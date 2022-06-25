На вкус как Луна: зачем NASA кормило тараканов грунтом

Почему ученым пришло в голову кормить тараканов лунным грунтом, а затем рассматривать их внутренности? Эта удивительная история, в которой переплелись земное и неземное, началась 24 июля 1969 года, когда на Землю вернулись три представителя Homo sapiens, два из которых впервые ступили на Луну. С собой они привезли почти 22 килограмма лунного грунта и камней.

Все прибывшие сначала отправились на карантин — людей продержали в изоляции три недели, а образцы еще больше, от 50 до 80 дней. Это было сделано потому, что у NASA были сомнения в необитаемости Луны. Сегодня это кажется забавным, однако тогда такие идеи обсуждались в научном сообществе и потому американское космическое агентство было всерьез озабочено профилактикой биологического заражения Земли лунными микроорганизмами. Под эти задачи в Центре пилотируемых космических полетов в Хьюстоне была создана отдельная лаборатория для приема астронавтов и лунного грунта.

Несколько сотен граммов реголита и частиц камней были использованы для изучения их токсичности и патогенности. Всего в экспериментах, которые заняли 28 дней, принимали участие десять представителей эукариот: эвглены, инфузории-туфельки, черви планарии, коричневые креветки, комнатные мухи, рыжие тараканы, устрицы, большие восковые моли и два вида рыб, черный толстоголов и обыкновенный фундулюс.

Смесь из лунного реголита и частиц камней измельчили до среднего размера частиц в два микрометра и поделили на две части — с одной не проводилось никаких манипуляций, а вторую стерилизовали, продержав 16 часов при температуре 160 градусов по Цельсию при атмосферном давлении.

Каждый вид, за исключением эвглен, инфузорий и планарий, был разделен на четыре тестовые группы. Первая группа была инокулирована нестерилизованным материалом, вторая — стерилизованным, третьей группе вообще ничего не давали, а четвертая группа жила своей обычной жизнью. Водным видам лунный грунт закинули в их аквариумы, а насекомых им кормили, предварительно смешав с пищей в соотношении 50 на 50. Гистологические исследования тканей испытуемых проводились на 14 и 28 сутки эксперимента.

По итогам экспериментов лунный грунт был признан нетоксичным, и никаких инопланетных микроорганизмов в нем не нашлось. Эвглены и инфузории росли и вели себя как всегда, ни в одной из групп планарий не увеличилась смертность, да и морфологических изменений замечено не было. Личинкам и взрослым особям мух и моли тоже было хорошо независимо от того, ели они или не ели лунный грунт.

Что касается тараканов, то насекомые отлично себя чувствовали в течение всего эксперимента, симбиотические бактерии в их жировых телах и яичниках остались в норме, да и слизистой оболочке кишечника лунный грунт никак не повредил. Ученые, правда, отметили небольшое ускорение развития тараканов, обедавших Луной, по сравнению с контрольными группами — однако этот эффект был статистически незначительным.

Бóльшая смертность наблюдалась во всех группах устриц, однако никаких необычных микроорганизмов или изменений в их тканях обнаружено не было. Ученые сочли, что причина крылась в изначально плохом состоянии животных — испытание проводилось в период нереста. Коричневые креветки также прекрасно себя чувствовали на протяжении всего эксперимента, равно как и толстоголовый гольян, который весьма чувствителен к ядовитым веществам, и обыкновенный фундулюс.