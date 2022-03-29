Почему китайская мафия - самая страшная

Мафия Поднебесной – самая древняя, самая организованная и самая загадочная. Китайские бандиты часто фигурировали в произведениях Булгакова. В России они до сих пор занимаются наркотрафиком, вывозят сибирский лес и полезные ископаемые.

По одной из версий, первые триады (организованные подразделения китайской мафии) появились в XVII веке, как инструмент борьбы между враждующими династиями Цин и Мин. Огромную роль в слаженной работе триад сыграло конфуцианство: человек соединяется с небом и землей и образует триединство. Отсюда и название – триада. Кроме того, бандиты отстаивали интересы и культуру своей страны, сохраняя ее полную неприкосновенность, хотя сами тем временем проникали в другие государства.

Китайская мафия в Таиланде

В нашей стране мафиози появились примерно в XIX веке. Удивительно, но в России они ведут себя немного иначе, чем члены других ОПГ. Во многом это зависит от китайского менталитета. Все свои преступные дела триады предпочитают решать тихо, не проводят никаких акций, не устраивают массовых убийств, но тем не менее, занимают второе место среди преступных групп мира по количеству совершенных преступлений, уступая только итальянцам. За рубежом бандиты действуют через национальные диаспоры. В «Триады» могут входить только чистокровные китайцы и только по рекомендации членов «клана». В остальном, о внутренней структуре группировок китайской мафии сегодня известно очень мало. Это связано с полной закрытостью организации, а также с тем, что внешне очень тяжело определить принадлежность китайца к тому или иному отряду: все они выглядят очень аскетично, татуировки прячут под одеждой. Внешние иерархические различия между главарями и рядовыми членами «Триад» настолько размыты, что «братья» никогда не знают, как выглядит их «хозяин» и не могут выдать его даже под пытками.

Как мы уже говорили, основными статьями дохода «Триад» являются наркоторговля, вывоз леса, драгоценных металлов и полезных ископаемых. Но так или иначе, они связаны со всем теневым и легальным бизнесом, в России имеют очень прочные связи с отечественными ОПГ. При чем, в доверие втираются постепенно: сначала притворяются более слабыми конкурентами, но вскоре очень быстро начинают контролировать местных «главарей». Из Китая ввозят подделки мировых брендов бытовой техники, одежды, разные мелочи и безделушки. По некоторым данным, ежегодный оборот бандитов составляет 10 млрд. долларов США. Основными бандами, действующими в России, называют пекинскую, шанхайсккую и харбинскую.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Магические жесты для привлечения денег, любви и установки защиты https://otari.mirtesen.ru/blog/43204548899/

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди https://otari.mirtesen.ru/blog/43965635138/

История скопцов. Зачем русские люди добровольно лишали себя гениталий и что они получали взаменhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43968715180/