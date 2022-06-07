Проблемы с мужем: причины, способы разрешения конфликтов, советы психологов

Совсем недавно состоялся тот самый долгожданный момент бракосочетания. Женщина и мужчина шли под венец, держась за руки, смотрели друг на друга влюбленными глазами.
Присутствовало полное ощущение того, что этот союз ничто не может сломить. Но вот прошло несколько лет, и появились они, проблемы с мужем! Не торопитесь подавать заявление на развод в ЗАГС. В каждой ситуации можно найти верный путь решения.
Нет понимания
Самая распространенная проблема в отношениях с мужем – это отсутствие понимания. Проявляется она в том, что мужчина и женщина абсолютно перестают слышать друг друга. На первое место встают собственные интересы, а затем уже потребности супруга или супруги. Из-за этого образуются скандалы из ничего. Супруги начинают кричать друг на друга, доказывать свою правоту, не понимая самой сути проблемы.
Если муж старше, проблема такого рода является логичной. Ведь супруги росли в разные времена, у них отличается воспитание. Но, к сожалению, она возникает и у супругов-ровесников. По мнению психологов, именно несовместимость взглядов на жизнь является самой распространенной причиной развода.
Для решения проблемы мужа и жены существует несколько проверенных способов:
- В первую очередь стоит научиться уступать друг другу. Как правило, первая к такому решению должна прийти женщина, так как она менее темпераментная и более мудрая личность.
- Психологи рекомендуют больше вслушиваться в то, что говорит супруг. Часто в период брака супруги во время разговора начинают отвлекаться на собственные дела и мысли. Не стоит перебивать и критиковать вторую половинку, нужно всегда дать возможность договорить до конца.
- Не следует всегда навязывать только свое мнение и настаивать на своей правоте. Не существует такого человека, который всегда и во всем был бы прав. Следует сначала понять, что говорит собеседник, а потом ненавязчиво высказать свою точку зрения.
Идеальный выход из ситуации при проблемах со старым мужем или с молодым человеком, с которым нет понимания, – поиск компромиссов. Вместо скандалов стоит сесть за стол, обсудить вместе проблему и постараться найти тот выход, который устроит обе стороны.
Отсутствие романтики
Женщины любят поступки. Им нравится, когда мужчины за ними ухаживают, дарят цветы, приносят кофе в постель и делают другие приятные мелочи. Но после вступления в брак супруги начинают баловать своих избранниц вниманием только по праздникам. Соответственно, появляется очередная проблема с мужем – отсутствие романтики.
Если мужчина остыл, то попробуйте сделать первый шаг к нему навстречу сами. Приготовьте ему ужин при свечах, весело проведите время, возможно, это пробудит в нем желание на ответный шаг. Многие семьи свободное время проводят дома перед экраном телевизора. Стоит освежать обстановку: путешествовать по странам, ходить в кино, сидеть в кафе, заниматься спортом на свежем воздухе. Такие способы совместного развлечения позволят освежить чувства и приятно отдохнуть вместе.
Пропала страсть
По мнению психологов и сексологов, еще одна из самых распространенных причин появления конфликтов – проблема в постели с мужем. Когда-то между парой кипела страсть, они утопали друг в друге, но все это сменилось на серое и однообразное провождение времени вместе. Это может быть связано с рядом причин:
- привыкание друг к другу и снижение интереса на этом фоне;
- усталость после трудового дня и бытовых хлопот;
- отсутствие свободного времени.
Часто появляются подобные проблемы с мужем при беременности. У супруга возникает психологический барьер, он осознает, что неверными движениями может причинить вред своему малышу.
Если между супругами появилась проблема сексуального характера, то решить ее нужно как можно скорее. В противном случае возрастет вероятность появления любовницы или любовника. Поэтому следует постоянно подпитывать интерес друг к другу и стараться сохранить страсть. Для этого требуется:
- Всегда хорошо выглядеть, даже если после вступления в брак прошло уже много лет. Мужчины любят глазами, и это неоднократно доказано. Встречать супруга в помятом халате и с неуклюжим хвостиком на голове не рекомендуется. Регулярно стоит обновлять нижнее белье и следить за своей фигурой, чтобы всегда вызывать интерес у своего супруга.
- Если дети отправились к бабушке на выходные, то пришла пора уделить время друг другу. Стоит создать романтическую обстановку и провести время с пользой.
- Рекомендуется прислушиваться к желаниям друг друга. Если фантазия иссякла, то можно дополнить ее, посмотрев совместно фильм эротического характера.
- Время от времени стоит изменять обстановку. Переберитесь с кровати в спальне на кухню или в ванную комнату. Экспериментируйте, в вашем доме так много интересных мест.
- Мужчины в душе всегда дети. Почему бы с ними не поиграть, но уже в интимные игры. Стоит предстать в роли эротичной медсестры или стюардессы, такой сюрприз точно придется мужу по душе.
- Во время половой близости стоит быть максимально раскрепощенной, оставив все стеснения на другой случай.
Интимная проблема в отношениях с мужем очень распространена, но, к счастью, она легко поддается решению.
Непонимание с родителями
Все мамы любят своих сыновей. Они вкладывают в них всю любовь и заботу. Любимый мальчик вырастает, и мать становится для него уже на втором месте. Сын начинает заботиться о своей семье и слушать советы другой женщины. На этом фоне могут возникнуть проблемы с мужем и его родителями. Самая распространенная ошибка многих женщин – попытка перетянуть на себя внимание мужа. Но ни в коем случае нельзя вставать между матерью и сыном.
Стоит поговорить со свекровью по душам, дать ей понять, что будете любить и заботиться о ее сыне не меньше, чем она сама. Также рекомендуется спросить секреты приготовления любимых блюд супруга или попросить ее помочь с выбором подарка на ближайший праздник, этот поступок точно вызовет чувство доверия к своей невестке.
Нехватка финансов
Молодым семьям живется нелегко. Ипотека, потребительские кредиты, детский сад, коммунальные платежи – все это требует больших расходов. При этом нужно еще и питаться хорошо, и детей одевать. Часто появляются проблемы в семье с мужем на фоне нехватки финансовых средств. Женщина начинает выговаривать мужу, что он мало зарабатывает, чтобы он нашел другую работу, а он трудится изо всех сил, но его стараний все равно не хватает на все потребности любимой супруги.
Путь решения такой проблемы весьма прост:
- Нехватка денег – это проблема не только супруга, а семьи в целом. Супруге требуется устроиться на работу самой и приносить в семью доход. Стоит заметить, что в мире современных технологий даже многие мамочки в декрете находят подработку с высоким заработком.
- Если муж действительно мало зарабатывать, то окажите ему помощь в разрешении этой ситуации. Как правило, многие мужчины «плывут по течению» и не любят что-то изменять в жизни. Найдите самостоятельно для него более перспективное место работы и спокойно предложите ему пройти собеседование, аргументируя это решение плюсами и минусами.
- Старайтесь жить по средствам, грамотно распределяя все деньги до следующей заработной платы. Составляйте список расходов, это позволит выявить вам ненужные затраты, от которых можно отказаться.
- Если супруги общаются только с богатыми и независимыми людьми, живущими «на широкую ногу», то рекомендуется сменить круг общения на тот, что подходит больше.
Психологи уверяют, что крепче и надежнее являются те браки, в которых супруги вместе добиваются всего сами. В браках, в которых один человек успешнее другого, практически всегда появляются конфликты, в большинстве случаев они приводят к разводу.
Отсутствие доверия
Женщины любят фантазировать и искать проблему там, где ее на самом деле нет. Им кажется, что мужчина задерживается на работе не потому, что желает заработать больше денег для семьи, а из-за того, что у него роман с молодой и красивой сотрудницей. Жена постоянно подозревает, что он заглядывается на женщин и переписывается со своими бывшими дамочками по ночам.
Способ решения подобной проблемы прост – нужно научиться доверять своему избраннику. Если он до сих пор находится рядом с женщиной, значит, он ее любит и не желает быть ни с кем другим. Следует трезво оценивать ситуацию, тщательно анализируя каждое подозрение. Не стоит устраивать супругу скандалы по пустякам. также не нужно пытаться вызывать ревность у мужа, флиртуя с другими мужчинами, чтобы понять, любит он жену или нет. Это также не приведет ни к чему хорошему.
Агрессивный муж
Часто на женских форумах задают такой вопрос: «Что делать, если муж агрессивный?». В некоторых семьях после вступления в брак супруг становится постоянно злым и недовольным, а порой и вовсе появляется ощущение, что у мужа проблемы с головой: он начинает устраивать скандалы на пустом месте или всегда находится в напряжении. Это достаточно сложная проблема, которая требует вмешательства психолога или психотерапевта.
Но прежде чем отправить любимого в больницу, стоит понять причину его агрессивности. Это может быть связано с переутомлением на работе, с недостатком или переизбытком тестостерона в организме. Соответственно, для того чтобы справиться с этой проблемой, требуется:
- Дать полноценно отдыхать ему после трудового дня. Не нагружать его домашними делами и бесконечными разговорами. Муж не разговаривает о проблемах семьи? Отложите этот разговор на выходной день.
- Создайте в доме уютную и спокойную обстановку, чтобы в ней супруг чувствовал себя хорошо. Мужчина, пришедший с работы в грязную квартиру, не может быть не агрессивным.
- Балуйте любимого женской лаской. Это позволит ему всегда сохранять самообладание и отлично себя чувствовать.
Но существует несколько причин агрессии, с которыми требуется обратиться к врачу. Например, таковым являются злоупотребление алкоголем или наркотическими средствами, синдром мужской раздражительности.
Бытовые проблемы
С давних времен существует мнение, что мужчина обязан содержать семью, а его женщина - хранить домашний очаг. Но современный мир изменил сложившиеся стереотипы. Теперь представительницы прекрасной половины человечества трудятся на равных со своими супругами. Но дополнительно на плечи многих из них возлагается содержание дома, воспитание детей и приготовление блюд.
Что делать с проблемой с мужем бытового характера? Конечно же, стоит поставить ему ультиматум, объяснив, что работаете вы вместе и домашними делами также должны заниматься вместе, объяснив ему, что вы устаете не меньше его.
Эффективным методом является составление графика. Например, в обязанности мужа входит мытье посуды, а женщина должна готовить. Или супруг делает все бытовые дела по четным дням, а жена по нечетным, особенно этот метод эффективен при сменном графике работы.
Бывший муж
К сожалению, статистика разводов в нашей стране растет. Многие женщины и мужчины не в силах справиться со всеми испытаниями брака и предпочитают остаться одинокими. В таком случае возникает еще одна очередная проблема – бывший муж. Как общаться с ним после развода и как жить дальше? Опытные психологи предлагают несколько рекомендаций по этому поводу:
- На первых стадиях расставания, если еще не поставлен штамп о разводе, стоит попытаться сохранить отношения. Семья – это большой труд, взаимопонимание и уважение друг к другу накапливается годами. Стоит ли так быстро ломать то, что строилось долго?
- Если возможность сохранения брака отсутствует, то нужно перестать общаться с бывшим мужем. Стоит удалить его номер телефона и перестать просматривать его личную страницу. Прошлое нужно перечеркнуть для того, чтобы оно не мешало строить будущее.
- Конечно же, при наличии общих детей свести общение к минимуму будет невозможно. Что делать с проблемой с мужем в таком случае? Рекомендуется спокойно с ним общаться, но только на темы, которые касаются детей. Все-таки это их отец, и не стоит делать из него врага и препятствовать общению.
Не рекомендуется устраивать бывшему мужу истерики и сцены ревности. В этом случае можно вызвать у него исключительно чувство жалости.
Для чего нужно разговаривать о проблемах?
Какие бы ситуации ни возникали между мужем и женой, важно научиться их обсуждать и искать точки соприкосновения. Это самое лучшее на пути к успеху и взаимопониманию. Каждая женщина должна знать о том, как поговорить с мужем о проблемах. Это необходимо для следующих целей:
- Исчезнут из отношений абсолютно все непонятные ситуации. Мужу и жене станут ясны позиции друг друга. Например, муж ведет себя агрессивно, постоянно срывается на всех членов семьи. Жена вместо того, чтобы кричать на него в ответ, пытается поговорить с ним о его поведении. Как выясняется, у мужа возникли проблемы на работе, начальник заставляет работать его за двоих. Домой он приходит уставший морально и физически, отсюда перепады настроения. В результате беседы жена узнала причину агрессии, а мужу стало легче, потому что он смог выговориться.
- Обсуждение конфликтов научит супругов искать правильный выход из каждой ситуации. Вместо скандала супруги приятно проведут вечер и примут решение, которое устроит обе стороны.
Важно постоянно тренироваться – заменять каждый конфликт спокойным обсуждением. Со временем это войдет в привычку, и супруги начнут таким способом решать каждую появившуюся проблему.
Что делать, если муж не хочет разговаривать?
Мужчины ненавидят длительные разговоры с женами. Для них совместное решение проблем напоминает пытку. Как поговорить с мужем о проблемах, если он этого не хочет? Важно найти подходящий момент, когда супруг будет пребывать в наиболее приятном расположении духа. Лучше устроить беседу вечером, в спокойной обстановке, после вкусного ужина. Не стоит пытаться выяснить отношения, когда мужчина зол или при третьих лицах.
Рекомендуется заранее составить план беседы. Чтобы она состояла из непринужденных вопросов. В противном случае супруг будет чувствовать себя, как на допросе. Пусть это будет легкая и непродолжительная беседа за чашкой чая. Рекомендуется при этом выглядеть ухожено и привлекательно, чтобы заострить его внимание на себе. Психологи уверяют, что не стоит устраивать более 2-3 бесед за одну неделю, так как это может наскучить мужу и жене.
С каждым годом брака женщина начнет лучше понимать и чувствовать своего избранника. Совсем скоро ей и вовсе не понадобятся никакие разговоры, она обо всем будет догадываться сама, обращая внимание на его выражение лица и манеры поведения.
Общие рекомендации
К сожалению, проблемы с мужем существуют практически в каждой семье. Предотвратить их полностью может только самая мудрая женщина, а сделать это ей помогут несколько рекомендаций, составленных лучшими семейными психологами.
- Женщина по своей манере гибкая и тонкая натура. Она лучше приспосабливается к любым обстоятельствам. Если возник скандал, то она быстрее сможет сориентироваться в том, что нужно сделать, чтобы его остановить. Но если женщина начинает жесткостью отвечать на жесткость супруга, то проблемы будут нарастать друг за другом и превратятся в огромный снежный ком.
- К сожалению, большинство современных женщин пытаются занять лидерскую позицию в семье. Они считают, что супруг без них не справится, они начинают им командовать и постоянно указывать на то, что нужно сделать. Мужья не желают подчиняться, женщинам это не нравится, в результате случается конфликт. Не стоит думать, что мужчина – это не ответственный человек. Стоит доверить ему лидерскую позицию в семье для того, чтобы узнать, что он со всем может справиться самостоятельно.
- Еще одна ошибка заключается в том, что девушки начинают искать недостатки в своих партнерах, постоянно указывая им на них. Рекомендуется сделать противоположный ход – постоянно хвалить супруга за то, что он делает для семьи. Во-первых, это придаст ему уверенности в себе, он будет стараться сделать еще больше. Во-вторых, он всегда будет приходить домой в хорошем настроении, что позволит сократить количество конфликтов в семье.
- Молодые родители должны понимать, что они ответственны перед своими детьми. Им передастся их манера поведения, и они также начнут строить отношения со своими вторыми половинами в будущем, поэтому стоит дать им достойный пример уважения и понимания друг друга.
В семье не должно быть такой точки зрения, которая была бы выгодна только для одной стороны. Всегда требуется искать совместно такие решения неприятных ситуаций, которые бы устроили обе стороны, только в таком случае можно избежать проблем с мужем.
А вы знали об этом?
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