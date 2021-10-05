Могут ли сновидения предсказывать болезнь?

То есть по сути своей это лишь «отходы» информационной «мельницы», которая перемалывает воспоминания и эмоции, полученные в состоянии бодрствования.

Вспомнить всё

Сны видят абсолютно все: дети, взрослые и даже незрячие люди, причём по несколько раз за ночь. Когда мы спим, каждые полтора часа наступает стадия быстрых движений глаз — соответственно, каждый раз во время этой стадии возникают сновидения. Правда, к утру большинство снов мы благополучно забываем.

В постели со стенографисткой

Как правило, в памяти остаются лишь сновидения, увиденные незадолго до пробуждения. Лучше других запоминаются сны на эмоционально значимые темы. Собственно, это предсказуемо: то, что нам важно, мы помним лучше.Индивидуальные особенности тоже влияют на способность видеть и запоминать сновидения.Если человек недосыпает или сильно устаёт физически, он видит меньше снов. Просто потому, что в этом случае стадия глубокого медленного сна, необходимого для восстановления организма, слегка удлиняется, а быстрый сон чуть уменьшается по продолжительности.Люди, которые принимают некоторые препараты (мелатонин, бензодиазепины), часто склонны к ярким сновидениям.Кроме того, как показывают исследования, сны чаще снятся курильщикам, к тому же их сновидения ярче, чем у тех, кто не курит.Иногда сновидения могут нести обрывки осознанности. К примеру, если человек долго обдумывает какую-то проблему в состоянии бодрствования, то ночью мозг неизбежно продолжит этот процесс. И тогда образ из сновидения может подсказать решение сложной задачи. Это случается редко, но бывает. Самый известный пример — Периодическая система химических элементов, которая явилась во сне своему создателю, химику Дмитрию Менделееву.

Как-то раз русский физик, один из изобретателей лазера, Александр Прохоров в шутку сказал: «Озарение часто приходит во сне. Если боишься, что забудешь ночную догадку, положи рядом стенографистку». Но насколько было бы удобнее, если бы стенографистка могла видеть тот же сон, что и учёный, — тогда и ложиться в одну постель не пришлось бы!

На самом деле разные люди действительно могут видеть примерно одинаковые сны. Некоторые даже считают, что сновидения имеют генетическую природу: якобы во сне к нам приходят образы, связанные с «памятью предков». Однако родственные связи ни при чём. Одни и те же сны могут сниться только людям, которые одно и то же видят днём. К примеру, матери и дочери может одновременно присниться муж (отец). Это просто совпадение: обеим снится один и тот же знакомый человек.

Другое распространённое заблуждение о снах состоит в том, что мужчины и женщины видят принципиально разные сны. Но конкретно гендерной специфики тут нет. Человек просто видит то, что он черпает из своих дневных впечатлений. У мужчин и женщин образ жизни в большинстве случаев различается. Отсюда и пошло убеждение, что сны делятся на «мужские» и «женские».

Гости из будущего

Когда-то считалось, что сны — это особый дар богов, позволяющий заглянуть в будущее. В античном Риме сны сановников нередко выносили на обсуждение в сенат, чтобы государственные мужи могли дать им правильное толкование и принять нужное решение.

Что ж, сны действительно могут выполнять прогностическую функцию. К примеру, порой люди видят во сне какие-то события, которые затем и вправду случаются, — отсюда и многочисленные суеверия о вещих снах. Но такие сны — это не чёткое указание свыше, а всего лишь прогноз, который даёт человеческий мозг, анализируя текущую ситуацию. Иногда этот прогноз оказывается верным. Например, вы видите во сне, что вас увольняют с работы, и спустя некоторое время это действительно случается. Что произошло? Ваш мозг зафиксировал какие-то сигналы: недовольную гримасу начальника, обрывок случайно услышанного разговора о финансовых трудностях в компании. Вы не придали значения этой информации и отложили её в дальний угол памяти. Пока вы спали, мозг обработал полученные знания и выдал прогноз. Так что ничего сверхъестественного в таких снах нет.

Корона не жмёт?

Считается, что определённые сновидения могут быть предвестниками болезни. Действительно, во сне организм сохраняет остаточную чувствительность, поэтому физический дискомфорт может вызывать соответствующие образы сновидений. Но тут всё буквально. Классические примеры: тяжёлая шапка или корона, которая сдавливает голову, снится, если во сне вы испытываете головную боль, а утопление может присниться, если ночью вам не хватает воздуха. Поэтому сны, связанные с удушьем, нередки у сердечников и людей с болезнями лёгких.

Кроме того, существует и обратная связь: человек твёрдо знает, что мясо снится к болезни, а рыба — к беременности. Поэтому, уловив первые симптомы недомогания или изменения самочувствия, связанные с беременностью, мозг услужливо подсовывает во сне нужный образ. Но, будьте уверены, если бы в соннике было написано, что предвестником болезни служит сон о бисквитном торте, вам приснился бы именно такой десерт, а вовсе не кусок сырого мяса.

Поэтому придавать особого значения таким снам не нужно. Если симптомов болезни нет, то обращать внимания на «пророческие» сюжеты не стоит. К врачу надо идти, только если признаки заболевания обнаруживаются и в состоянии бодрствования.

Какой кошмар!

Особая разновидность сновидений, которую сложно оставить без внимания, — ночные кошмары. Особенно тревожно становится, если страшный сон повторяется.

Но на самом деле бояться стоит далеко не всех кошмаров. Если страшные сны возникают редко, это может быть просто случайным стечением обстоятельств: «небывалая комбинация бывалых впечатлений» вдруг оказывается пугающей. Но если кошмары снятся часто, это уже говорит о стрессовой ситуации, которую нужно обнаружить и устранить. Иногда ответ о природе кошмаров лежит на поверхности, а иногда приходится обратиться к специалисту, чтобы понять их происхождение.

Если же сюжет страшных снов повторяется чуть ли не каждую ночь, это значит, что человек зациклен на какой-то неприятности, которая в виде своеобразных «метафор» всплывает ночью. Психоанализ может помочь разобраться и интерпретировать сигналы, которые подаёт нервная система.

Увидено во сне

Некоторые великие научные открытия — результат снов‑озарений.

Бензольное кольцо. Химик Август Кекуле, который изучал строение молекулы бензола, увидел во сне змею, кусающую свой хвост. Этот образ натолкнул его на мысль о циклической структуре молекулы.

Швейная машинка. Прообразом иглы стали дырявые копья, которыми во сне атаковали изобретателя Элиаса Хоузлобные туземцы. Проснувшись, Хоу понял, что отверстие в иголке должно быть расположено как можно ближе к наконечнику (раньше пытались делать иглы с отверстиями сверху, что мешало механизму машинки протаскивать иглу через ткань).