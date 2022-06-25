На вкус как Луна: зачем NASA кормило тараканов грунтом

Почему ученым пришло в голову кормить тараканов лунным грунтом, а затем рассматривать их внутренности? Эта удивительная история, в которой переплелись земное и неземное, началась 24 июля 1969 года, когда на Землю вернулись три представителя Homo sapiens, два из которых впервые ступили на Луну. С собой они привезли почти 22 килограмма лунного грунта и камней.
Все прибывшие сначала отправились на карантин — людей продержали в изоляции три недели, а образцы еще больше, от 50 до 80 дней. Это было сделано потому, что у NASA были сомнения в необитаемости Луны. Сегодня это кажется забавным, однако тогда такие идеи обсуждались в научном сообществе и потому американское космическое агентство было всерьез озабочено профилактикой биологического заражения Земли лунными микроорганизмами. Под эти задачи в Центре пилотируемых космических полетов в Хьюстоне была создана отдельная лаборатория для приема астронавтов и лунного грунта.
Несколько сотен граммов реголита и частиц камней были использованы для изучения их токсичности и патогенности. Всего в экспериментах, которые заняли 28 дней, принимали участие десять представителей эукариот: эвглены, инфузории-туфельки, черви планарии, коричневые креветки, комнатные мухи, рыжие тараканы, устрицы, большие восковые моли и два вида рыб, черный толстоголов и обыкновенный фундулюс.
Смесь из лунного реголита и частиц камней измельчили до среднего размера частиц в два микрометра и поделили на две части — с одной не проводилось никаких манипуляций, а вторую стерилизовали, продержав 16 часов при температуре 160 градусов по Цельсию при атмосферном давлении.Каждый вид, за исключением эвглен, инфузорий и планарий, был разделен на четыре тестовые группы. Первая группа была инокулирована нестерилизованным материалом, вторая — стерилизованным, третьей группе вообще ничего не давали, а четвертая группа жила своей обычной жизнью. Водным видам лунный грунт закинули в их аквариумы, а насекомых им кормили, предварительно смешав с пищей в соотношении 50 на 50. Гистологические исследования тканей испытуемых проводились на 14 и 28 сутки эксперимента.
По итогам экспериментов лунный грунт был признан нетоксичным, и никаких инопланетных микроорганизмов в нем не нашлось. Эвглены и инфузории росли и вели себя как всегда, ни в одной из групп планарий не увеличилась смертность, да и морфологических изменений замечено не было. Личинкам и взрослым особям мух и моли тоже было хорошо независимо от того, ели они или не ели лунный грунт.
Что касается тараканов, то насекомые отлично себя чувствовали в течение всего эксперимента, симбиотические бактерии в их жировых телах и яичниках остались в норме, да и слизистой оболочке кишечника лунный грунт никак не повредил. Ученые, правда, отметили небольшое ускорение развития тараканов, обедавших Луной, по сравнению с контрольными группами — однако этот эффект был статистически незначительным.
Бóльшая смертность наблюдалась во всех группах устриц, однако никаких необычных микроорганизмов или изменений в их тканях обнаружено не было. Ученые сочли, что причина крылась в изначально плохом состоянии животных — испытание проводилось в период нереста. Коричневые креветки также прекрасно себя чувствовали на протяжении всего эксперимента, равно как и толстоголовый гольян, который весьма чувствителен к ядовитым веществам, и обыкновенный фундулюс.
Эксперимент закончился 12 сентября 1969 года, вердикт исследователей был лаконичен: лунный грунт инертен, нерастворим в воде, не оказывает негативного влияния на живые организмы и не содержит никаких лунных бактерий, а потому может быть снят с карантина и отправлен на дальнейшие исследования. По итогам работы была написана научная статья, одним из авторов которой была энтомолог Марион Брукс (Marion Brooks) из Университета Святого Павла, которая занималась исследованиями тараканов. В 1986 году она покинула университет и взяла на память то, что осталось от этих экспериментов — трех мертвых тараканов, извлеченное из их пищеварительного тракта содержимое (химус), вырезку из газеты, открытку из лунной лаборатории, копию мемориальной таблички «Аполлона-11», оставленной на Луне, микрофотографию тараканьих тканей и памятный конверт с маркой.
В 2007 году Марион Брукс тихо ушла из жизни, а три года спустя ее коллекция вместе с двумя ящиками предметных стекол с препаратами была продана на торгах аукционного дома Regency-Superior, откуда уже попала в руки RR Auction, который сейчас решил ее перепродать. Так что если у вас есть лишние деньги и желание приобрести внеземное вещество, переваренное земными насекомыми — торопитесь, торги закроются уже 23 июня.
Александр Войтюк
А вы знали об этом?
Золотая кровь — это кровь с нулевым резус-фактором, наиредчайшая в мире. За последние полвека было найдено лишь сорок человек с этим типом крови, на данный момент в живых существует лишь девять. Резус-ноль подходит абсолютно всем, так как в нём отсутствуют любые антигены в системе Rh, но самих его носителей может спасти только такой же «брат по золотой крови».
Вечная молодость — звучит гораздо лучше, чем является на самом деле. Таинственная болезнь, которую окрестили «Синдром X» предотвращает у человека любые признаки взросления. Известный пример — Брук Меган Гринберг, дожившая до 20 лет и при этом телесно и умственно оставшаяся на уровне двухлетнего ребёнка. Известны лишь три случая этого заболевания.
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