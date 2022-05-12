Вечная любовница: почему вы выбираете несвободных мужчин

Существует определенный тип женщин, которые постоянно выбирают мужчин, уже имеющих штамп в паспорте. Про них говорят: «Вечная любовница». Чем обусловлена склонность к подобным отношениям и можно ли из них выбраться? Вместе с психологом разбираемся в вопросе.

Одной из самых частых проблем, с которыми женщины обращаются к психологу, является повторяющийся выбор несвободных мужчин в качестве партеров для отношений. О причинах подобного поведения, а также о том, как разорвать порочный круг, расскажет психолог, кандидат психологических наук Лидия.

Почему выбор падает именно на женатых мужчин Казалось бы, зачем красивой, молодой женщине, у которой хорошее образование, работа, вступать в связь с женатым мужчиной? Причина зачастую носит психологический характер и касается самооценки — набора убеждений о себе самой, которые женщина транслирует окружающим.

Самооценка у человека формируется с детства. Если ребенок рос в семье, где возникали частые скандалы, где он не получал от матери достаточного тепла и участия, а фигура отца обесценивалась или вовсе отсутствовала, то в будущем у него будет низкая самооценка. Детские психологические травмы, придирки и унижения в школе со стороны учителей — все эти факторы также способствуют формированию неуверенности в себе.

У взрослой женщины это выражается в убеждениях: «Я хуже других», «Я никчемная», «Я некрасивая». При этом она приходит к выводам о том, что она не достойна любви, а любые отношения и уважение партнера нужно заслужить.

При этом такая женщина всегда старается быть «на высоте», ухоженной, одевается броско, нарочито подчеркивая свою сексуальность. Она слишком зациклена на своих внешних данных и, как магнитом, притягивает к себе мужчин, которые используют ее для удовольствий. А когда отношения рушатся, и избранник остается в семье, винит себя в том, что недостаточно вкладывалась в них.

По сути, люди с низкой самооценкой не знают своих потребностей, у них отсутствует контакт с внутренним «Я».

Негативные последствия Отношения с женатыми мужчинами не предполагают открытости и честности. Мужчина всегда будет «играть в свою пользу»: что-то не договаривать, оставаться наполовину с любовницей, наполовину — с семьей. А женщина теряет в этих отношениях свое лучшее время, растрачивает потенциал, энергию, которые могла бы направить на более гармоничные отношения. Она испытывает недоверие и страх, которые тоже обусловлены низкой самооценкой. В жизни немногие мужчины готовы уйти от жены, променяв проверенные годами отношения на сомнительные новые. Потому что в семье есть сложившиеся ценности, там его ждут комфорт и уют, а также ощущение выполненной программы, которая является необходимой частью рутины женатого мужчины. А в связи на стороне они ищут отдушину и любовных приключений. Как найти выход из создавшегося положения? Чтобы выйти из этого порочного круга, женщине важно принять и полюбить себя. Психолог, одна из основателей движения самопомощи, автор книг по повышению самооценки Луиза Хей рекомендует повторять следующие аффирмации, которые отлично помогают бороться с негативом. Важно повторять их каждый день и в настоящем времени: Я люблю себя;

Я нравлюсь людям;

Я талантливая и умная;

Я креативная и творческая;

Я здорова;

Мои родители любят меня;

Мои родители гордятся мной;

Я довольна своим телом;

Я прощаю всех тех, кто когда-то меня обидел;

Мне принадлежит моя жизнь;

Сегодня я люблю себя больше, чем вчера;

Я с радостью сознаю свое совершенство и совершенство жизни.

Практические действия