10 типов женщин, от которых бегут мужчины

«У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой – свиной хрящик», — гласит народная мудрость. То же самое касается и женщин, которых выбирают мужчины. И все-таки в опытные мужские глаза, оценившие ситуацию не в пользу дамы, прежде всего бросаются определенные типы женского характера.

1. «Я идеальна»

Ее утро начинается с пробежки и обливания ледяной водой. Она питается только сырой пищей и занимается йогой. Не курит, не пьет. Она даже сексом занимается строго по графику. В природе не существует партнера, способного хоть как-то ей соответствовать. Неидеальный мужчина с вредными привычками вообще смотрит на такую женщину как на выставочный экземпляр.



2. «Я – жена»

На первом же свидании она начинает рассказывать о своей большой семье и нахваливать пироги, которые научила печь ее бабушка. О том, как она обожает маленьких детей и мечтает о большом загородном доме. На мужчину, даже если он не прочь завести семью, это действует отталкивающе. Дети – это прекрасно. Но не так быстро.



3. «Я – звезда!»

Она всегда широко улыбается и держит «хвост пистолетом». У нее всегда все о’кей – и на работе, и в личной жизни. У нее куча подружек, и со всеми она «короткой ноге». Когда заходит разговор о мужчинах, она ведет себя так, как будто совершенно не нуждается в их обществе.

Ведь она настолько неотразима и самодостаточна, что вряд ли в мире существует достойный претендент.



4. «Я хочу денег»

Если у мужчины сложится впечатление, что из него хотят сделать спонсора, это предупредительный сигнал в последующем развитии отношений. Даже самому щедрому не нравится чувствовать себя толстым кошельком. Когда же женщина, напротив, пытается сама за себя платить (никто же все равно ей этого не позволит!), в глазах мужчины она выглядит достойно.



5. «Я – учительница»

Это женщина-энциклопедия, всему дающая оценку и высказывающая свое мнение. А ведь не лишне иногда прикинуться чуть-чуть глупее, чем ты есть на самом деле, промолчать. Вместо этого она демонстрирует свои знания в политике, механике и бизнесе.



6. «Я – богиня»

Она посещает все выставки авангардной живописи и читает только модные книги. Заслушивается органной музыкой Баха и пьет только мартини. Боже упаси предложить ей вместе посмотреть «Брильянтовую руку» или «Один дома»! Такого «мужланства» она не потерпит никогда.



7. «Я прекрасна»

Красотка, начинающая свой день с косметической ванны с добавлением полезнейших травок и эфирных масел. После чего строго по пунктам: лифтинг, пиллинг, спа и прочие чуждые мужскому уху названия. Эта женщина вкладывает в свое тело столько, что на душу и мозги попросту не остается ни времени, ни сил. Пустая красота нравится далеко не многим мужчинам.



8. «Я – мамочка»

Ни один нормальный мужик не будет в восторге от того, что с ним сюсюкают и кормят из ложечки. Смс-ки, открытки с сердечками. Мужчина чувствует себя окруженным. И гены самца, привыкшего к свободе, начинают взрывать мозг и давать посыл: бежать!



9. «Я деловая»

Она с легкостью оперирует цифрами, касающимися курсов валют и цен на нефть. У нее есть «нюх» на прибыльные дела. Но если это единственное, что ее интересует, мужчина сбежит от этой убежденной бизнес-леди. Ведь в его понимании женщина должна быть… женщиной, а не ходячим калькулятором.



10. «Я – мышка»

Воспитанная, послушная, тихая, домашняя. Без претензий и особых запросов. Но вместе с тем безликая и серая. Чего-то в ней не хватает. Ее полностью устраивает роль тени своего мужчины. И даже если у них сложатся серьезные отношения, а то и, чего доброго, создастся семья, он никогда не будет видеть в ней ту самую половинку.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2395236285324987346/

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