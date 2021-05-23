Почему Вселенная удаляет из вашей жизни некоторых людей в ответ на просьбу об исцелении?

Не удивляйтесь, если в ответ на ваши молитвы об исцелении Вселенная начнет убирать из вашей жизни человека за человеком. Не удивляйтесь, когда совершенно случайно начнете узнавать правду об этих людях.

Не удивляйтесь, если люди будут изменять вам, расстраивать или подводить вас, потому что это означает только одно — Вселенная услышала вас и отвечает на ваши молитвы. Таким образом она посылает вам знаки, о которых вы просили, и дает ответы, которых вы так ждали.

Не удивляйтесь, если Вселенная изменит ваше сердце, когда одним прекрасным утром вы проснетесь и больше ничего не почувствуете к какому-то человеку или интуиция заставит вас перестать доверять определенным людям. Не удивляйтесь, если не сможете понять, что произошло и почему вы все это чувствуете, потому что именно так Вселенная пытается вас предостеречь. Это ее способ общения с вашей душой. Так она предупреждает вас, что вам стоит быть более осторожными.

Не удивляйтесь, что исцеление иногда может быть очень болезненным. Может даже показаться, все происходит вопреки вашим желаниям и молитвам, но на самом деле это просто переход на следующий уровень. Так Вселенная фильтрует наши жизни, очищает их от присутствия неправильных людей и направляет нас в нужную сторону.

Иногда это означает бросить кого-то или пережить чей-то уход, а иногда — не получить того, над чем мы так усердно трудились, или почувствовать, что нас предали. Не удивляйтесь, если Вселенная подаст вам тревожный звоночек, даже если вы к нему не готовы.

Не удивляйтесь, когда Вселенная в ответ на вашу просьбу о помощи внезапно закроет двери, которые ранее были широко распахнутыми. Не удивляйтесь, что иногда она меняет ваше направление и указывает на совершенно иной путь. Не удивляйтесь, если некоторые ответы могут выглядеть как отказ, непринятие или утрата.

Не удивляйтесь, если вам кажется будто весь мир рушится, потому что именно так и происходит настоящее исцеление — когда вы вынуждены оценивать, анализировать и принимать решения, меняющие жизнь.

Не удивляйтесь, если Вселенная пошлет вам мгновение ясности, чтобы развеять все ваши сомнения. Правда в том, что чем больше вы просите об исцелении или об ответах, тем сильнее меняется ваша реальность. Иногда такие перемены могут быть для вас нежелательными, но поверьте — во всем этом безумии есть логика.

Вселенная обязательно удивит вас, как только вы поймете, что все и всё, что вы потеряли, лишь препятствовали вашему исцелению. Когда вы, наконец, осознаете, что нет худа без добра, что бы ни случилось.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2170878973843606488/

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