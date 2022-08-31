Фотиния святая: икона, молитва, день ангела

История православной религии знает немало примеров людей, понесших тяжелые лишения и мучения ради духовности и утверждения веры. Одной из таких является Фотиния – святая, проповедовавшая христианство на заре его пути, во времена жестоких гонений.

Известная подвижница не раз показывала чудеса молитвы и обратила к вере тысячи людей. К ее образу до сих пор обращаются верующие с просьбами о помощи и исцелении от тяжелых недугов.

Притча о живой воде

В Евангелии от Иоанна есть глава, повествующая о встрече Христа с самарянкой. В те далекие времена иудеи и самаряне (переселенцы из Месопотамии) жили в холодной вражде. Благовествуя Евангелие, Иисус держал путь через самарянские земли. Остановившись недалеко от города Сихарь, он захотел испить воды из колодца Иакова. Как раз в этот момент подошла молодая женщина. То была Фотиния (день ангела - 2 апреля по новому стилю). Христос попросил ее о помощи, что очень удивило женщину, ведь он был иудей. Иисус ответил ей, что если б знала она, с кем говорит, то сама бы попросила у Него воды живой, которая станет источником вечной жизни. Христос говорил о христианской вере. Он также поведал подробности ее жизни, указал на грехи ее, и Фотиния сразу признала в Нем пророка.

Император Нерон

Она вернулась в город Самарию и рассказала всем о приходе Спасителя, после чего многие самаряне уверовали в Мессию и обратились к христианской вере.

После этой знаменательной встречи Фотиния (Светлана) отправилась в Карфаген (Северная Африка), чтобы там проповедовать христианство. Несмотря на преследования язычников, она делала это открыто, безбоязненно и самоотверженно. Когда апостолы Павел и Петр были убиты, во сне ей явился Иисус и повелел отправиться в Рим, к императору Нерону, чтобы продолжить духовный путь предшественников. Вместе с пятью сестрами подвижница принялась за исполнение миссии. В то время в Риме были жестокие гонения на христиан. Прибыв во дворец, Фотиния с сестрами была схвачена язычниками. Нерон приказал отрубить руки женщинам. Но как ни старались стражники, сделать этого им не удавалось, они сами падали на землю, корчась от боли. А те раны, которые они успевали наносить им, тут же исчезали.

Искушение Фотинии

Тогда хитрый и надменный Нерон, не желая уверовать во Христа, решил искусить Фотинию и ее спутниц. Он поселил ее во дворец, потчевал вкусными, изысканными блюдами, окружил сотней рабынь для услужения. Там была и дочь императора – Домина. Спустя сорок дней он посетил Фотинию и был весьма удивлен, когда узнал, что все окружающие ее рабыни, и его дочь в том числе, обратились в христианство.

Разгневанный Нерон приказал содрать кожу с Фотинии и затем бросить женщину в иссохший колодец. Та же участь постигла и сестер мученицы. Через несколько дней Фотинию достали из колодца, она была еще жива и не отказалась от своей веры. Тогда ее закрыли в темнице еще на 20 дней. И вновь Нерон вызвал ее к себе во дворец, но и тогда не добился от нее преклонения и принятия язычества. Фотиния лишь рассмеялась и плюнула ему в лицо. После чего ее снова бросили в колодец.

Так и закончила свою земную жизнь мученица Фотиния. Святая перед смертью не отреклась от Христа, поразив язычников чудесами молитвы. Она была причислена к святым великомученицам, которые до сих пор покровительствуют нуждающимся и сомневающимся в своей вере.

Икона

Евангельское повествование о встрече Спасителя и Фотинии не раз было отражено в изобразительном искусстве. Примерами могут служить фреска в церковном доме Дура-Европос, сделанная примерно в III веке (до наших дней сохранилась лишь фигура самарянки), и мозаика в равеннском храме Сант-Аполлинаре Нуово (примерно VI в.).

Память о святой Светлане живет и в иконописи. Самые древние иконы с изображением мученицы датируются 19 веком. Считается, что образы ее помогают людям укрепить дух, преодолеть искушения греха, обрести твердость веры, которую некогда самарянам принесла Фотиния. Икона ее покровительствует не только женщинам по имени Светлана, но и всем страждущим.

Святая Светлана оберегает душевное и физическое здоровье. Ее образ в доме – залог крепкой семьи, благополучия и понимания между поколениями, защита от злых умыслов и деяний.

Христианские предания утверждают, что при встрече со Спасителем Фотиния святая получила власть над водной стихией. Поэтому ей удалось выжить, когда ее бросили в колодец римские язычники, и излечивать людей с лихорадкой. Святая Светлана помогает людям с подобным недугом.

Молитва

У Фотинии было два сына – Иосий (Иосиф) и Виктор. Первый помогал матери в проповедовании Евангелия, второй был римским военным начальником. Они также в своей жизни имели лишения и искушения веры. Однако мудрое наставление и молитва матери помогали им все это преодолеть. Сегодня, обращаясь с искренней верой к образу великомученицы, многие матери находят утешение и разрешение проблем с детьми. Святая Фотиния (молитва к ней воодушевляет верующих, придает уверенность в собственных силах) учит не бояться трудностей. Поэтому обращаться к ней с молитвой можно не только в дни памяти, но и каждый день:

"Моли Бога о мне, святая угоднице Божия, великомученица Фотиния, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей".

Чудеса исцеления

Известны случаи, когда обращения к образу Фотинии помогали излечиться от тяжелых болезней кожи, опорно-двигательного аппарата, победить лихорадку. Сегодня ее образ напоминает верующим, что нужно творить добро и веровать всей душой, вопреки всем испытаниям.

Когда римские палачи истязали мученицу, она благодаря силе молитвы оставалась невредимой, ее раны заживали быстро и без следа. Своей жизнью Фотиния святая доказала, что чудеса возможны, когда в них веришь и силой веры творишь их сам.

Святые места

Библейская история о встрече Христа и самарянки Фотинии имеет реальное географическое подтверждение. В Израиле одним из самых прекрасных и живописных мест, привлекающих тысячи паломников, является Колодец Иакова (Яакова). Рядом с ним расположен древний храм, который был трижды разрушен и восстановлен вновь. Сам колодец достигает 40 метров в глубину. Вода из него считается целительной.

Мощи Фотинии Самарянки хранятся на острове Крите, в селении Фоделе, в женском монастыре имени великомученицы. Потоки паломников ежегодно притекают сюда, чтобы укрепиться в вере и попросить помощи в разрешении духовных проблем.

На территории СНГ существует немало храмов святой Фотинии, где почитается ее христианский подвиг и находятся чудотворные образы. Одним из таких является церковь великомученицы в Днепропетровске.

Фотиния Палестинская

В христианских источниках встречается история о другой подвижнице веры с именем Фотиния (день ангела - 26 февраля по новому стилю). Была она родом из Кесарии, потому получила приставку Палестинская. Во время шторма корабль, на котором она плыла с другими пассажирами, потерпел крушение. Уцепившись за доску, Фотиния единственная спаслась и выплыла на остров, где в молитвах и посте пребывал блаженный Мартиниан. Он обратил женщину в христианскую веру, а сам покинул остров. Три раза в год на остров пребывал корабль и привозил продукты. Фотиния Палестинская осталась жить на скале и продолжила подвижничество Мартиниана. Шесть лет она пребывала в посте и молитве, а после умерла и была похоронена в родной Кесарии.

Святая Фотиния (житие ее относится к V веку) помогает людям обрести веру, поправить душевное и физическое здоровье, а также покровительствует мореплавателям.

Фотиния Кипрская

Существует и еще одно предание о Фотинии Кипрской. Житие ее относится примерно к 15 веку. Она родилась в Карпасии (восточная часть Кипра) в благочестивой семье. В юности она приняла решение стать невестой Христовой и покинула отчий дом. Фотиния поселилась в пещере, предавшись посту и молитвам. Вскоре дева исполнилась благодати Божией и стала производить чудеса исцеления. Весть об этом разнеслась по всему острову и за его пределами. Многие христиане обращались к ней за советом и для поддержания духовных сил.

Сегодня пещера, в которой когда-то подвизалась Фотиния святая, является местом паломничества. В ней находится престол и глубокий источник, читается литургия. Каждое новолуние в источнике поднимается вода с тонкой пленкой песка. Считается, что вода дарует исцеление от многих болезней, а песком мажут глаза слепых для прозрения. Пещера находится недалеко от кипрского селения Агиос Андроникос. А мощи самой подвижницы помещены в храме апостола Андрея. День памяти святой приходится на 2 августа (по новому стилю).

Таким образом, существует три дня в году, когда все Светланы празднуют именины. Но это не обычный праздник, а день памяти святого покровителя, глубокий в духовном смысле. Здесь дело не ограничивается застольем и подарками. По христианской традиции в день святой Фотинии-Светланы идут в церковь, исповедуются, причащаются Святых Тайн. Также обращаются с благодарной молитвой к Господу и покровительнице.

Фотиния святая (Самарянская) вспоминается также и на пятой неделе по Пасхе. В это время читается литургия, воздаются благодарственные и хвалебные молитвы за мученический подвиг во имя христианской веры.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2542032584805714006/

А вы знали об этом?

В старину, в монастырях и церквях на службе можно было довольно часто услышать вместо слова «живот» слово «жизнь». В знаменитой комедии Гайдая мы можем наблюдать за диалогом, где Иван Васильевич властно спрашивает Якина о «животе или смерти». И это не просто так. Живот – это производное от древнеславянского слова жизнь. Наши предки верили, и думается, что не только они, что именно с живота всё и начинается, так как в животе зарождается и вынашивается жизнь.Именно поэтому возникла поговорка «не щадя живота»! Значение этих строк в русской речи знает каждый: не щадя жизни, не жалея жизни и.т.п. Данное высказывание означает подвиг, несгибаемую веру в победу, желание пожертвовать собой во имя общего блага.

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