Каких девушек на Руси называли "заразами"

В наше время основное значение слова "зараза" - это болезнь, которую распространяют микроорганизмы. Кроме того, довольно часто слово используется в качестве негативной или иронично-одобрительной характеристики какого-то человека.
Однако, еще три века назад слово "зараза" вовсе не имело отрицательной окраски. Напротив, это слово означало сугубо положительное явление, а именно, необычайно красивую девушку, причем, красивую, скорее, не лицом, а телом. Иными словами, зараза - это молодая красавица, которую Бог одарил всевозможными прелестями.
Образовалось слово "зараза" от глагола "сразить" и изначально оно не имело медицинского смысла. Зараза сражала мужчин наповал своей красотой.
Многие поэты XVIII века использовали слово "зараза" в его изначальном смысле. Например, Михаил Васильевич Ломоносов:
«Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд...
Когда блестят на вас горящие алмазы,
Двойной кипит в нас жар сугубые зaрaзы!».
Тут следует пояснить, что слово "сугубый" в русском литературном языке XVIII века означало "вдвое больший, двойной". "Сугубые заразы" - это вдвойне красавицы. Вдвойне красавицам, понятное дело, положен и "двойной жар", кипящий в мужчинах.
Как зараза-красавица стала заразой-болезнью
Но почему слово, которое изначально означало красоту, поменяло своей смысл, да еще столь резко? По мнению ряда лингвистов, это связано с постепенно возраставшим после Петровской эпохи давлением церкви на общество. При Петре I внешняя красота стала превалировать над красотой духовной, внутренней. Бесконечные балы и активное внедрение европейской моды привело к относительному раскрепощению женщин. По мнению церкви, совершенно излишнему раскрепощению.
Слово "зараза", используемое по отношению к, как сейчас сказали бы, светским львицам, постепенно начало обрастать негативными коннотациями, и его все реже использовали как комплимент. Зараза - это была уже не просто красавица, а красавица ветренная, чрезмерно увлекающаяся нарядами и своей внешностью.
Следующий шаг к медицинскому значению слова был связан с приписываемым девушкам-заразам стремлением "сражать мужчин наповал" подобно тому, как косит людей болезнь. И вот уже "зараза" становится обозначением распространяемой болезни, а изначальное значение слова окончательно уходит в перечень устаревших.
А вы знали об этом?
Все русские женщины, независимо от возраста и сословия, носили косы, и по ним можно было определить их статус. Так, девочкам с семи лет заплетали косу из трех прядей, символизировавшую триединство. У славян это были три мира – Явь, Правь и Навь, а у христиан – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Заплеталась коса строго по направлению позвоночника, так как наши предки считали, что именно через хребет человека наполняют жизненные силы.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915835408/ ).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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