10 дорогостоящих археологических подделок, оказавших влияние на историю

Особенность истории как науки заключается в том, что многие выводы и умозаключения основываются на догадках и предположениях. Ведь доподлинно узнать о том, что происходило тысячелетия назад достаточно сложно, а порой и вовсе невозможно.

Этим и пользовались мошенники, которые порой удавалось своими лжеартефактами ввести в заблуждение учёных мужей.

1. Керамика Бригидо Лара

Керамика Бригидо Лара.

Когда Бригидо Лара признали виновным в хищении некоторых из наиболее ценных исторических артефактов в Мексике, то он сумел добиться смягчения приговора. Оказывается, что Лара был не грабителем, а фальсификатором. Во время пребывания в тюрьме он доказал, что артефакты, которыми он торговал, являются его собственным творением.

За более чем 20 лет Лара подделал тысячи артефактов, которые он делал в стиле майя, ацтеков, и, прежде всего, тотонаков - цивилизации, которая существовала с 7 по 12 века. Работы талантливого фальсификатора выставляли в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в Художественном музее в Сент-Луисе, а также они уходили за баснословные деньги в частные коллекции. Но, как оказалось, большинство из того, что люди знают о тотонаках, произошло от исследований подделок Лары.

2. Табличка Дрейка

Табличка Дрейка.

Согласно преданиям, сэр Фрэнсис Дрейк высадился в бухте Калифорнии в июне 1579. Пока экипаж ремонтировал корабль после длительного перехода, Дрейк решил застолбить новую землю для своей страны. Он установил мемориальную доску с медной табличкой, на которой были написаны притязания на землю, а также стояла подпись первооткрывателя.

В 1936 году эту доску якобы нашли. Анализ металла подтвердил его подлинность, и табличка была приобретена для библиотеки Бэнкрофта в университете Калифорнии, Беркли. В 2003 году историки установили, что табличка является совместной работой нескольких членов Калифорнийского исторического общества. Они создали табличку, чтобы воплотить в жизнь мечту Герберта Болтона, директора библиотеки Бэнкрофта, который был одержим поисками исторических свидетельств высадки Дрейка. Признался в подделке последний оставшийся в живых махинатор - арт-дилер Лоренц Нолл, который подписал письменное показание под присягой в 1954 году.

3. Подделки Чарльза Доусона

Имя Чарльза Доусона наиболее известно в связи с «пилтдаунским человеком». В 1912 году археолог-любитель сенсационно заявил, что нашел «недостающее звено между обезьяной и человеком». В 1949 году, оказалось, что так называемый пилтдаунский человек был гораздо моложе, чем утверждал Доусон, а также что череп являлся подделкой и был склеен из человеческого черепа и черепа орангутанга. Выяснилось, что Доусон был профессиональным обманщиком и его имя связывают с поддельными 38 «артефактами», от древних молотков и статуэток до топоров и римских плиток.

4. Археораптор

Археораптор.

Так называемый археораптор (переходное звено между динозаврами и птицами) был «найден» в 1999 году. Вскоре (для Китая незаконная торговля артефактами, к сожалению, является частой практикой) окаменелость была продана частному коллекционеру за $ 80 000. В результате проведенных в 2002 году исследований выяснилось, что окаменелость является подделкой – скелет археораптора был составлен из костей ископаемой птицы и маленького крылатого динозавра.

5. Воины этрусков

Воины этрусков.

В 1961 году музей Метрополитен в Нью-Йорке был вынужден признать, что его специалисты допустили ошибку - статуи этрусских воинов в натуральную величину, выставленные на всеобщее обозрение, были фальшивками. Стоит отметить, что и ранее специалисты удивлялись, как 2000-летние статуи, которые века провели под землей и были разбиты на куски (статуи были реставрированы) могут до сих пор нести столь яркую окраску.

Оказалось, что статуи были сделаны итальянскими фальсификаторами Риккардо Риккарди и Альфредо Фиораванти, которые по причине отсутствия печи, достаточно большой для обжига цельной статуи, делали их по кускам, а затем якобы реставрировали и продавали музею в 1933 году. В попытке положить конец сомнениям, статуи были подвергнуты обширному исследованию. Было установлено, что они не только не могут составлять единое целое, но и окрашены современной краской.

6. Мозес Шапира и Второзаконие

Мозес Шапира и Второзаконие.

Мозес Шапира начинал свою карьеру в качестве авторитетного дилера древностей. Музеи в Англии и в Германии знали его, как везучего путешественника и антиквара, которому удается находить неизвестные источники древних текстов. К 1883 году Британский музей уже регулярно приобретал у него бесценные артефакты и рукописи. В июле того же года Шапира привез британцам рукопись, которая, как он утверждал, является уникальной версией «Второзакония». Свиток состоял из 15 отдельных кусков и очень отличался от общепринятой версии.

Эксперты в конечном итоге обвинили Шапира в фальсификации, заявив, что он сам написал некорректный перевод на старом пергаменте и выдавал его за подлинник. Шапира обвинил экспертов в том, что «они его погубили» и покончил жизнь самоубийством шесть месяцев спустя. С тех пор рукопись исчезла и была ли она настоящей – уже не узнает никто. Роль Шапира в этом случае остается неизвестной. Также неясно, был ли он фальсификатором, хотя есть претензии, что его торговля была незаконной, а также что Берлинский музей купил у него более 1700 подделок в 1870 году.

7. Свинцовые книги Сакромонте

Свинцовые книги Сакромонте.

В период с марта 1588 по апрель 1595 года на холмах вокруг Гранады, Испания были найдены 22 свинцовые таблички. На табличках, написанных на арабском языке и переведенных церковниками, содержались эпические христианские тексты, в том числе письмо от Сан Сесилио, покровителя Гранады, и пророчества Иоанна Крестителя. Таблички были выставлены на всеобщий показ в аббатстве Сакромонте.

В течение следующих 150 лет их подлинность неоднократно подвергалась сомнению, пока в 1682 году их отправили на экспертизу в Рим, после чего Папа Римский осудил их как «содержащие ложные доктрины». С тех пор свинцовые книги были упрятаны в архивах Ватикана и о них все забыли до 1999 года. Сейчас они вновь находятся в аббатстве Сакромонте в Гранаде.

8. Эжен Бобан и хрустальные черепа

Эжен Бобан и хрустальные черепа.

Легенда о хрустальных черепах уже давно захватила воображение людей. Торговец артефактами, француз Эжен Бобан провел около 20 лет в Мексике, прежде чем вернуться во Францию с сенсацией. Бобану было поручено собирать доколумбовые артефакты для выставки в Париже, и он активно торговал всевозможными древностями в Мехико. Его каталоги продаж явно показывают, что Эжен был крупным игроком на рынке артефактов. Как ни странно, некоторые из его каталогов включают в себя вещи, которые, как он сам признавал, являются поддельными. Кроме всего прочего, в его каталог был включен хрустальный череп, который он попытался продать Смитсоновскому институту, но получил отказ. Также Бобана подозревают в появлении ряда небольших 5-сантиметровых черепов.

9. Джордж Халл и «солидный Малдун»

Джордж Халл и Солидный Малдун.

Любителям мистификаций знакомо имя Джордж Халл – это человек, который создал Кардиффского гиганта – якобы окаменевшее тело древнего гиганта. Через 7 лет 1876 году Халл вновь повторил попытку мистификации в Колорадо. Он вылепил из глины и штукатурки человека, которого закопал возле города Бойл. Халл на сей раз сделал «Малдуну» подобие хвоста обезьяны. Откопали очередную «окаменелость» в 1877 году. После того, как его творение было найдено, Халл начал утверждать, что этот гигант является переходным звеном между обезьяной и человеком.

10. Киндерхукские таблички

Киндерхукские таблички.

Киндерхукские таблички - серия из шести пластин, покрытых странной письменностью. Они были названы в честь города Киндерхука, штат Иллинойс, рядом с которым были выкопаны в 1843 году. Некоторые горожане утверждали, что таблички были найдены вместе со скелетом гиганта, который прижимал их к груди. Таблички были переданы Джозефу Смиту – основателю мормонов для перевода. Смит вскоре заявил, что все в «Книге Мормонов» будет обосновано переводами с пластин.

К сожалению, ему не удалось завершить этот перевод, но Смит якобы установил, что таблички содержат древние записи. Однако позже местные фермеры сознались, что это они изготовили подделки. В 1965 году мормонский ученый провел анализ единственной сохранившейся таблички и заявил, что она была изготовлена в 1843 году.

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