Каких девушек на Руси называли "заразами"

В наше время основное значение слова "зараза" - это болезнь, которую распространяют микроорганизмы. Кроме того, довольно часто слово используется в качестве негативной или иронично-одобрительной характеристики какого-то человека.

Однако, еще три века назад слово "зараза" вовсе не имело отрицательной окраски. Напротив, это слово означало сугубо положительное явление, а именно, необычайно красивую девушку, причем, красивую, скорее, не лицом, а телом. Иными словами, зараза - это молодая красавица, которую Бог одарил всевозможными прелестями.

Фото: общественное достояние.

Образовалось слово "зараза" от глагола "сразить" и изначально оно не имело медицинского смысла. Зараза сражала мужчин наповал своей красотой.

Многие поэты XVIII века использовали слово "зараза" в его изначальном смысле. Например, Михаил Васильевич Ломоносов:

«Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд...

Когда блестят на вас горящие алмазы,

Двойной кипит в нас жар сугубые зaрaзы!».

Тут следует пояснить, что слово "сугубый" в русском литературном языке XVIII века означало "вдвое больший, двойной". "Сугубые заразы" - это вдвойне красавицы. Вдвойне красавицам, понятное дело, положен и "двойной жар", кипящий в мужчинах.

Как зараза-красавица стала заразой-болезнью

Но почему слово, которое изначально означало красоту, поменяло своей смысл, да еще столь резко? По мнению ряда лингвистов, это связано с постепенно возраставшим после Петровской эпохи давлением церкви на общество. При Петре I внешняя красота стала превалировать над красотой духовной, внутренней. Бесконечные балы и активное внедрение европейской моды привело к относительному раскрепощению женщин. По мнению церкви, совершенно излишнему раскрепощению.

Ф. Жерар "Портрет мадам Рекамье", 1805 год.

Слово "зараза", используемое по отношению к, как сейчас сказали бы, светским львицам, постепенно начало обрастать негативными коннотациями, и его все реже использовали как комплимент. Зараза - это была уже не просто красавица, а красавица ветренная, чрезмерно увлекающаяся нарядами и своей внешностью.

Следующий шаг к медицинскому значению слова был связан с приписываемым девушкам-заразам стремлением "сражать мужчин наповал" подобно тому, как косит людей болезнь. И вот уже "зараза" становится обозначением распространяемой болезни, а изначальное значение слова окончательно уходит в перечень устаревших.

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А вы знали об этом?

Все русские женщины, независимо от возраста и сословия, носили косы, и по ним можно было определить их статус. Так, девочкам с семи лет заплетали косу из трех прядей, символизировавшую триединство. У славян это были три мира – Явь, Правь и Навь, а у христиан – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Заплеталась коса строго по направлению позвоночника, так как наши предки считали, что именно через хребет человека наполняют жизненные силы.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915835408/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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