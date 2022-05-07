Отлучить от ложа: неверный шаг жены Петра I

Сегодня — царица, а завтра — обычная монахиня с горькой долей. Евдокия Лопухина не заслужила своей участи. Да и Петра I понять можно: Наталья Кирилловна, его мать, женила 17-летнего сына против воли. Право, невеста была красавицей. Высокая, статная, 20-летняя девушка в самом расцвете сил. Род Лопухиных знатен не был, но пользовался доверием матери царя.

Молодожены оказались заложниками своих семей. Да и характер их был разным. Пётр тянулся к европейскому обществу XVIII века, где царили балы, фаворитки и свобода. Евдокия же была воспитана в патриархальных традициях Руси.

Она была религиозна, послушна, терпелива и скромна. Порой, показывала свой упрямый и строптивый нрав. Эгоистичный Пётр такого не жаловал. Он любил лесть. Потому, после скучного медового месяца, отправился в немецкую слободу строить корабли, где и познакомился с Анной Монс. Игривая иноземка была приятней законной жены.

Пётр I и Евдокия Лопухина

Евдокия плакала. Пётр I ей не писал, а вскоре и вовсе заметно охладел. Она молилась, дабы Бог вернул ей любовь "Петрушеньки". За 10 лет брака царица родила троих сыновей. Остался жив лишь Алексей, и то оказался предателем.

Рассерженная Евдокия решила отлучить мужа от ложа в связи с его постоянным адюльтером.

Пётр не сильно расстроился. Он отправился в путешествие по Европе, откуда вернулся совсем другим человеком — ещё более холодным, чем раньше.

Вскоре после поездки в Европу Пётр I решил избавиться от общества жены. Царь попросил бояр и духовника склонить Евдокию к добровольному пострижению в монастырь. Для царицы это была неожиданная новость. Упрямая Евдокия в монастырь идти не хотела.

Евдокия Лопухина

Царь гневался. Личное общение не принесло плодов. По приказу Петра царица фактически была насильно пострижена в монахини. Это была единственная дорога всех неугодных жён. Дорога в никуда. В Европе было попроще. Можно было жить раздельно, зная о существовании фаворитов супруга или супруги. Порой можно было испытать удачу и попросить развода у Папы Римского.

В сентябре 1698 некогда великую царицу везли в обычной карете, запряженной парой лошадей, в монастырь. Ей было 26 лет. Невозможно себе представить, что чувствовала женщина с безответной любовью. Потеряла не власть, а любимого мужа и сына.

Евдокия жила в Свято-Покровском женском монастыре. Прошлые государи России выделяли таким затворницам хотя бы приличное содержание. Но не Пётр I. При всех своих достоинствах, у него были существенные минусы. Про первую жену царь забыл, оставив жить её в нищете.

Евдокия Лопухина

Евдокия Лопухина, ставшая старицей Еленой, со своей участью не смирилась. В 1710 её сердце неожиданно поразила стрела амура. Она влюбилась. Пожалуй, сильнее, чем некогда в Петра Великого. Возлюбленным стал майор Степан Глебов. Связь эта была опасной: мало того, что Елена — бывшая царица Евдокия, так ещё и в монашка. Подданные, любившие несчастную бывшую царицу, мать наследника престола, и близко не могли представить себе такое непотребство.

А вскоре провинился царевич Алексей Петрович. Начались дознания, была привлечена Евдокия Лопухина, и внезапно всплыло имя Степана Глебова. Нашли тайные письма. Пётр I был в гневе. Он ревновал даже бывшую жену. Влюбленных отправили в застенки. Чтобы сильнее опозорить бывшую царицу Петр потребовал от неё чистосердечную записку, а после это дело опубликовали в манифесте.

Глебов был менее податлив. Вину не признал, покаяния не просил. Так и скончался сидя на коле. "Заботливая" стража накинула на несчастного полушубок, дабы тот подольше чувствовал наказание царя, а не околел от холода.

Евдокии же была уготована участь хуже, чем была до этого в монастыре. Сперва — монастырь-тюрьме в Новой Ладоге, после — Шлиссельбург. Даже с воцарением Екатерины I Евдокия жила далеко не курортной жизнью. Казалось, императрица сжалится над первой женой своего почившего супруга, да стало только хуже.

Просвет появился при Петре II — внуке Евдокии Лопухиной. Царскую бабушку перевезли в Москву в Новодевичий монастырь. Внук свою родственницу видеть не пожелал. Может, мал слишком был или пал под влиянием других знатных лиц? А вскоре к Евдокии стали наведываться титулованные гости. Дипломаты стали писать в донесениях своим государям, что, видимо, роль бабушки императора при дворе вскоре возрастет, раз ей дарят роскошные подарки.

«Если, Ваше Величество, в Москве вскоре быть не изволится, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть Вас и сестру Вашу» — Евдокия Лопухина

Петр II встретился с бабушкой лишь единожды, в Москве в 1728 году. Правда, с собой взял юную Елизавету Петровну — свою родственницу и, вероятно, по совместительству — фаворитку. Большей бестактности и представить нельзя.

И лишь Наталья Алексеевна, другая внучка Евдокии, навещала свою бабушку до своей внезапной кончины. В 14 лет Наталья скончалась. А в 1731 году ушла из жизни и Евдокия Лопухина. Она пережила и своего мужа, и фаворита, и сына, и двух внуков.

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