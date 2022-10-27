Почему большевики возненавидели Троцкого

В августе 1918 года большевики планировали штурм Казани. Для этого на личном бронепоезде на станцию Свияжск прибыл председатель Реввоенсовета – Лев Троцкий.

Считавший собственное присутствие на фронте долгом партийный лидер планировал собрать все силы в один кулак и разгромить в Поволжье белогвардейцев.

Однако, противники узнали о его прибытии и организовали покушение. Причем оно было настолько массированным и внезапным, что солдаты, оборонявшие Свияжск не выдержали и бежали.

Захватив один из пароходов волжской флотилии, дезертиры надеялись скрыться. Они понадеялись на то, что белые перебьют на станции всех и искать их будет некому.

Троцкому удалось выжить. Чудом отбив атаку он перешел в контрнаступление, но про беглецов не забыл.

Дальнейшие события, своей жестокостью, заставили содрогнуться и своих и чужих. Пойманных паникеров доставили на станцию, и по приказу Троцкого расстреляли каждого десятого.

В конце августа 1918 года, расстреляв разом 27 человек, красный комиссар начал железной рукой наводить дисциплину на позициях большевиков.

Впоследствии Троцкий писал, что именно этот случай позволил быстро создать боеспособную Красную армию:

«Самой простой задачей было овладение властью. Но и эта задача поглощала в соответственный период революции все наши силы. Она потребовала неисчислимых жертв. Гражданская война сопровождалась мерами крайней суровости. …На самом же деле пролетариат навязанными ему мерами революционного насилия вел борьбу за новую культуру, за подлинную человечность».

Впрочем, председатель Реввоенсовета не ограничился лишь военной стезей. В своих многочисленных публикациях он подчеркивал, что необходимо создание новой пролетарской культуры.

Командный состав бронепоезда Льва Троцкого.

Он считал, что традиционный семейный уклад давно себя изжил, и коммунистическое общество следует строить по новым принципам.

«Необходимо, однако, признать, что семья, в том числе и пролетарская, расшаталась. Этот факт считался на собеседовании московских агитаторов твердо установленным, никем не оспаривался. Расценивали его во время беседы по-разному: одни - более тревожно, другие - сдержанно, третьи - недоуменно. Во всяком случае, для всех было ясно, что мы имеем перед собою какой-то большой процесс…».

Л. Троцкий. «От старой семьи – к новой». Газета «Правда» N 155, 13 июня 1923 г.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки .

Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение ! Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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