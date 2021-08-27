Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника

18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.



Овладев искусством затенения, он создаёт иллюзию трёхмерности предметов, а также является мастером в воссоздании текстуры материала, из которого они сделаны.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2288720175373224360/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Почему из-за картины, написанной по фотографии, художник лишил себя жизни: Константин Крыжицкий ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43680556136 ) Известные картины в исполнении 5-летней девочки( https://otari.mirtesen.ru/blog/43850039498 ) "Винорельные" картины Сани Янкович(https://otari.mirtesen.ru/blog/43229412638)