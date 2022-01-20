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10 типов женщин, от которых бегут мужчины

«У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой – свиной хрящик», — гласит народная мудрость. То же самое касается и женщин, которых выбирают мужчины. И все-таки в опытные мужские глаза, оценившие ситуацию не в пользу дамы, прежде всего бросаются определенные типы женского характера.

1. «Я идеальна»
Ее утро начинается с пробежки и обливания ледяной водой. Она питается только сырой пищей и занимается йогой. Не курит, не пьет. Она даже сексом занимается строго по графику. В природе не существует партнера, способного хоть как-то ей соответствовать. Неидеальный мужчина с вредными привычками вообще смотрит на такую женщину как на выставочный экземпляр.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


2. «Я – жена»
На первом же свидании она начинает рассказывать о своей большой семье и нахваливать пироги, которые научила печь ее бабушка. О том, как она обожает маленьких детей и мечтает о большом загородном доме. На мужчину, даже если он не прочь завести семью, это действует отталкивающе. Дети – это прекрасно. Но не так быстро.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


3. «Я – звезда!»
Она всегда широко улыбается и держит «хвост пистолетом». У нее всегда все о’кей – и на работе, и в личной жизни. У нее куча подружек, и со всеми она «короткой ноге». Когда заходит разговор о мужчинах, она ведет себя так, как будто совершенно не нуждается в их обществе.

Ведь она настолько неотразима и самодостаточна, что вряд ли в мире существует достойный претендент.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


4. «Я хочу денег»
Если у мужчины сложится впечатление, что из него хотят сделать спонсора, это предупредительный сигнал в последующем развитии отношений. Даже самому щедрому не нравится чувствовать себя толстым кошельком. Когда же женщина, напротив, пытается сама за себя платить (никто же все равно ей этого не позволит!), в глазах мужчины она выглядит достойно.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


5. «Я – учительница»
Это женщина-энциклопедия, всему дающая оценку и высказывающая свое мнение. А ведь не лишне иногда прикинуться чуть-чуть глупее, чем ты есть на самом деле, промолчать. Вместо этого она демонстрирует свои знания в политике, механике и бизнесе.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


6. «Я – богиня»
Она посещает все выставки авангардной живописи и читает только модные книги. Заслушивается органной музыкой Баха и пьет только мартини. Боже упаси предложить ей вместе посмотреть «Брильянтовую руку» или «Один дома»! Такого «мужланства» она не потерпит никогда.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


7. «Я прекрасна»
Красотка, начинающая свой день с косметической ванны с добавлением полезнейших травок и эфирных масел. После чего строго по пунктам: лифтинг, пиллинг, спа и прочие чуждые мужскому уху названия. Эта женщина вкладывает в свое тело столько, что на душу и мозги попросту не остается ни времени, ни сил. Пустая красота нравится далеко не многим мужчинам.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


8. «Я – мамочка»
Ни один нормальный мужик не будет в восторге от того, что с ним сюсюкают и кормят из ложечки. Смс-ки, открытки с сердечками. Мужчина чувствует себя окруженным. И гены самца, привыкшего к свободе, начинают взрывать мозг и давать посыл: бежать!

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


9. «Я деловая»
Она с легкостью оперирует цифрами, касающимися курсов валют и цен на нефть. У нее есть «нюх» на прибыльные дела. Но если это единственное, что ее интересует, мужчина сбежит от этой убежденной бизнес-леди. Ведь в его понимании женщина должна быть… женщиной, а не ходячим калькулятором.

10 типов женщин, от которых бегут мужчины


10. «Я – мышка»
Воспитанная, послушная, тихая, домашняя. Без претензий и особых запросов. Но вместе с тем безликая и серая. Чего-то в ней не хватает. Ее полностью устраивает роль тени своего мужчины. И даже если у них сложатся серьезные отношения, а то и, чего доброго, создастся семья, он никогда не будет видеть в ней ту самую половинку.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2395236285324987346/

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