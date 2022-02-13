Первый посмертный снимок Маяковского: почему его засекретили

Даже сегодня статьи о гибели Владимира Маяковского чаще всего сопровождают снимком, на котором поэт изображен со спокойным лицом. Однако это отнюдь не первая фотография, сделанная сотрудниками соответствующих органов на месте трагедии. Первое фото, хоть и хранилось в деле, но долгое время не афишировалось.

Неприятности поэта

В последние месяцы жизни Владимира Владимировича Маяковского преследовали неприятности. Это касалось как творчества, так и личной жизни поэта. Если верить автору труда «Об эстетических взглядах Маяковского» Сергею Владимирову, критика встретила сатирические комедии Маяковского «Клоп» и «Баня» недоброжелательно. Литератора обвинили в нарушении законов реализма, плакатности, схематизме, примитивной агитке. Несмотря на то, что произведения были поставлены на сцене самим Всеволодом Мейерхольдом, комедии нередко пренебрежительно называли «спектаклями-плакатами» или попросту «фарсом».

Не ладилось у Владимира Маяковского и с женщинами. Брики, с которыми поэт поддерживал отношения, в тот момент находились за границей. А Маяковский был увлечен актрисой МХАТа Вероникой Полонской. Полонская была замужем, и Маяковский уговаривал ее развестись с супругом, который прекрасно знал об их романе. Однако Вероника уходить от мужа не собиралась. Мало того, после аборта, который актриса сделала от Маяковского, она, по ее же собственным словам, стала испытывать «отвращение к физическим отношениям». Именно Полонская, как пишет Александр Михайлов в своей книге «Маяковский», была последней, кто видел Владимира Владимировича живым.

Первый снимок

Именно после разговора с Вероникой Полонский 14 апреля 1930 года Владимир Маяковский и покончил с собой. Правда, «неотложку» вызвали соседи поэта, прибежавшие на звук выстрела. Врачи констатировали смерть. Позже, как следует из материалов дела, приведенных в книге «Владимир Маяковский» Леонида Кациса, на место происшествия прибыл «поддежурный уч. надзиратель 39-го отд. милиции, сотрудники МУРа, нач. секретного отдела Агранов». Примечательно, что чекист Яков Агранов, расстрелянный через несколько лет, находился с Маяковским в дружеских отношениях. Поэт отвечал Агранову тем же и называл его Яней или Агранычем.

Аграныч присутствовал и на прощании с Маяковским. Тогда, как пишет в своей книге «Главная тайна горлана-главаря» Эдуард Филантьев, высокопоставленный чекист показывал некоторым собравшимся фотографию, сделанную в комнате Владимира Владимировича сразу после трагедии. По словам художницы Елизаветы Лавинской, на снимке был изображен мертвый Маяковский, «распростертый, как распятый, с раскинутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом». Лавинская утверждала, что Агранов продемонстрировал ей снимок тайно, опасаясь, чтобы его не увидел кто-то из посторонних. Мало того, Лавинская заявляла, что с этого момента она больше никогда и нигде не видела первую посмертную фотографию Маяковского.

Некрасиво или подозрительно?

На самом деле данный снимок, который сделал фотограф ОГПУ по фамилии Попов, хранился в деле Владимира Маяковского, но, действительно, его скрывали от общественности. Тем не менее, если верить Валентину Скорятину, автору книги «Тайна гибели Владимира Маяковского», все, что было изображено на фотографии, было зафиксировано в протоколе осмотра, в том числе и полуоткрытый рот. Как предполагает Леонид Млечин на страницах своего издания «Знаменитые самоубийцы», посмертный снимок Владимира Маяковского не стали обнародовать только потому, что поэт-коммунист должен был достойно выглядеть даже после гибели. Открытый рот Маяковского мог привести в ужас советских граждан, как привел Елизавету Лавинскую.

Однако есть и те, кто считают, что фотографию прятали потому, что она была лишним подтверждением убийства Маяковского. Якобы поэт был обнаружен с открытым ртом, потому как звал на помощь или кричал от страха. Так, Игорь Симбирцев в своей книге «Спецслужбы первых лет СССР» упоминает версию о том, что убийством Владимира Маяковского мог руководить сам Яков Агранов. Поэтому этот высокопоставленный чекист одним из первых и прибыл в комнату литератора: он якобы уничтожал следы. Но подобные предположения не нашли документальных подтверждений. К тому же специалисты говорят, что самоубийцы тоже могут кричать перед смертью. Кроме того, судмедэксперт Маслов писал, что мышцы покойника расслабляются, вследствие чего и отвисает нижняя челюсть.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно , что Маяковский любил Лилю Брик и обессмертил ее имя. Так же известно и то, что «безупречный советский поэт» спокойно нарушал общественные нормы тем, что жил в одной квартире с Лилей, и ее мужем, Осипом Бриком. При этом муж никак не препятствовал этой «внезапной и всеобъемлющей» любви. Говорили, что он тоже сильно любил свою ветреную супругу, поэтому прощал ей все.

Любовь «втроем» была скандалом для советской общественности. Поэтому в учебниках не уточняли детали вот такого сожительства, упоминая о Лиле лишь, как о музе Маяковского. Троица жила так около года. Даже тогда Лиля не хранила верность ни Владимиру, ни Осипу, то и дело затевая интрижки. Маяковский же часто уезжал за границу, а там жил с сестрой Лили, Эльзой, которая, кстати, и познакомила их изначально, так как сама имела виды на Маяковского…

В хрестоматиях упоминали том, что Маяковский на людях всегда надевал перчатки, избегал рукопожатий и часто протирал руки чистыми платками. Но его чистоплотность доходила до мании: сев за столик в ресторане, Владимир осматривал все приборы, протирая их собственным специальным платочком. Потом проверял фрукты, которые всегда просил облить перед подачей кипятком. Если он находил пятнышки или пылинки, начинал орать на официантов.

Интересно, что Маяковский мог спокойно погладить бездомного пса, а вот после любого контакта с людьми тщательно промывал руки с мылом.. Маяковского считали грубым, заносчивым и нетактичным человеком. Друзья старались лишний раз обойти поэта стороной, так как он мог публично высказать очень обидные слова, сделав это как бы невзначай. Маяковский был очень азартным. Он хорошо играл на бильярде и делал это только на деньги. Но вот в карты он часто проигрывал, но не мог отказаться от игры, часто отдавая последнюю копейку.

По профессии Маяковский был художником. Маяковский часто подписывал письма, адресованные Лиле Брик, псевдонимом «Щен» или «Щеник».Маяковский и Есенин ненавидели друг друга. Основой взаимной критики поэтов была не личная неприязнь, а принадлежность к разным литературным направлениям, разные представления о роли поэзии и предназначении поэта.

Любимым писателем Маяковского был Блок, хотя у них были весьма натянутые отношения.Революция была для них осуществлением давней мечты о разрушении мира капитализма. Черты небывалого в истории переворота впервые были воплощены в «Двенадцати» и «Скифах», в «Оде революции» и «Левом марше».

Любопытно,что Маяковский писал «лесенкой», чтобы получать больше денег за свои произведения, ведь в некоторых газетах гонорар выплачивался за количество строк: чем их больше — тем больше денег.Кроме того, Маяковский был очень религиозен: его стихотворение «Надо бороться» — об отстаивании своих религиозных интересов.Панихида по Маяковскому, который совершил жизнь самоубийство в 37 лет, продолжалась целую неделю!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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