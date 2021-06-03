Найден паразит, который дарит насекомым «вечную молодость»

На данный момент ученым известно о существовании 14 000 видов муравьев и за большинством из них ведется пристальное наблюдение. На протяжении трех лет немецкие ученые наблюдали за несколькими колониями муравьев вида Temnothorax nylanderi которые, казалось бы, ведут максимально обычную жизнь. В их огромных группах есть муравьиная королева и рабочие особи, которые занимаются созданием и развитием муравейника. Однако, в их колониях время от времени происходят весьма интересные явления — иногда муравьи приносят зараженную паразитами пищу, после чего некоторые особи начинают молодеть и вести беззаботную жизнь. Однако, за «вечную молодость» они впоследствии платят ценой своей жизни. Давайте выясним, какими именно паразитами заражается муравьиная еда, что с ними происходит и зачем все это вообще нужно?

Возможно, я перегнул с выражением «вечная молодость». Но, по моему, с точки зрения муравьев 20 лет — это целая вечность.

Распространение паразитов

Но почему же ленточные черви так щедры и обеспечивают муравьям молодость и роскошную жизнь? Оказалось, что паразиты мало заинтересованы в муравьях — их главной задачей является попадание в организмы птиц, где они могут отложить яйца. Личинки попадают обратно на землю вместе с фекалиями и оттуда снова проникают в муравейники — такой вот круговорот паразитов.

Чтобы попасть в пищеварительную систему птиц, муравьи используют муравьев. Они придают им «сочный» внешний вид, чтобы птицы с большей долей вероятности обратили на них внимание. Зараженные муравьи больше рискуют стать добычей, потому что ведут расслабленный образ жизни.

Главной целью Anomotaenia brevis являются не муравьи, а птицы

Данное открытие доказывает, насколько много интересных событий происходит прямо под нашими ногами. Муравьи вида Temnothorax nylanderi обитают не только на территории Германии: их можно встретить во Франции, Швеции и даже в России. Их можно распознать по желтовато-бурому цвету тела длиной не более 3 миллиметров. Несмотря на свои малые размеры, эти насекомые очень агрессивные и при возникновении опасности атакуют и жалят врага. Примерно в июле в колониях появляются крылатые самцы и самки, брачный полет которых происходит в начале августа. Ранее я уже рассказывал про это явление — однажды рой летающих муравьев был виден даже из космоса.

В мире существуют муравьи вида Harpegnathos saltator, которые способны изменять размеры своего головного мозга. Они обитают в Индии, не вырастают больше 10 миллиметров и способны совершать прыжки длиной до 10 сантиметров. При всем этом они способны выживать даже после трагических ситуаций. Но что это за «трагедия» и зачем эти крошечным существам способность менять размеры своего мозга?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/najden-parazit-kotoryj-darit-n...

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