Почему женщины изменяют: 5 причин, заставляющих их идти налево

Пока в обществе говорят о том, что в основном мужчины изменяют своим женам и подругам, на самом деле, женщины тоже ходят налево. Мы поделимся с вами, почему возник такой стереотип, а также зачем дамы всё-таки изменяют. Кстати, делают они это не по тем же причинам, что и мужчины.

Почему общество воспринимает именно мужчин как изменщиков?

Западные культурные стереотипы оправдывают мужчин, называя их самцами. Иногда они этим сами хвастаются перед друзьями. Общество же смотрит на женщину косо, которая делает то же самое, обзывая гулящей и развратницей. О таких изменах принято молчать. Как правило, хрупкое эго мужчин отводит их от мысли, что им могут изменять. Мужчины чаще участвуют в сексуальных преступлениях, чем женщины. Тут появляется предположение о том, что мужчины в целом более склонны к сексуальному насилию. Женщины лучше скрывают факт измены, чем мужчины. Мужчины не так аккуратны, и их чаще ловят на изменах (см. пункт № 4).

Почему женщины изменяют

Британский сайт для внебрачных знакомств Undercover Lovers опросил примерно 2 000 мужчин и 2 000 женщин. Среди женщин-изменниц 57% сказали, что любили человека, с которым у них был роман. Но вот только 27% опрошенных мужчин ответили, что были влюблены в свою пассию.

Причины женской измены

1. Женщина чувствует себя недооцененной

Исходя из этого, становится ясно, что женщины нуждаются в эмоциональной связи, когда идут налево.

Если в браке женщину считают домработницей, нянькой и прислугой, то она чувствует себя недооцененной. Дама хочет получить внимание и признательность на стороне просто за то, что она женщина, а не за то, какие она функции выполняет по дому.

2. Одиночество и скука

Продолжительные отношения могут перерасти в рутину и потерю интереса друг к другу. Муж по вечерам играет в компьютер и занимается своими делами. Все попытки добиться ласки заканчиваются либо ничем, либо дежурным половым актом без особых эмоций.

Муж также может ездить в длительные командировки, а на плечах женщины висят все домашние заботы плюс работа.

3. Желание отомстить

Если мужчина изменил женщине, она может захотеть его наказать таким же способом. Также месть может быть за другие обиды. Например: "Ах так, я толстая и никого себе не найду? Посмотрим!" - вполне возможная мысль.

4. Новые ощущения

По этой причине чаще всего изменяют мужчины, но случается, что и представительницы прекрасного пола хотят испытать новые ощущения. Иногда такие встречи перерастают в отношения, иногда заканчиваются встречами без обязательств.

5. Расстройство интимности

Расстройство интимности - состояние неспособности поддерживать близкие эмоциональные отношения, доверять друг другу. Детская травма и / или сексуальное насилие часто приводят во взрослой жизни к таким проблемам. Такие женщины ищут яркие эмоции, а не эмоциональную близость.

Конечно, существуют и другие причины, но эти самые распространенные. Если среди проблем, указанных выше, вы нашли свою, попробуйте поговорить с мужем или обратитесь к психологу.

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