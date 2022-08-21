Как один человек смог спасти целое государство

Кузьма Минин

Кузьма Минин с самого рождения находился рядом с торговлей. Для отца Кузьмы, Мины Анкудинова торговля была не просто работай, а делом всей жизни. Дело которым Мина занимался всю жизнь, Анкудинов со временем передал сыновьям. Кузьма, будучи младшим из сыновей решился на переезд в Нижний Новгород и стал заниматься торговлей мясом. Купеческая жилка и честность позволили Минину не только добиться серьезных успехов в самой торговле, но и позволила в 1611 году стать земским старостой.

Будучи уже избранным старостой, Кузьма активно интересовался проблемами столицы, поэтому был в курсе и о сражениях ополчения с Польшей, и о том как был убит Ляпунов, и о том, что знаменитый Гермоген (патриарх Московский и всея Руси) призывал создать новое ополчение. Именно Минин стал инициатором создания и сбора нового ополчения. Он собрал жителей Нижнего Новгорода и рассказал им о ситуации в Москве и стране в целом, о том, что необходимо сформировать новое войско для освобождения не только столицы, но и страны от польского плена. За словами Минина последовало и дело. Сразу после обращения к народу Кузьма отдал на формирование ополчения треть всех своих денег.

Вскоре примеру Минина решили последовать и другие люди города, что совсем скоро позволило собрать и экипировать несколько тысяч воинских людей.

На общем собрании во главе ополчения решено было поставить князя Д. М. Пожарского. В начале 1612 года сформированное войско направилось в Ярославль, далее планировалось идти на Ростов, после на Переславль и Москву. Оказавшись в Ярославле, где находилось значительное количество боеприпасов, войско встретило гонцов из Москвы от князя Трубецкого. Князь сообщал о том, что на помощь окруженным в Китай-городе и в Кремле полякам движется гетман Хоткевич со своим войском. В итоге именно второе ополчение сыграло ключевую роль в общей победе.

Сразу после победы Минину пришлось решать многие важные задачи, среди которых выделяются две наиболее важные: материальное обеспечение и полное восстановление первого ополчения, восстановление царских палат и опись всего царского имущества.

Пришедший к власти царь Михаил Федорович по заслугам оценил добрые дела Кузьмы Минина и наградил его чином дворянина. Теперь человек который кого-то был простым торговцем, имел голос в самой Боярской думе, а также получил довольно большой по тем временам оклад в 200 руб. Теперь именно Минин собирал налоги («пятинные деньги») с высшего купеческого сословия. В 1615 году Минин был отбыл по важным правительственным делам в Казань с которыми успешно справился, однако вернуться обратно Кузьме Минину было уже не суждено. Похоронили Минина как героя, в знак особого уважения на территории Нижегородского кремля.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, все уже давно привыкли, что история России , как ,кстати, и история многих стран , многократно переписывалась и искажалась . Что поделаешь – история наука непредсказуемая и даже запутанная до того, что порой трудно понять, произошло ли это случайно, или вовсе умышленно !Формирование исторических мифов — дело вполне естественное и благое. Равно, кстати, как и приписывание нашим предкам современных взглядов и ценностей . В самом деле, гордятся же англичане своим знаменитым земляком королём Артуром, собирателем английских земель и хранителем истинно британских ценностей, невзирая на всю историческую недостоверность этого монарха. Так почему бы россиянам не испытывать гордости за то, что 4 ноября (или 21 октября по старому стилю) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский молодецким ударом выбили вконец оголодавших и морально разложившихся поляков из Китай-города, сохранив тем самым русскую культуру и государственность?

16 декабря 2004 г. Госдума РФ ввела общероссийский праздник «День народного единства в честь дня победы 4 ноября 1612 года народного ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского». Однако, как не парадоксально, но многие историки давно доказали, что в тот самый день 4 ноября 1612 года на самом деле не было всеобщего общенародного объединения против злого внешнего врага и полное освобождении Руси от иностранных захватчиков! Победа же в 1612 году отрядов Минина и Пожарского, мифический памятник которым возвышается на Красной площади в Москве, как ни странно, означала окончательное поражение народной крестьянской войны (так называемой Смуты) против помещиков и бояр.

Красивую и тенденциозную легенду о Минине и Пожарском, изгнавших из Москвы польских интервентов, придумали специально для того, чтобы легализовать приход к власти династии Романовых и гегемонию России над Польшей. По всей видимости, потому памятник Минину и Пожарскому был установлен в 1818 году не в Нижнем Новгороде, а на Красной площади в Москве.

Первым автором легенды о Дмитрии Пожарском стал знаменитый историограф Николай Карамзин, который ,кстати, был татарином по национальности из рода Кара Мурзы. Именно он отвёл князю Пожарскому, у которого мать была татаркой, особую роль в истории Смуты, выделив его среди прочих вождей народного ополчения и был главным инициатором установки в Москве памятника Минину и Пожарскому.

Вместе с тем Карамзин возвысил мясника, ставшего земским старостой в Нижнем Новгороде, Кузьму Минина (крещенного татарина Кириша Минибаева) — героем заведомо второго плана, выполнявшего в ополчении функцию казначея и фактически не принимавшего в реальности участия в принятии решений. Безусловно, представляя Минина, кидающего на блюдо с пожертвованиями все свои сбережения, и его благочестивую супругу, первой снимающую дорогие украшения, трудно не испытать прилива национальной гордости, тем более что сегодня фраза Минина «детей и жен заложить» вошла во все фразеологические словари и расшифровывается как «жертва самым дорогим».

Прежде всего, из описаний подвига Минина и Пожарского может сложиться впечатление, что ополчение, шедшее на выручку Москвы от поляков, было не просто всенародным, но и всесословным. Будто простые посадские люди и даже крестьяне, вооружась чем попало – вилами, топорами, граблями – и помолясь, в лаптях и сермяге топали к Москве со всех краёв Русского государства. Такая картина нисколько не соответствует действительности.

«Народное» необученное ополчение сборного состава и со случайным вооружением не имело никакого смысла в борьбе против 10-тысячного польско-литовского гарнизона, засевшего в Кремле. Поэтому и войско Минина и Пожарского тоже состояло из профессиональных воинов. А это в России того времени были исключительно представители служилых сословий – дворян и детей боярских. «Народное» ополчение Минина и Пожарского состояло, грубо говоря, из помещиков целиком и полностью.

Мало того, что ополчение Минина и Пожарского было исключительно профессиональным, оно было наёмным и, вдобавок, самым высокооплачиваемым войском за всю российскую историю! Князь Дмитрий Пожарский установил своим воинам жалованье: 50 рублей в год – ратникам первой статьи (офицерам), 40 рублей – ратникам второй статьи (рядовым конным воинам), 30 рублей в год – ратникам третьей статьи (рядовым пешим). В составе последних могли быть люди недворянского происхождения. Но это тоже были не простые посадские или сельские мужики, а «люди служилые по прибору», то есть стрельцы, пушкари, казаки, затинщики и т.д., следовательно, также профессионалы.

Однако, откуда такие деньги? Понятно, что всенародных пожертвований на ополчение, к чему страстно призывал (и чему подавал личный пример) Кузьма Минин, явно бы не хватило. Ведь весь годовой оборот торговли Нижнего Новгорода, где формировалось Второе ополчение, составлял 6000 рублей. Обращает на себя внимание, что главные спонсоры освобождения Москвы были тесно связаны с транзитной торговлей через Россию английской Московской компании. Некоторые даже считают, что сама Англия стала чуть ли не главным финансистом Второго ополчения. Однако документальных подтверждений этому нет. Известно лишь, что Англия дала взаймы Михаилу Романову уже после его воцарения 100 000 ефимков серебра, из которых удалось довезти до России только 20 000, а 80 000 были утеряны во время кораблекрушения.

Продолжение в моей статье "Невероятная правда о народном ополчении Минина и Пожарского"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43849024543/) и "Ополчение Минина и Пожарского: о чём обычно умалчивают учебники" https://otari.mirtesen.ru/blog/43900114673/

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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