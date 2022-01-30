Атака в заливе Свиней: как морпехи из СССР защитили Кубу от США

В апреле 1961 года США пережили сразу 2 небывалых в своей истории унижения. Одно из них – проигрыш Советскому Союзу в космической гонке. Второе – провал подготовленного ЦРУ десанта в бухте Кочинос на Кубе, в отражении которого также активно участвовали русские.

Агрессия в Заливе свиней

С момента Кубинской революции 1959 года Соединённые Штаты были недовольны, что их бывшая полуколония дрейфует в сторону социалистического лагеря. В Вашингтоне решили свергнуть власть Кастро, отправив на Остров Свободы вооружённых кубинских контрреволюционеров. Основные события развернулись с 17 по 19 апреля 1961 года на пляже в районе селения Плайя-Хирон. С американских судов в бухте Кочинос высадились 1,5 тысячи кубинцев, составивших так называемую «бригаду 2506». Хотя ВВС США помогали интервентам ударами с воздуха, десант провалился. Большинство контрреволюционеров оказались в плену у кубинской армии. В политическом плане победа на Плайя-Хирон сыграла решающую роль в повороте Фиделя Кастро к марксизму. С подачи СССР в ООН 40 стран осудили «американскую агрессию».

Советский след

Долгое время считалось, что советское участие в боях на Плайя-Хирон ограничивалось поставками оружия. В течение 1960 года на Кубу прибыла артиллерия советского производства, зенитные установки, танки Т-34 и самоходки САУ-100. Однако, как теперь выясняется, инструкторам, обучавшим кубинцев пользоваться техникой, пришлось и самим повоевать. В официальной печати СССР и Кубы эта тема никогда не поднималась. Завеса секретности начала спадать только в XXI веке.

Ряд свидетельств о событиях в Заливе свиней собрал Анатолий Дмитриев из Бишкека, сам служивший на Кубе в 1960-х годах. В рукописи, опубликованной на сайте ru.calameo.com, автор говорит о «многочисленных потерях среди советских военных советников и инструкторов при отражении десанта военных и наемников США в районе Плайя-Хирон в 1961 году». По некоторым данным, речь идёт приблизительно о сотне погибших советских морских пехотинцев.

Между тем, официальные потери Кубы в данном столкновении составили 156 человек – это означает, что именно советские военные были главной силой, давшей отпор американцам. Многие из участников тех боёв, по-видимому, ещё живы. В 2013 году несколько членов Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к закону «О ветеранах», предлагая установить статус ветерана за «участие в боевых действиях на Плайя-Хирон – апрель 1961 года». Однако эта инициатива осталась нереализованной.

«Вели огонь с бортового пулемёта»

Дополнительные подробности о ходе боёв на Плайя-Хирон разузнал кандидат исторических наук Виктор Уколов. В статье «Опыт применения военной вертолетной авиации СССР» он пишет об «активном участии» в кубинских событиях 220-го (437) отдельного вертолётного полка (ОВП) с частями обеспечения. «Вертолётчики наряду с решением транспортных и вспомогательных задач принимали участие в противодесантной операции на Плайя-Хирон путём огневой поддержки кубинских войск. Они вели огонь с бортового пулемета по противнику, который высаживался с кораблей.

Вследствие сильной ПВО десанта стрельба велась с висения из-за укрытий, что не позволяло противнику эффективно воздействовать по нашим вертолетам. По оценке военных специалистов, огневая поддержка десанта оказала существенное влияние на исход всей операции», - утверждает Уколов, ссылаясь на бумаги Архива Управления армейской авиации. В состав 437-го отдельного вертолетного полка входили 33 вертолета Ми-4, разбитых на 2 эскадрильи.

Ранее считалось, что данное подразделение прибыло на Кубу лишь в 1962 году. Успех отражения десанта в бухте Кочинос подтолкнул власти Гаваны к дальнейшему развитию военного сотрудничества с СССР, которое закончилось Карибским кризисом: «В 1962 г. здесь присутствовали 42 тысячи советских солдат. Они находились на острове для того, чтобы помочь нам отразить новое вторжение, которое на этот раз, после разгрома наёмников на Плайя-Хирон, могло быть осуществлено непосредственно североамериканскими войсками», — писал команданте Фидель Кастро.

Тимур Сагдиев



Источник : https://russian7.ru/post/ataka-v-zalive-sviney-kak-morpekhi-...

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