Где Черчилль планировал спрятаться в случае победы Гитлера

Летом 1940 года перед «владычицей морей» встала реальная угроза быть завоёванной врагом. Английская сухопутная армия потерпела жестокое поражение во Франции. Большинство военных кадров удалось спасти, но на берегу пришлось бросить всё вооружение и технику. На восполнение этих потерь у английской промышленности ушли бы долгие месяцы. Союзников в Европе у Англии не осталось. В океане рыскали германские субмарины, мешавшие доставке на Британские острова необходимой продукции из колоний.



Мёртвая хватка английского бульдога 10 мая 1940 года кабинет Невилла Чемберлена, которому ставили в вину нерешительное ведение войны, вынужден был уйти в отставку. Последней каплей, переполнившей чашу терпения парламентариев, стал захват немцами Норвегии, которому Англия не оказала достойного противодействия. Новый премьер Уинстон Черчилль, бывший министром ещё в Первую мировую войну, сформировал правительственную коалицию из представителей всех партий, готовых поддерживать войну с Гитлером до полной победы. 13 мая Черчилль выступил в Палате общин с речью, в которой заявил о решимости продолжать войну до полной и окончательной победы. «Я не могу предложить ничего, – сказал он, – кроме крови, труда, слёз и пота… Не сможет выжить Британская империя – погибнет всё то, ради чего она существовала, всё то, что веками отстаивало человечество». Смена британского правительства совпала с началом наступления немецких войск, закончившегося разгромом и захватом Франции. Военный кабинет Черчилля организовал эвакуацию английской армии с материка в местечке Дюнкерк, завершившуюся успешно, хотя сам премьер отдавал себе полный отчёт в произошедшем. «Нам нужно весьма остерегаться того, – сказал он в парламенте 4 июня, – чтобы приписывать этому избавлению атрибуты победы. Эвакуациями не выигрывают войн». 19 июля 1940 года Гитлер выступил с речью в рейхстаге, которая должна была произвести на правящие круги Англии впечатление готовности Германии заключить мир, не посягая на владения Британской империи. «Я не вижу причины, которая бы заставляла продолжать эту войну», – заявил рейхсканцлер. Если он надеялся склонить англичан к соглашению, то достиг лишь обратного эффекта.



Надежда на помощь США Вопрос о серьёзности намерений Гитлера высадить сухопутный десант на побережье Англии и оккупировать её до сих пор остаётся предметом дискуссий. Однако в самой Англии эту опасность рассматривали как вполне реальную. Черчилль делал всё возможное, чтобы произвести не только у соотечественников, но и во всём мире впечатление, что его военный кабинет не сложит оружия, даже если Англия будет захвачена немцами. Ещё 31 мая 1940 года, на встрече в Париже с членами правительствами и чинами военного командования Франции, Черчилль сказал, что «английское правительство готово вести войну из Нового Света, если в результате какой-либо катастрофы Англия будет опустошена». Черчилль предпринимал постоянные попытки склонить правительство США, державшееся нейтралитета, к более значительной поддержке Англии. Уже 3 июня 1940 года президент Ф. Рузвельт утвердил список первоочередных военных поставок в Англию, в котором значились полмиллиона винтовок, 900 артиллерийских орудий среднего калибра, 80 тысяч пулемётов, миллион снарядов, около миллиарда патронов и т.д. В дальнейшем помощь Соединённых Штатов Англии нарастала, вплоть до передачи кораблей военно-морского флота. За это Черчилль передал США на 50 лет военно-морские базы на Бермудских островах и в Вест-Индии.



Возможность эвакуации в Канаду Помощь США становилась основной надеждой Черчилля на продолжение войны. Ещё одним потенциальным ресурсом было возникновение конфликта между Сталиным и Гитлером, к чему британский кабинет прилагал все усилия. Но главным ресурсом было, конечно, наличие у Англии огромных заокеанских владений. Хотя 16 июня 1940 года в послании к премьер-министрам британских доминионов – Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки – Черчилль заверял, что надеется, «что неприятельские войска, которые могут быть сброшены с воздуха или высажены в результате морского налёта, будут уничтожены», тем не менее, допускал возможность захвата немцами Британских островов. В этом случае, писал премьер, «мы всегда сможем… послать наши флоты за океан, где они будут защищать империю и дадут ей возможность продолжать войну и блокаду, как я надеюсь – совместно с Соединёнными Штатами – пока гитлеровский режим не рухнет от напряжения». Об этой же перспективе Черчилль говорил и в палате общин. Итак, допуская вероятность полной оккупации Британских островов германскими войсками, Черчилль – по его словам – намеревался продолжать войну, опираясь на ресурсы британских колоний и доминионов и при поддержке США. Он старался показать, что рассматривает эту войну не как чисто англо-германскую, но как войну демократий против нацистской тирании.



Перспектива капитуляции Существуют ли свидетельства, что британский военный кабинет действительно готовился к эвакуации из Англии золотого запаса, культурных ценностей, сокровищ британской короны, королевской семьи, дипломатических представительств – на случай возможной оккупации страны нацистами? Свидетельства такого же порядка, как переезд правительства СССР и иностранных дипмиссий из Москвы в Куйбышев осенью 1941 года, показывавший намерение Сталина продолжать войну до победы после падения Москвы? С золотым запасом всё действительно так. Первая его партия была отправлена в Канаду ещё в октябре 1939 года на крейсере «Эмеральд». После поражения Франции, 24 июня 1940 года «Эмеральд» вышел в новый рейс с грузом депозитов не только Английского банка, но и всех частных банков Соединённого Королевства. 2 июля он благополучно прибыл в Галифакс в Канаде. В последующие дни из Великобритании в Канаду прибыли ещё пять судов с ценным грузом. Вместе с британским золотом и ценными бумагами были доставлены ценности оккупированных Германией стран (Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов) и хранившиеся в Англии, а также секвестрированные Великобританией вклады Германии и её союзников, Франции и СССР.



Однако свидетельств других операций по подготовке к вынужденному оставлению Британских островов не имеется. Английский историк Дэвид Рейнольдс из Кембриджского университета приводит убедительные аргументы в пользу того, что, несмотря на решительный тон заявлений Черчилля, он пошёл бы на заключение мира с Гитлером в случае реальной угрозы успешной высадки вермахта на побережье Англии.

Ярослав Бутаков



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