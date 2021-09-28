Говорят, что в Советском Союзе плохо жилось? Показываю фото настоящей жизни в те годы

Про Советский Союз мы все знаем не понаслышке. Многие из нас застали его, прожив немало лет до момента его развала. Были октябрятами, затем пионерами, многие — комсомольцами. Страна оберегала и вела по жизни, пусть не всегда было легко и просто, но было какое-то общее стремление, ощущение верности пути. Конечно, не всё было гладко. Была цензура, случался дефицит. Ну а советские очереди, как их забыть! Конечно не забудешь.

Но тем не менее, для простого человека жизнь в СССР была довольно приятной. Работаешь на заводе, через 5-10 лет получаешь жильё, если нуждаешься. Да, с машиной было сложнее — нужно было отстоять очередь и накопить большую сумму, но со временем всё стало проще. В СССР были низкие тарифы ЖКХ, но при этом иногда приходилось ждать сантехника несколько дней. В СССР было можно получить социальное пособие и хорошую пенсию. Но при этом бюрократия и необходимость получить «справку о выдаче справки», мешало это сделать оперативно и быстро. Государственная медицина была доступна для всех, но при этом некоторые отрасли (стоматология, психиатрия, неврология) развивались в отрыве от мировых тенденций и оттого порой, отставали.

Но всё это, конечно мелочи. СССР уже не вернуть, но мы можем вспоминать о нём, как о счастливом (или не очень, кому как) времени нашей жизни.

Детство, юность и молодость прошли в те годы. Предлагаю вам сегодня вспомнить радостные моменты жизни в СССР!

1. Счастливая молодая семья. После рождения ребёнка молодые родители не волновались о том, как жить — государство поддерживало их, начиная с предоставления молочных продуктов до улучшения жилищных условий.



2. В СССР был очень популярен пеший и водный туризм. Как его сейчас бы назвали — «экологический».



3. Эх, ностальгия! Выехать на речку, посидеть и поесть уху в тёплой компании. Конечно, можно и сегодня так сделать, но тогда мы делали это чаще, а озёра и реки были чище.



4. Молодёжь на празднике возле Эрмитажа в Ленинграде.



5. Тёплые вечерние посиделки. Раньше гораздо чаще ходили в гости, чем сейчас.



6. Конечно же, все помнят атмосферу новогодних праздников в СССР. Сейчас тоже хорошо, но тогда было детство и, казалось, что было веселее.



7. Время тихой охоты. Ностальгия! Полный багажник москвича «белых».



8. Счастливое детство в СССР было таким.



9. Романтика жизни в новых микрорайонах.



10. Наша пионерская юность в лагерях.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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