Первый неандерталец: почему ученые считали его русским казаком

Нередко случается так, что сенсационные открытия или находки не сразу приобретают статус прорыва в истории человечества. Первый найденный череп неандертальца ждал почти год, прежде чем был признан останками одного из видов древних человекоподобных обезьян, ранее неизвестных науке. Хотя стоит отметить, что череп, найденный в 1856 году, был лишь третьей находкой костей неандертальца, а вот признан таковым – раньше своих предшественников.

Русский казак или больной рахитом

В работе Д. Джохансона и М. Иди “Люси. Истоки рода человеческого” дано подробное описание первоначальных версий, которые были выдвинуты антропологами, столкнувшимися с данными находками. Две из них представляют особый интерес. Доктор Юзеф Майер предположил, что это череп русского казака, который погнался за отступающей армией Наполеона, отбился от основных войск и в результате умер в пещере. Своеобразное строение черепа было объяснено им весьма "по-европейски": как и любой солдат, его владелец получал много травм, а также злоупотреблял алкоголем — русский ведь!

К счастью, другой ученый, Рудольф Вирхов, высказал мнение, которое примирило всех исследователей: череп не принадлежал древнему человеку, а его своеобразное строение связано с перенесенным в раннем детстве рахитом, возрастным артритом и множественными тяжелыми травмами головы.

Правда, по поводу времени жизни владельца черепа, ученые единодушно пришли к выводу, что он жил во времена Наполеона – поэтому большого внимания находке не уделили и отложили ее в сторону. Лишь 4 февраля 1857 года прошло заседание Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей, на котором представленный череп и получил название “homo neanderthalensis”.

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