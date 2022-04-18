«Крабий менталитет» русского народа

Одной из самых ярких негативных черт русского национального характера считается зависть по отношению к удачливым соплеменникам. Впрочем, данное качество свойственно далеко не только русскому народу. Социальные психологи описывают зависть как одно из проявлений так называемого «крабьего менталитета», в той или иной степени присущего всем людям.

Ведро с крабами

«Теория ведра с крабами» (crab bucket theory) – психологическая концепция, описывающая человеческое поведение через метафору взаимодействия крабов. Несколько крабов, будучи посажены в ведро или другую ёмкость, не позволяют друг другу выбраться наружу. Если кто-то из членистоногих подберётся слишком близко к краю, сородичи хватают его клещнями и утаскивают на дно. Соответственно, все крабы остаются в ведре, хотя некоторые из них вполне могли бы освободиться.

Применительно к человеческим отношениям «крабий менталитет» проявляется в том, что общество не позволяет индивиду выделиться из массы. Начинаются одёргивания, обструкция новых начинаний, преувеличивание рисков того или иного дела, умаление его ценности. Обычно «крабы» не рассматривают долгосрочные последствия успеха одного из них.

«Зачем тебе это нужно? Живи как все и не высовывайся», – говорят человеку его друзья, родственники, члены общины. В случае, если кто-то достигает успеха, он может превратиться даже в социального изгоя. Такой человек теряет друзей и лишается возможности рассчитывать на общественную поддержку. Окружающие как будто ожидают, когда он «опустится» до прежнего уровня, на котором с ним можно продолжать общение.

Явления, напоминающие о «крабьем» поведении, встречаются у многих народов. Автор термина crab mentality психолог Джон Ройека находит его признаки в американской, британской, индийской, ирландской, китайской, японской и других культурах. Сам он считает «крабий менталитет» универсальным законом человеческого мировоззрения.

Происхождение русской зависти

Для русских в открытии Ройека ничего нового нет. Феномен русской зависти давно описан как часть национального характера. Хотя в силу болезненности самоанализа он отмечается далеко не всеми исследователями и философами, есть те, кто говорит об этом открыто.

«Не где-нибудь, а в России появилась поговорка: пусть у меня изба сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла», – отмечал, например, в 1994 году писатель Юрий Нагибин в книге «Тьма в конце туннеля».

Есть мнение, что в зависти проявляется негативная сторона традиционного коллективизма, который, заметим, искусственно поддерживался властями в форме крестьянской общины вплоть до столыпинской аграрной реформы. Столетиями в деревне происходило изъятие «излишков» у чересчур разбогатевших крестьян в пользу «мира».

Подлый и завистливый доносчик !

Другая причина зависти – трудные условия жизни, связанные не с конкуренцией русских между собой, а с внешним давлением, ощущаемым каждым членом общины. Например, в эпоху крепостного права крестьянину нужно было приложить действительно недюжинные физические и умственные усилия, чтобы выкупить себя из зависимости.

Другим селянам это казалось нарушением заведённого порядка, в котором мир «по умолчанию» делился на «господ» и «холопов». Успех, достигнутый одним из крестьян в столь сложных условиях, становился для других невыносимым внутренним упрёком – почему они не могут так же.

Ситуацию усугубила «принудительная уравниловка» советской эпохи, когда государство 74 года ограничивало экономическую активность граждан. С другой стороны, саму эту уравниловку (и в целом социалистическую систему) считали порождением всё той же зависти.

Интересны наблюдения американского антрополога Нэнси Рис, автора книги «Русские разговоры»: культура и речевая повседневность эпохи перестройки». Она приводит характерное высказывание одного из информантов, который в конце 1980-х годов объяснял, почему в стране не приживутся кооперативы:

«Если кто-то начинает жить лучше, все тут же хотят его убить. Все хотят, чтобы он был таким же бедным, как они, несмотря на то, что он, возможно, чем-то поделился с ними от щедрот своих. Это произойдёт и с кооперативами».Как отмечает Нэнси Рис, в таком иррациональном поведении её собеседники находили чуть ли не повод для гордости.

Напомним, что кооперативы в СССР действительно не прижились. Зато в «лихих девяностых» крупные состояния нередко наживали выходцы из национальных диаспор или криминальных субкультур, сравнительно независимые от мнения большинства населения.

В настоящее время имущественное расслоение русских и социальная дистанция снизили остроту проблемы. Но люди по-прежнему зорко следят за представителями «своего круга». Один из эксцессов последних лет получил громкую огласку в СМИ. В 2019 году жители деревни Томсино Псковской области буквально затравили семью 12-летней девочки, которая попросила у президента Владимира Путина мини-трактор в подарок. Из-за неприязненного отношения окружающих матери девочки пришлось забрать её из школы.

«Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила», – рассказывала школьница (цитируется по сайту znak.com).

Данный случай можно назвать классическим примером «крабьего менталитета». Помочь сельским жителям «излечиться» от зависти, по-видимому, может лишь создание сносных социально-экономических условий для развития и, как следствие, здоровой конкуренции.

Использован материал : https://cyrillitsa.ru/history/159188-mentalitet-kraba-otkuda...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но именно этот порочный «крабий менталитет» русского народа подло и цинично использовали большевистские нехристи, разрушив Великую Российскую империю!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг «Земля крестьянам, а фабрики рабочим» настолько одурманил сознание завистливых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу!

Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть!

А ведь именно во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования утопической советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера, вернув в Россию крепостное право и обыкновенное рабство?

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества.

Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма.

В этом отношении поучителен пример Китая, который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых, чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся, создав им не виртуальный, а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Любопытно также, если советская власть была такая демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей среди людей различных национальностей? Почему ,например, в ВОВ было столь массовое предательство со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев белорусов и т.д., чего, пожалуй, не помнит история России .А все очень просто, поскольку основной причиной является захватническая и агрессивная политика большевиков, которые устроили красный террор ,репрессии и полностью уничтожили частную собственность!

Всего несколько лет понадобилось большевикам , чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации.

Порой трудно понять, как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм.

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот утопический строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках все богатство СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора!Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Необходимо наконец-то понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм, минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету .

Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории! Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

К сожалению, этого никак не могут понять сегодняшние «фальсификаторы истории», изнывающие в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму и вводящие граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего социализма! Для них важно отрицать все чудовищные преступления, совершенные утопическим и преступным советским режимом и поэтому все они прямо или косвенно являются соучастниками этих преступлений!

Сегодня к фальсификаторам истории, на мой взгляд, однозначно можно отнести группу бездарных псевдо-учёных историков: Н. Платошкина, Ю. Жукова, Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и ,конечно, богатейшего миллионера-коммуняку России Г. Зюганова!

Именно эти главные фальсификаторы истории, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной кровавой революции, и чтобы удовлетворить амбиции завистливых и бездарных своих соотечественников, которые опять стремятся отобрать имущество у богатых, чтобы опять узаконить лозунг «Лучше пусть в государстве все будут нищими голодранцами,чем кто-то разбогатеет»!

Неужели этим нехристям не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, подло присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и сегодня многие из них, живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!

Стыдно, товарищ коммуняки,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только вы, потомки кровожадных большевиков,опять хотите поживиться чужим добром, отобравшим у богатых!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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