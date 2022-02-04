«Из грязи в князи»: что не так с биографией Александра Меншикова

Считается, что Александр Меншиков, главный сподвижник Петра I, был сыном конюха и продавал в Москве пироги с горохом. Еще мальчишкой его приметил Франц Лефорт, влиятельный сановник того времени. Из окружения Лефорта Меншиков был взят Петром на должность денщика.

Неграмотный

В наше время, когда политиков и общественных деятелей регулярно ловят на плагиате, а доктор исторических наук, не имеющий понятия о методике работы с источниками, по преступному недоразумению назначен министром культуры, вряд ли вызывает удивление тот факт, что первый русский член Королевского Общества, по всей видимости, не умел ни читать, ни писать.

О безграмотности самого близкого сподвижника императора свидетельствовали как иностранные дипломаты, так и придворные, например, личный токарь Петра I Андрей Нартов. И хотя появилось немало «патриотически» настроенных историков (патриотизм понимающих весьма превратно), которые пытаются опровергнуть представление о безграмотности светлейшего князя, доводы их пока не отличаются убедительностью.

Историк С. П. Луппов отмечал: «За многолетнюю работу в архивах над фондами Петровского времени нам не удалось видеть ни одного документа, написанного самим Меншиковым, а приходилось встречать только бумаги, написанные другими лицами и только подписанные неуверенной рукой Меншикова».

Однако тот факт, что Александр Данилович не разумел грамоты, нисколько не отменяет его многочисленных заслуг на государственном поприще.

Меншиков торговал пирожками

Вопрос о происхождении светлейшего князя до сих пор вызывает много споров. Сам Меншиков настойчиво продвигал версию о том, что вышел он из литовско-польского дворянского рода Менжиков. Он даже добился официальной бумаги от съезда литовской шляхты. Однако позже, не удовлетворившись таким происхождением, Меншиков попытался обосновать свою генеалогию от варягов, близких к роду Рюрика.

Версия о дворянском происхождении фаворита Петра вызывала сомнения еще при его жизни. В народе было очень популярно представление, что вышел светлейший князь из самых низших кругов, а перед тем, как попасть в окружение к императору, был простым разносчиком пирожков. Версию о пирожках в частности подтверждают свидетельства токаря Нартова. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб пренебрежительно называл Меншикова «Алексашкой» и отмечал, что он «вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи».

Коррупционер

Говорят, что после смерти Лефорта Петр I скорбно заметил: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная». Это он о Меншикове. Светлейшего князя не раз ловили на воровстве. Свое несметное богатство он добыл совсем неблагородным способом: незаконно захватывая земли, закрепощая казаков и прямо обкрадывая казну. Меншикову предъявляли обвинение в хищении более чем полутора миллионов рублей, и это в то время, когда годовые расходы государства составляли около 5 миллионов. Спасала князя дружба с царем и заступничество Екатерины. Вовремя поданные челобитные заметно снижали сумму долга, которую надо было выплатить уличенному в воровстве Меншикову. Не мог Петр держать долго гнева на своего любимца. О воровстве Александра Даниловича знали все, но пока его осеняла царская милость, ничего нельзя было сделать.

Предприниматель

Предприимчивость – вот главная характеристика князя Меншикова. И проявлял он ее не только на поле боя, в государственных делах, придворных интригах и безбожном казнокрадстве. Меншиков был предпринимателем в самом современном и даже положительном значении этого слова: он был бизнесменом.

Для извлечения прибыли князь использовал любую возможность. Не довольствуясь стандартным оброком, он организовывал на своих землях многочисленные промыслы по переработке сельскохозяйственной продукции и добыче полезных ископаемых. Кирпичное производство, распиловка леса, винокуренные, соляные и рыбные промыслы, хрустальный завод – вот лишь неполный перечень организованных Меншиковым предприятий. Он же создал первую в России шелковую мануфактуру, по образцу парижской. Ну чем не молодой, амбициозный стартапер?

Строитель

Строителем светлейший князь был примерно в том смысле, в каком им был и экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Будучи губернатором Ижорской земли (сегодня это Петербург и Ленинградская область), Меншиков отвечал за строительство Шлиссельбурга, Кронштадта, Петергофа и Петербурга. Естественно, что такая должность как нельзя лучше влияла на бизнес высокопоставленного чиновника: фактически он руководил формированием крупнейшего строительного рынка Империи, обеспечивающего устойчивый спрос на продукцию его многочисленных предприятий.

Промышлял Меншиков и государственными продовольственными подрядами. Цены, конечно же, изрядно завышались, а контракты оформлялись через подставных лиц. Как выяснило следствие, чистая прибыль Меншикова за поставку провианта государству в 1712 году превысила 60%. Общий ущерб от продовольственной подрядной деятельности князя был оценен в 144 788 рублей. Впрочем, по сравнению с объемами прямого казнокрадства Меншикова, это сущие копейки.

Ненасытный

Не секрет, что амбиции Меншикова не имели предела. После смерти Петра он привел на престол Екатерину и фактически стал главным человеком в государстве. Меншиков намеревался породниться с императорской фамилией, обручив свою дочь с внуком Петра Великого.

Свои амбиции ему удалось запечатлеть даже на государственных монетах. В 1726 году светлейший князь задумал провести денежную реформу, понизив пробу серебряной монеты, что должно было принести дополнительную прибыль от чеканки. В будущем планировалось вообще чеканить гривенники из дешевого сплава «новой инвенции». Новые монеты отличались необычным вензелем, который состоял не только из литеры «I» («Императрица») и литеры «Е» («Екатерина»), но и включал дополнительный элемент – литеру «Y», не имевшую никакого обоснования в имени императрицы. Дело в том, что в сочленении с буквами «I» (литеры «I» и «E» были даны в зеркальном отражении), «Y» давала «M», то есть «Меншиков». Монеты, однако, вышли настолько низкого качества, что были совершенно непригодны для обращения и быстро изъяты.

А уже в 1727 году, после смерти Екатерины, Меншиков проиграл в придворной борьбе, был лишен имущества, чинов и наград, и сослан в сибирский городок Березов, где спустя два года умер.

Член Королевского общества

Меншиков стал первым русским членом Лондонского королевского общества. Однако говорить о его вкладе в науку не приходится. Решение об избрании носило, прежде всего, политический характер. Похоже, члены Королевского общества не решились отказывать «Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке господину Александру Меньшикову, Римской и Российской империй князю, властителю Ораниенбурга, первому в Советах Царского Величества, Маршалу, Управителю покоренных областей, кавалеру Ордена Слона и Высшего Ордена Черного Орла и пр.», лично писавшему Ньютону с просьбой об избрании. Тем более, что такой высокопоставленный чиновник мог поддержать ученых финансово. Возможно именно потому, что Меншиков осознавал скромность своих научных достижений, он никогда не добавлял к своему пышному титулу еще и эти три слова: член Королевского общества.

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