ним каждый день, передавая новости. Пален совмещал много должностей при Павле I. Император ему очень доверял и потому наделил такой властью. Как не парадоксально, именно Пален и был одним из тех, кто участвовал в дворцовом перевороте по низложению императора. Так как Христофор болел, Пален не стал посвящать его в план убийства.

Петр Алексеевич Пален

Уже после свержения Павла Христофор Андреевич говорил своей жене, что если бы Пален посвятил его в эту тайну, было бы два пути. Первый - рассказать императору. Спасти его от убийства. В этом случае, ввиду крайне болезненной подозрительности, Павел I мог бы провести сильнейшие репрессии, пострадали бы тогда многие, в том числе ничего не знавшие. Второй путь - утаить. Но Ливен говорил, что утаить он бы не смог бы, выход был бы у него один - пустить себе пулю в лоб. Фактически эта болезнь Христофора Андреевича, которая приковала его к дому практически на месяц, уберегла его и его молодую супругу от сложнейшего выбора, который мог стоить одному из них либо жизни, либо постоянными муками совести.

Княгиня Ливен

Что же касается самого графа Палена, он просчитался. После случившегося Пален был уверен, что новый император Александр I вознесет его в качестве благодарности еще выше. Петр Алексеевич вел себя очень вольно и часто вызывающе. Тем временем Александр I постепенно начал позволять своей матери Марии Федоровне вникать во многие государственные дела (кроме особенно важных). После убийства мужа императрица искренне страдала. Вероятно сын тем самым хотел частично загладить свою вину.

Пален ревновал и открыто клеветал на Марию Федоровну. В конце концов императрица поставила ультиматум Александру I: либо она покидает Петербург, либо Пален. Александр I отправила графа Петра Алексеевича в свои курляндские имения, запретив появляться в Петербурге и Москве. В итоге Пален каждый год 11 марта (в день убийства Павла I) напивался так, чтобы к 10 часам вечера уже забыться и проснуться только на следующий день. Граф пережил Александра I на несколько недель и умер в 1826 году в возрасте 80 лет.

Вот такие интересные воспоминания оставила княгиня Ливен.

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А вы знали об этом?

Первые упоминания про цвет глаз руссов берут свое начало из Византии, где Лев Диакон описывая русского князя Святослава говорит что тот был среднего роста, имел густые брови и светло-синие глаза. Арабы всех славян представляли себе как светловолосых и голубоглазых людей. До революции в начале 20 века практически половина русского населения имела глаза серого цвета, из оставшейся половины примерно у 25 % были карие, 20 % голубые и синие, а зеленые и черные всего 5 %. В середине того же века советские ученые отправляются в экспедицию, целью которой является изучение русского населения проживающего в глубинках страны. По его итогам выяснилось, что людей с серыми глазами стало практически на 30 % меньше и встречались они по большей части у мужского населения, на пару процентов больше стало обладателей синих и голубых очей, кареглазых осталось всего порядка 7 %, а черные и зеленые теперь были у 50 % жителей. В наши дни больше всего людей имеющих синий или голубой цвет глаз встречаются в Скандинавии, Германии, России и прибалтийских странах.

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