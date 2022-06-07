Проблемы с мужем: причины, способы разрешения конфликтов, советы психологов

Совсем недавно состоялся тот самый долгожданный момент бракосочетания. Женщина и мужчина шли под венец, держась за руки, смотрели друг на друга влюбленными глазами.

Присутствовало полное ощущение того, что этот союз ничто не может сломить. Но вот прошло несколько лет, и появились они, проблемы с мужем! Не торопитесь подавать заявление на развод в ЗАГС. В каждой ситуации можно найти верный путь решения.

Нет понимания

Самая распространенная проблема в отношениях с мужем – это отсутствие понимания. Проявляется она в том, что мужчина и женщина абсолютно перестают слышать друг друга. На первое место встают собственные интересы, а затем уже потребности супруга или супруги. Из-за этого образуются скандалы из ничего. Супруги начинают кричать друг на друга, доказывать свою правоту, не понимая самой сути проблемы.

Если муж старше, проблема такого рода является логичной. Ведь супруги росли в разные времена, у них отличается воспитание. Но, к сожалению, она возникает и у супругов-ровесников. По мнению психологов, именно несовместимость взглядов на жизнь является самой распространенной причиной развода.

Для решения проблемы мужа и жены существует несколько проверенных способов:

В первую очередь стоит научиться уступать друг другу. Как правило, первая к такому решению должна прийти женщина, так как она менее темпераментная и более мудрая личность. Психологи рекомендуют больше вслушиваться в то, что говорит супруг. Часто в период брака супруги во время разговора начинают отвлекаться на собственные дела и мысли. Не стоит перебивать и критиковать вторую половинку, нужно всегда дать возможность договорить до конца. Не следует всегда навязывать только свое мнение и настаивать на своей правоте. Не существует такого человека, который всегда и во всем был бы прав. Следует сначала понять, что говорит собеседник, а потом ненавязчиво высказать свою точку зрения.

Идеальный выход из ситуации при проблемах со старым мужем или с молодым человеком, с которым нет понимания, – поиск компромиссов. Вместо скандалов стоит сесть за стол, обсудить вместе проблему и постараться найти тот выход, который устроит обе стороны.

Отсутствие романтики

Женщины любят поступки. Им нравится, когда мужчины за ними ухаживают, дарят цветы, приносят кофе в постель и делают другие приятные мелочи. Но после вступления в брак супруги начинают баловать своих избранниц вниманием только по праздникам. Соответственно, появляется очередная проблема с мужем – отсутствие романтики.