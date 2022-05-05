Единственный допетровский портрет женщины рода Рюриковичей. Наследница Грозного, которую погубило ее происхождение

А сегодня, дорогие читатели - показываю вам редкий старинный портрет. На нем изображена женщина, которая являлась мало того, что княжной, мало того, что королевой, но еще и Рюриковной, которая имела реальное право на российский престол после смерти сыновей Ивана Грозного.

Вот, кто мог бы сесть на российский трон. Но... увы. Теремное воспитание и крайне тяжелая судьба не позволили этому случиться.

Портрет этот исключителен не только потому, что на нем изображена последняя реальная законная представительница рода Рюриковичей, которая имела право на российский престол во времена, когда этот престол стал предметом дележа сомнительных лиц, но и тем, что он вообще есть.

Вспомните - много ли вы знаете изображений - не условных, а действительно портретных, представительниц династии Рюриковичей?

Сделанных во времена правления этой династии?

Попадаются портреты европейского образца знатных русских женщин допетровской романовской эпохи. А вот портрет русской женщины княжеского рода Рюриковичей доромановской эпохи - один. Вот этот.

И лицо, которое мы на нем видим - полно скорби. Художник против истины не погрешил.

Наша героиня - Мария Владимировна, княжна Старицкая, королева Ливонская, в постриге инокиня Марфа. Сроки ее жизни максимально размыты: родилась около 1560, а умерла - между 1597 - 1617 годами, возможно раньше, а возможно - и позже.

Это, кстати, многое говорит вообще о месте женщины даже в очень знатной древнерусской семье: пришла незнамо когда - и ушла, никто срока не запомнил...

Кстати, и личность изображенной на портрете дамы некоторые исследователи ставят под сомнение, но мы возьмем ту версию, которая имела место в дореволюционный период. Пред нами - Мария Старицкая.

Мария была дочерью двоюродного брата Ивана Грозного, князя Владимира Андреевича Старицкого (1533 - 1569 гг.), и его второй жены Евдокии Романовны Одоевской (ум. 1569 г.), которая приходилась двоюродной сестрой врагу Ивана Грозного - князю Курбскому, с которым у царя была долгая любопытная переписка.

Поскольку достать князя там, куда он сбежал царь не мог - они доставали друг друга в письмах.

Как уже понятно, по датам смерти ее родителей - умерли они не самостоятельно.

У Владимира Андреевича было семь детей, в том числе два сына от второго брака. Эти сыновья, практически младенцы, были убиты вместе с родителями.

Помня царя Ивана, нетрудно понять, что вся трагедия и Марии и ее семьи проистекала из факта родства с царем, а значит - факта возможного претендования на престол по праву рождения.

Родители Владимира Старицкого были, собственно, тоже заложниками своей принадлежности к великокняжескому роду.

Его отец, Андрей, был дядей Ивана Грозного, родным братом царского отца - Василия Третьего, и сыном предыдущего великого князя Московского Ивана Третьего Васильевича и Софьи Палеолог.

Надо сказать, что заварушка вокруг наследования престола началась еще при Иване Третьем (а скорее - при Софье, которая привнесла в московский двор византийские методы).

Иван сперва назначил наследником старшего сына (от первого брака), потом - внука, от этого сына (сын внезапно умер), а потом этого несчастного внука заковали в кандалы и сгноили в подземелье, потому что вторая жена Ивана Софья Палеолог добилась таки, чтобы трон получил уже ее старший сын - Василий Третий.

Однако Василий, как мы догадываемся, не был единственным сыном княжеской четы. У него было 4 доживших до взрослого возраста сестры (три из которых, кстати, вышли замуж), и 4 младших брата: Юрий, Дмитрий, Семен и Андрей. Соответственно, любой из них, проявив смекалку и отсутствие человеколюбия мог потенциально сесть на престол.

В итоге два брата скоропостижно скончались еще при жизни Василия Третьего (который, кстати, и сам скончался преждевременно, от случайного (?) заражения крови).

А двоих оставшихся пришлось зачищать уже его вдове, Елене Глинской.

Так вот, из всех братьев Василия Третьего, только Андрей имел сына - соответственно, двоюродного брата Ивана Грозного - Владимира. Остальные умерли бездетными.

Что касается замужних теток Ивана Грозного - у некоторых из них были дети, но они, видимо, права на престол не имели.

Владимир же Старицкий, был младенцем брошен в тюрьму вместе с отцом и матерью (Ефросиньей Хованской). Отец его там и умер, а Андрея внезапно освободили, и даже вернули ему удел - Старицу.

Сделали это умные люди из простого расчета - претендентов на престол тогда уже оставалось только три:

Иван (будущий Грозный), который был еще ребенком, и мог и умереть - детская смертность в те времена была высокой),

младший брат Ивана Юрий (глухонемой и умственно отсталый),

и Владимир - самый близкий их родственник мужского пола. Страховой случай.

Иван Грозный. Из свободных источников.

Иван благополучно вырос и сел на престол. Юрий женился (но его единственный ребенок умер младенцем), а Владимир женился, родил детей, и спокойно служил Ивану Грозному.

До поры до времени.

Первый звоночек прозвенел, когда Иван заболел, а бояре внезапно засомневались - стоит ли в случае его смерти присягать ему, или лучше все - таки Владимиру.

Иван выжил, все запомнил, и Владимир попал в опалу. Но пронесло - царь его простил.

Второй звоночек прозвенел, когда через 10 лет царю прислали донос, о намерении Старицких его отравить. Заправляла всем, видимо, тетка царя - Ефросинья. После этого она постриглась в монастырь, и тучи опять разошлись

Еще через 6 лет, в разгар опричнины, Владимир был отправлен с войском под Астрахань, а жители мест, где он проезжал, видимо, сытые опричниной по горло, оказывали ему слишком радостный прием. И уж это стало последней каплей.

Князь, и вся его семья были просто уничтожены. Способ казни точно не известен. По одним источником их всех отравили, по другим - отравили князя, а жену и детей, раздев донага, расстреляли, по третьим - всех зарезали.

Под шумок схватили его мать - инокиню, и утопили, а вместе с ней, на всякий случай, утопили другую инокиню - вдову младшего брата Ивана Грозного Юрия, который до этих событий счастливо не дожил.

Так вот, из всей семьи Владимира выжили, по непонятным причинам, только его сын и дочь от первого брака (с Евдокией Нагой, которую он разлюбил и заточил в монастырь, благодаря чему она прожила долгую жизнь), наша героиня Мария (дочь от второго брака с Евдокией Одоевской), и еще ее единоутробная сестра.

Логика царя здесь не совсем понятна. Но - хорошо, что не убил.

Кстати, кроме Марии, все остальные дети Владимира Старицкого умерли буквально через год - два, после этих событий в юном и цветущем возрасте. Сложно думать, что это случайность.

Повезло ли Марии?

С одной стороны да. А с другой, вспоминается поговорка - лучше ужасный конец, чем ужасы без конца...Сперва она пережила жуткий разгром семьи, потеряв всех родных и близких.

Потом, Иван Грозный, которым двигали политические расчеты, отдает ее замуж, практически в детском возрасте, за мутного типа - датского принца Магнуса, который был родным братом датского же короля.

Сохранившееся изображение Магнуса. Из свободных источников.

Кстати - герцогом Голштинским, членом дома Ольденбургских. Не случайно потом представители этих Голштинских и Ольденбургских опять заполонили Россию при Романовых.

Сперва невестой Магнуса была дочь Владимира от брака с Нагой Евдокия. Но пока шли переговоры - она умерла. И Иван, не растерявшись, вместо нее ввинтил малолетнюю Марию. Жених был на 20 лет старше...

Иван создал на границе России марионеточное государство Ливонию, и поставил Магнуса туда королем, дав ему кучу денег в виде приданого за невестой.

Магнус надежд не оправдал. Сперва предал Ивана, а потом еще и умер, оставив Марию с двумя малыми дочерьми на руках в нищете.

Вдобавок к этим бедам, Мария, после смерти брата и сестер оказалась еще и кандидатом на российский престол, наряду с оставшимися в живых детьми Ивана Грозного: Федора (бездетного и умственно слабого), и Дмитрия (малолетнего).

Собственно, после этого интерес к ней возрос уже на международном уровне, и, после смерти Ивана Грозного она оказалась в центре разнообразных интриг, которые многократно усилились после смерти детей Грозного и прихода к власти Бориса Годунова.

Марию пригрела Речь Посполитая, и пока она находилась все доступа, сердце царя Бориса было неспокойно.

Он приложил гигантские усилия для того, чтобы выманить ее на родину.

Поляки ее сторожили как зеницу ока, не обижали, но на содержании экономили.

Родина звала в свои объятья при помощи тайных агентов.

Мария возвращаться не желала, подозревая, что в лучшем случае ее ждет монастырь - а худшие случаи она прекрасно помнила...

Борис Годунов. Из свободных источников.

В итоге ее убедил английский дипломат, засланный Годуновым, в том, что на родине ей ничего не грозит, кроме приятных перспектив. Например - нового брака.

Она согласилась вернуться.

Поляки сторожили.

Был устроен побег - Мария бежала на почтовых лошадях с дочерью (здесь упоминается почему - то только одна дочь).

Приняли ее хорошо. С почестями. Что произошло потом - точно никто не знает, но Мария в итоге оказалась в монастыре, чего больше всего боялась и проклинала тот день, когда согласилась вернуться. О новом замужестве речи уже не шло - на трон сели иные персонажи, конкуренты которым были не нужны...

А английский дипломат, узнав о ее судьбе, не мог себя простить за то, что так убедительно ее уговаривал...

Дальше все мутно. Она похоронила внезапно умершую дочь, пережила Смутное время, и, между прочим, переписывалась с Лжедмитрием.

Есть версия, ничем не подкрепленная, что он был ее внебрачным сыном от польского короля времен ее пребывания в Речи Посполитой.

Реальная дата и обстоятельства ее смерти не известны.

Вот такая судьба...

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