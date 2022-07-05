Неизвестные факты о знаменитых серийных убийцах



Эти люди наводили ужас на целые города и области. Описания их преступлений заставляли бледнеть даже привыкших ко всему следователей и полицейских. Каждый из них имел свой собственный «почерк», свои методы совершения убийств, которые сохранила история криминалистики.

1.

Тодд Кольхепп



Тодд Кольхепп из Индианы, предположительно, убил семь человек. Перед убийствами он с удовольствием описывал в сети аксессуары для убийств и издевательств, которые приобретал в магазинах: замки, цепи, ножи, мишени для стрельбы, оружие, лопаты.

2.

Айван Милат



Айван Милат, единственный серийный убийца Австралии, за убийство семи человек, грабежи и изнасилования приговорен к семи пожизненным заключениям. Чтобы добиться пересмотра дела и снижения срока, он, уже будучи в тюрьме, глотал бритвенные лезвия, объявлял голодовку и даже отрезал себе мизинец пластиковым ножом.

3.

Рэнди Вудвилд



Серийный убийца Рэнди Вудфилд в юности был многообещающим футболистом и даже был приглашен в команду Green Bay Packers, но приступить к тренировкам не успел, поскольку оказался замешанным в целом ряде скандалов и несколько раз арестован за непристойное поведение. Впоследствии он был уличен более чем в 40 убийствах.

4.

Уэйн МакГрей



Выслушав свой приговор — пожизненное заключение за убийство 7 человек — канадский серийный убийца Уэйн МакГрей заявил: «То, что вы закрываете меня от общества, не значит, что я не смогу убивать».

5.

Через десять лет в тюрьме он убил своего сокамерника.

Джейн Топпан



Медсестра Джейн Топпан была арестована в 1901 году за убийство 31 пациента. Она подливала пациентам яд и наблюдала за их смертью, нежно лаская умирающих. Однажды она отравилась сама — чтобы добиться сочувствия мужчины, который ей нравился.

6.

Сэмюэль Грин



Родившийся в 1796 году Сэмюэль Грин — первый известный истории серийный убийца. Он убивал людей по всей Новой Англии, точное число его жертв до сих пор неизвестно. Грин был казнен в Бостоне в 1822 году и стал первым убийцей, садистские наклонности которого психологи сочли следствием жестокого насилия, пережитого в детстве.

7.

Ирина Гайдамачук



Убийца из Красноуфимска лишила жизни семерых пенсионерок, забрав деньги убитых. Свои поступки Ирина объяснила просто: ей нужны были деньги на водку, а муж отказывался ей их давать.

8.

Кэри Энтони Стейнер



Маньяк Кэри Стейнер, убивший четырех женщин в 1990 году, был старшим братом Стивена Стейнера, которого похитил маньяк-педофил и держал его в плену на протяжении восьми лет. По признанию убийцы, он чувствовал себя бошенным и нелюбимым, потому что родители отдавали слишком много сил поискам его младшего брата.

9.

Роберт Берделла



Роберта Берделлу называли «мясником из Канзас-сити». Он заманивал своих жертв к себе в дом и убивал их после долгих пыток. В общей сложности, он лишил жизни 20 человек. Чтобы жертвы не кричали, он заливал им в горло жидкость для прочистки труб, сжигая им голосовые связки.

10.

Харви Глатман



Харви Глатман представлялся своим жертвам, молодым девушкам, фотографом, который снимает натуралистичные комиксы для журнала, и предлагал им поучаствовать в съемке. Связав жертву, глатман фотографировал ее, а затем насиловал и убивал. За убийство трех девушек он был казнен в газовой камере.

11.

Брюс МакАртур



Брюс МакАртур из Торонто — один из самых старых серийных убийц: он совершал преступления в 66-ленем возрасте. Зимой МакАртур подрабатывал Санта-Клаусом в одном из торговых центров Торонто, снимаясь с детьми и выслушивая их пожелания. В свободное от работы время он убивал мужчин-гомосексуалистов. На его счету — восемь жертв.

12.

Арчибальд Холл



Шотландец Арчибальд Холл был высокопрофессиональным дворецким, которого не стыдились нанять на работу самые аристократические семьи Лондона. Обаятельный Холл втирался к хозевам в доверие, после чего убивал их и забирал семейные ценности. В общей сложности, дворецкий-убийца лишил жизни 5 человек.

13.

Эрик Кук



Эрик Кук был отцом семерых детей. Это не помешало ему стать серийным убийцей, на счету которого — 20 попыток нападения на женщин, 8 из которых закончились смертью жертв.

14.

Чжан Юнмин



Китайский серийный убийца Чжан Юнмин по прозвищу «монстр-каннибал» убил 11 человек, разделал их и продал их мясо на базаре под видом страусиного. Казнен за совершенные убийства в 2013 году.

15.

Джон Бодкин Адамс



Джон Бодкин Адамс был популярным семейным врачом. За время его практики с 1946 по 1956 год 163 его пациента умерли при подозрительных обстоятельствах, при этом 132 из них завещали ему свое имущество или значительные суммы денег. Несмотря на подозрения, следствие не смогло доказать причастность Адамса ни к одной смерти. Он был наказан лишь за подделку рецептов. Он прожил долгую жизнь и умер в 84 года в богатстве и покое.

16.

Гилберт Пол Джордан



Канадский серийный убийца Роберт Пол Джордан убил 10 женщин, заставляя их выпивать смертельную дозу алкоголя. Сам Джордан в день употреблял не менее 1,5 литров водки, при этом оставаясь в уме и памяти.

17.

«Пивной убийца»



Неизвестный маньяк убил 6 человек в южной части Мумбаи в период с октября 2006 по январь 2007 года. Каждый раз рядом с трупом он оставлял пустую пивную бутылку, словно афтограф. Личность «пивного убийцы» до сих пор не установлена.

18.

Петер Кюртен



Сексуальный маньяк, садист и убийца Петер Кюртен с 1913 по 1930 год, по его собственному признанию, убил 69 человек в разных городах Германии. Перед казнью на гильотине он спросил присутствовавшего врача, сможет ли он после того, как голова отделится от тела, видеть и слышать, как изливается из горла его собственная кровь? Как он заявил, если бы он мог услышать этот звук, это стало бы наивысшим удовольствием в его жизни.

19.

Адольфо Констанцо



Мексиканец Адольфо Констанцо кубинского происхождения был накодилером и серийным убийцей. Он сотрудничал с мексиканскими наркокартелями и убивал для собственного удовольствия, отняв жизни примерно у 70 человек. Из органов жертв он делал зелья и артефакты для колдовских ритуалов. Он считал себя могущественным колдуном, и многие верили ему. Постепенно он создал вокруг себя собственный религиозный культ, который сам назвал наркосатанизмом. Констанцо был убит в возрасте 26 лет: по его собственной просьбе его застрелил один из сообщников после того, как дом Констанцо окружила полиция.

20.

Карла Гомолка



Канадская убийца Карла Гомолка вместе со своим мужем убила троих малолетних детей, включая собственную сестру. Попав в тюрьму, Гомолка громко каялась и сваливала вину на мужа. В итоге, убийцу досрочно выпустили на свободу, она сменила имя, вышла замуж и родила троих детей, о которых мало что известно.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2511969090688518647/

А вы знали об этом?

27-летняя британка чуть не умерла от смеха. Британка Наташа Коутс поделилась своим редким заболеванием, которое вызывает аллергическую реакцию на сильные эмоции. Девушка рассказала в своих социальных сетях, что с детства страдает от аллергии на сильные эмоции. Любые изменения моего тела — смеюсь я, плачу, грущу или испытываю стресс — могут вызвать аллергическую реакцию, — пояснила британка. Коутс вспомнила, как однажды она чуть не умерла от смеха. После продолжительного хохота у девушки начался отек Квинке .

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Кто устроил красный террор? https://otari.mirtesen.ru/blog/43543170791/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!