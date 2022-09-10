Как вели борьбу с пожарами на Руси

С древних времен на Руси известна поговорка: «бояться, как огня», пожары считались одним из самых страшных бедствий. Они стирали с лица земли целые города, о чем написано в древних летописях. Огонь несколько раз полностью уничтожал крупные населенные пункты: Москву, Юрьев, Новгород, Владимир, Ржев и другие. Пожары постоянно уносили человеческие жизни и причиняли огромный материальный ущерб.

Вот и в 1194 году произошли опустошительные пожары в Ладоге и в Руссе. До начала XIX века Тверь выгорала 17 раз. Самый ужасный пожар случился там в 1763 году. Согласно летописям, город сгорел полностью за 4 часа, было уничтожено: 852 дома, соляные амбары и много церквей.

Частые пожары происходили из-за того, что дома в городах строили из легковоспламеняющихся материалов. Жилища были настолько близко расположены друг к другу, что их крыши соприкасались. Поэтому огонь беспрепятственно переходил с дома на дом, и пожар прекращался только тогда, когда уже всё вокруг выгорало.

1.



На Руси огонь использовали и для борьбы с врагами, и когда здесь бесчинствовали орды хана Батыя, город Москва сгорел полностью.

2.



Но использование огня в быту было тоже опасно. Его разжигали непосредственно в доме, в специальной яме, и дым выходил через соломенную крышу.

Когда начинался пожар, люди знали, что тушить его бесполезно. Они хватали детей, забирали (если получалось) кое-какое имущество, и уходили за город.

До XV века была своя классификация пожаров: если сгорало несколько тысяч домов – большой пожар, а если сотня – то о таком даже не говорили.

3.



Со временем население в городах увеличивалось, требовалось строительство новых домов. Естественно росло и количество пожаров. Например, в 1356 году пламя за два часа сожгло почти всю Москву. Доставалось и другим странам. В Германии были очень частые пожары, города сгорали до последнего дома.

4.



На Руси многие годы, как умели, вели борьбу с огнем: привлекали население и военных к тушению пожаров, принимались различные противопожарные правила. Было введено наказание за поджог и даже за неосторожное обращение с огнем. Поджигателя и его семью лишали всего имущества, и они становились рабами. Эти меры были записаны в XI веке, в сборнике законов «Русская правда». Но, как видно, данные действия мало помогали, и с 1497 года поджигателю грозила смертная казнь.

5.



Великий князь Московский и всея Руси Иван III (1440-1505 гг) является родоначальником пожарной службы в нашем Отечестве. Москва очень сильно нуждалась в правильной организации тушения огня, ведь она уже стала на тот момент большим городом. Главными причинами пожаров были: открытые печи, свечи, а также ремесленники.

6.



Наконец-то в 1504 году становится понятно, что необходимы противопожарные правила. На Руси запретили: топить бани и избы летом, зажигать свечи в доме. Ремесленников переселили за город.

Царь Иван III издает указ, о создании пожарной команды – «объезжие головы». На заставах теперь должны были дежурить — один пожарный и один горожанин. Правда многие местные жители не желали тушить огонь, считая, что это испытание им послано свыше.

7.



Несмотря на большую доступность дерева, дома теперь, по царскому указу, разрешено было строить только из камня. Начинают с Кремля, вокруг него возводят стены и делают пожарные пруды. А в скором времени сносят все деревянные постройки. Улицы становятся гораздо шире, и городские стены тоже строят из камня. Местным жителям предписано иметь на крыше специальные чаны с водой, для тушения пожаров.

8.



Россия первой стала отправлять военных, чтобы они помогали тушить огонь. В 1550 году Иван Грозный на борьбу с пожаром отправлял стрельцов с бердышами.

Немецкий исследователь Адам Олеария писал:

«У местных военных есть специальные топорики, ведь огонь тут не тушат водой. Они прекращают распространение огня, убирая все близлежащие к очагу здания. Огонь теряет силу и тухнет».

Но если у кого водились лишние денежки, можно было защитить свой дом и заплатить стрельцам: тогда они ставили щиты из бычьей кожи, при этом постоянно поливая их водой.

9.



Петр I постоянно пополнял книгу указов — если бы не она, то пожарное дело на Руси не развивалось бы. Именно он основал регулярную пожарную службу, которая в основном состояла из солдат.

Очень старательно берегли от пожара Московский печатный двор. Были предприняты все средства безопасности: на дворе были расставлены кадки с водой, сторожей снабдили топорами и заступами, приобретены поршневые насосы.

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А еще при возникновении пожаров обращались русские люди за небесной помощью к Богородице. Икона «Неопалимая купина» была признанной заступницей от огня.

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