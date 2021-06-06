Гигиена русских дворян: зачем аристократы носили с собой вазы

При упоминании о русской аристократии XVIII-XIX веков первым делом на ум приходят роскошные балы, где дамы и кавалеры выглядят безупречно. И пахнут тоже. Как в отсутствие центральной канализации и до изобретения современных туалетов люди поддерживали телесную чистоту?

Гигиена в дворянском этикете

Строгие правила поведения аристократы начинали осваивать с самых юных лет. Нонна Марченко пишет в книге «Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи», что главным признаком аристократа являлось именно умение держаться на людях. Этикет высшего сословия в то время представляет из себя смешение правил, заимствованных из Европы, в первую очередь, из Франции.

От дворян строго требовалось следовать правилам личной гигиены и иметь безупречный вид и запах. Было принято менять перчатки после каждого посещения туалета. Такая смена происходила до шести раз за день.

Ватерклозеты

Первым в России туалетом с проточным смывом был оснащен Санкт-Петербургский Летний дворец в 1710 г. Первым личным ватерклозетом обзавелся сподвижник Петра Великого Александр Меншиков. Историк Игорь Зимин в книге «Зимний дворец. Люди и стены» пишет, что канализация появилась в этой императорской резиденции в 1826 г. Архитектор Карло Росси выделил специальные «места ватерклосетов» поблизости от Георгиевского зала.

В отличие от столичных аристократов, провинциальные дворяне пользовались обычными для той эпохи строениями с выгребными ямами вплоть до начала XX века.

В ночные часы

В то время как у крестьян в ходу были металлические горшки, дворяне пользовались фаянсовыми вазами. Эти сосуды тщательно прятали в спальне в предназначенных для этого шкафчиках. Выносить ночные вазы входило в утренние обязанности слуг.

Русский историк Игорь Зимин, описывая предметы мебели Зимнего дворца, включил в него «Ночной стул с кожаной подушкой и фаянсовым горшком». Аристократы с комфортом восседали на интимном предмете обстановки, а их испражнения оказывались прямо в вазе. Такие изделия нередко стоили дорого и выглядели как произведения искусства.[С-BLOCK]

А что в дороге?

Путешествия в жизни дворянина занимали немалое количество времени. У мужчин в этом плане не было больших проблем, так как им не представляло труда отъехать на своем коне в сторону и справить нужду в ближайших зарослях. Дамы, путешествующие в каретах, использовали особый аналог ночной вазы – бурдалю, представляющий из себя продолговатой формы судно.

Зимин обнаружил в архивных документах Николая I показательный факт. В бухгалтерском отчете за 1840 г. упомянута плата 18 руб. за изготовление «дорожного судна». Бурдалю имели изящную форму и компактные размеры и с легкостью скрывались пышными юбками с кринолинами.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159829

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