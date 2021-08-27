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Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника

18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.

Овладев искусством затенения, он создаёт иллюзию трёхмерности предметов, а также является мастером в воссоздании текстуры материала, из которого они сделаны.

Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника
Удивительные гиперреалистичные рисунки 18-летнего японского художника

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