Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника

18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.
Овладев искусством затенения, он создаёт иллюзию трёхмерности предметов, а также является мастером в воссоздании текстуры материала, из которого они сделаны.
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