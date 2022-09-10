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Как вели борьбу с пожарами на Руси

С древних времен на Руси известна поговорка: «бояться, как огня», пожары считались одним из самых страшных бедствий. Они стирали с лица земли целые города, о чем написано в древних летописях. Огонь несколько раз полностью уничтожал крупные населенные пункты: Москву, Юрьев, Новгород, Владимир, Ржев и другие. Пожары постоянно уносили человеческие жизни и причиняли огромный материальный ущерб.

Вот и в 1194 году произошли опустошительные пожары в Ладоге и в Руссе. До начала XIX века Тверь выгорала 17 раз. Самый ужасный пожар случился там в 1763 году. Согласно летописям, город сгорел полностью за 4 часа, было уничтожено: 852 дома, соляные амбары и много церквей.

Частые пожары происходили из-за того, что дома в городах строили из легковоспламеняющихся материалов. Жилища были настолько близко расположены друг к другу, что их крыши соприкасались. Поэтому огонь беспрепятственно переходил с дома на дом, и пожар прекращался только тогда, когда уже всё вокруг выгорало.

1.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


На Руси огонь использовали и для борьбы с врагами, и когда здесь бесчинствовали орды хана Батыя, город Москва сгорел полностью.

2.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Но использование огня в быту было тоже опасно. Его разжигали непосредственно в доме, в специальной яме, и дым выходил через соломенную крышу.

Когда начинался пожар, люди знали, что тушить его бесполезно. Они хватали детей, забирали (если получалось) кое-какое имущество, и уходили за город.

До XV века была своя классификация пожаров: если сгорало несколько тысяч домов – большой пожар, а если сотня – то о таком даже не говорили.

3.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Со временем население в городах увеличивалось, требовалось строительство новых домов. Естественно росло и количество пожаров. Например, в 1356 году пламя за два часа сожгло почти всю Москву. Доставалось и другим странам. В Германии были очень частые пожары, города сгорали до последнего дома.

4.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


На Руси многие годы, как умели, вели борьбу с огнем: привлекали население и военных к тушению пожаров, принимались различные противопожарные правила. Было введено наказание за поджог и даже за неосторожное обращение с огнем. Поджигателя и его семью лишали всего имущества, и они становились рабами. Эти меры были записаны в XI веке, в сборнике законов «Русская правда». Но, как видно, данные действия мало помогали, и с 1497 года поджигателю грозила смертная казнь.

5.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Великий князь Московский и всея Руси Иван III (1440-1505 гг) является родоначальником пожарной службы в нашем Отечестве. Москва очень сильно нуждалась в правильной организации тушения огня, ведь она уже стала на тот момент большим городом. Главными причинами пожаров были: открытые печи, свечи, а также ремесленники.

6.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Наконец-то в 1504 году становится понятно, что необходимы противопожарные правила. На Руси запретили: топить бани и избы летом, зажигать свечи в доме. Ремесленников переселили за город.

Царь Иван III издает указ, о создании пожарной команды – «объезжие головы». На заставах теперь должны были дежурить — один пожарный и один горожанин. Правда многие местные жители не желали тушить огонь, считая, что это испытание им послано свыше.

7.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Несмотря на большую доступность дерева, дома теперь, по царскому указу, разрешено было строить только из камня. Начинают с Кремля, вокруг него возводят стены и делают пожарные пруды. А в скором времени сносят все деревянные постройки. Улицы становятся гораздо шире, и городские стены тоже строят из камня. Местным жителям предписано иметь на крыше специальные чаны с водой, для тушения пожаров.

8.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Россия первой стала отправлять военных, чтобы они помогали тушить огонь. В 1550 году Иван Грозный на борьбу с пожаром отправлял стрельцов с бердышами.

Немецкий исследователь Адам Олеария писал:

«У местных военных есть специальные топорики, ведь огонь тут не тушат водой. Они прекращают распространение огня, убирая все близлежащие к очагу здания. Огонь теряет силу и тухнет».

Но если у кого водились лишние денежки, можно было защитить свой дом и заплатить стрельцам: тогда они ставили щиты из бычьей кожи, при этом постоянно поливая их водой.

9.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


Петр I постоянно пополнял книгу указов — если бы не она, то пожарное дело на Руси не развивалось бы. Именно он основал регулярную пожарную службу, которая в основном состояла из солдат.

Очень старательно берегли от пожара Московский печатный двор. Были предприняты все средства безопасности: на дворе были расставлены кадки с водой, сторожей снабдили топорами и заступами, приобретены поршневые насосы.

10.

Как вели борьбу с пожарами на Руси


А еще при возникновении пожаров обращались русские люди за небесной помощью к Богородице. Икона «Неопалимая купина» была признанной заступницей от огня.

11.

Как вели борьбу с пожарами на Руси

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